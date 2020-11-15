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"У коммунистов были подлецы и мерзавцы": Познер ответил на оскорбления депутата от КПРФ

13:56 15.11.2020 Фото: Википедии
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Валерий Рашкин довольно остро оценил фразу телеведущего о "фашистских чертах" в СССР. По мнению парламентария, журналист "из категории людей-подонков".

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"Обобщать не стоит". Познер ответил на оскорбления представителя КПРФ

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер не посчитал нужным как-либо реагировать на оскорбление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Парламентарий довольно остро оценил фразу Познера о "фашистских чертах" в СССР. По мнению Рашкина, журналист "из категории людей-подонков". Он добавил, что убеждения телеведущего не мешали ему занимать должности в советский период.

"На эти обвинения я отвечать вообще не буду. Никаких комментариев у меня по этому поводу нет. А что касается коммунистов, то были разные. Были люди очень достойные, были люди, которые жертвовали своей жизнью ради идеи, были люди совершенно выдающиеся, а были и подлецы, и мерзавцы, и так далее. То есть такие же, как все. Обобщать не стоит", – заявил Познер в эфире Национальной службы новостей.

коммунист мерзавцы оскорбление подлецы Владимир Познер
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