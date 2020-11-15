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Причины разрушения грузового Ан-124 в небе над Новосибирском назвали в СК

13:39 15.11.2020 Фото: АСТ-54
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Обломками от поврежденного двигателя был серьезно поврежден фюзеляж самолета. После этого отказали средства внешней и внутренней связи на борту воздушного судна, а также все электронные системы, в том числе пилотирования.

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Причиной аварийной посадки грузового самолета в Новосибирске стало разрушение двигателя

Ан-124 «Руслан», совершивший аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво, был поврежден обломками разрушившегося двигателя. После отказа всех электронных систем экипаж посадил судно без радиосвязи, исключительно визуально.

Руководитель отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУ СК России на транспорте Роман Глуховеров сообщил, что Ан-124 с 85,5 тоннами груза аварийно сел в новосибирском аэропорту Толмачёво через несколько минут после взлета из-за разрушения двигателя.

«Следствием установлено, что непосредственно после взлета воздушного судна у него отказал второй из четырех двигателей. При этом обломками от поврежденного двигателя был серьезно поврежден фюзеляж самолета. После этого отказали средства внешней и внутренней связи на борту воздушного судна, а также все электронные системы, в том числе пилотирования, — заявил Глуховеров. — В данной ситуации командиром воздушного судна было принято экстренное решение по производству посадки на территории аэродрома взлета. После этого в отсутствии всех электронных систем командир воздушного судна и второй пилот совершали посадку, руководствуясь исключительно визуальным наблюдением, в том числе и точкой соприкосновения на линии посадки».

Он отметил, что после посадки судно выкатилось за пределы полосы примерно на 300 метров. Следователи продолжают работу, устанавливая все причины произошедшего.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 13 ноября около 12:08 из аэропорта «Толмачёво» по маршруту Новосибирск-Вена вылетел грузовой самолет АН-124 авиакомпании «Волга-Днепр». Спустя две минуты, по данным Западно-Сибирского управления СКР на транспорте, он совершил аварийную посадку в том же аэропорту, где выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 14 членов экипажа.

Фрагменты двигателей и фюзеляжа были обнаружены за несколько километров от аэродрома. Кроме того, груз - а это были запчасти, которые переправляли из Сеула в Вену - разбили склад "Ленты", расположенный рядом с Толмачево.

Транспортной прокуратурой по факту происшествия проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщили в ведомстве.

Западно-Сибирское управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ан-124 аэропорт выкатился нарушение правил разрушения уголовное дело экстренно Роман Глуховеров
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