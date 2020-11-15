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Зачем человеку полиция? Хулиганов и мошенников не ловит

14:41 15.11.2020
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Пока мой племянник был в приемном покое, пока ему оказывали помощь, туда привезли еще одного мужика побитого этими же хулиганами, и они также требовали деньги…

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Фантомас:
-Зачем человеку полиция?... Задумывался кто-нибудь?... И снова здравствуйте!!! Не могу не писать, когда в полиции процветает равнодушие и бездействие. Хотя я сам служил в милиции 5 лет… Давеча на день милиции 10-го ноября вечером 3 хулигана зверски избили моего племянника около 12-этажки и садика, где вокруг стоят камеры наблюдения. Однако наша доблестная полиция в этот день слушала дифирамбы и получала награды, поди, как обычно в ДК «Родина». Как обычно отписались, типа если бы убили, тогда сразу же нашли…

Но в этот день пока мой племянник был в приемном покое, пока ему оказывали помощь, туда привезли еще одного мужика побитого этими же хулиганами, и они также требовали деньги…

Вот так работает нонешняя полиция… Даже КВНщики их продернули, когда толпа дралась, налетела полиция, хулиганы надели маски и полиция испарилась…

У меня случай более года назад был, когда пенсионерка, бывшая подруга тещи, кинула на 400 тыс. руб. мою жену. Я написал заявление в полицию на мошенничество. Мне полиция отписалась, что в данный момент эта прохиндейка отдыхает в г. Кисловодске в отеле «Эверест» (на деньги моей жены) и они состава преступления не видят….. Так зачем человеку полиция, задумывался кто-нибудь?.... Всегда ваш Фантомас….

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