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Спас с надувным матрасом хромую утку на замерзающем озере депутат Новосибирска

14:10 15.11.2020 Фото: Инстаграм
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Для операции по спасению пернатых привлекли профессионалов. Очевидцы заметили, что самочка хромает, а самец решил не покидать свою возлюбленную.

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Уточку спасли в Новосибирске на замерзающем озере

В Новосибирске на замерзающем озере спасли хромую уточку. Для операции по спасению пернатых привлекли профессионалов.

Депутат Новосибирского горсовета Игорь Украинцев попытался спасти застрявшую на озере утку. О проблеме он узнал от одного из жителей микрорайона «Стрижи», который рассказал, что на озере, уже покрывшемся льдом, остались две утки.

Как пишут местные СМИ, на озере в одном из городских микрорайонов не стала улетать на зимовку в теплые страны пара уток – самец и самка. Очевидцы заметили, что самочка хромает, а самец решил не покидать свою возлюбленную.

Трогательная история взбудоражила новосибирцев и они решили помочь. Озеро замерзает и поэтому птицы могут погибнуть без пропитания. Неравнодушные граждане обратились в орнитологам новосибирского зоопарка.

Те, в свою очередь, выловили птиц, в ближайшее время самке планируют помочь заживить лапку. Пару разлучать не будут.

матрас орнитолог спасли утки Николай Украинцев
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