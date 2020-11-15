Вывели из комы попавшего в реанимацию шоумена Дмитрия Хрусталева

Врачи оценивают его состояние как стабильное, опасность миновала. Телеведущий не заразился коронавирусом, но самостоятельно дышат не мог.

Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы

Менеджер Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что его вывели из комы, коронавирусной инфекции у телеведущего не обнаружили.

"Состояние стабильное, опасность миновала", — рассказала Тригуб.

Накануне в СМИ появились сообщения, что Хрусталев попал в больницу №40 в Сестрорецке в тяжелом состоянии. Портал "СтарХит" писал, что ведущий не мог самостоятельно дышать.

В больнице подтвердили РИА Новости госпитализацию артиста.

Позднее телеведущий и шоумен Иван Ургант подтвердил, что его коллегу Хрусталева госпитализировали, однако причину он не назвал.