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Путин попросил сохранить христианские храмы и монастыри в Карабахе лидера Азербайджана Алиева

14:48 15.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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О судьбе спорных территорий российский президент поговорил по телефону и с армянским премьером Пашиняном.

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Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым реализацию соглашения по Карабаху

Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым реализацию договорённостей по соблюдению мира в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября. Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная», — говорится в сообщении.

В разговоре с Алиевым Путин отметил, что в возвращаемых Азербайджану районах Карабаха расположены христианские храмы и монастыри, и призвал обеспечить их сохранность и деятельность.

«Президент Азербайджана проявил на этот счёт понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона», — добавили в Кремле.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения и российская военная полиция приступает к патрулированию в зонах ответственности.

В ночь на 10 ноября Путин, Пашинян и Алиев подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

лидер монастыри полиция президент храмы Владимир Путин Ильхам Алиев Никол Пашинян
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