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Вывели из комы попавшего в реанимацию шоумена Дмитрия Хрусталева

15:19 15.11.2020 Фото: Стоп-кадр
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Врачи оценивают его состояние как стабильное, опасность миновала. Телеведущий не заразился коронавирусом, но самостоятельно дышат не мог.

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Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы

Менеджер Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что его вывели из комы, коронавирусной инфекции у телеведущего не обнаружили.

"Состояние стабильное, опасность миновала", — рассказала Тригуб.

Накануне в СМИ появились сообщения, что Хрусталев попал в больницу №40 в Сестрорецке в тяжелом состоянии. Портал "СтарХит" писал, что ведущий не мог самостоятельно дышать.

В больнице подтвердили РИА Новости госпитализацию артиста.

Позднее телеведущий и шоумен Иван Ургант подтвердил, что его коллегу Хрусталева госпитализировали, однако причину он не назвал.

в больницу кома коронавирус телеведущий шоумен Дмитрий Хрусталев Анна Тригуб
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