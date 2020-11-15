Вывели из комы попавшего в реанимацию шоумена Дмитрия Хрусталева

Менеджер Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что его вывели из комы, коронавирусной инфекции у телеведущего не обнаружили.
"Состояние стабильное, опасность миновала", — рассказала Тригуб.
Накануне в СМИ появились сообщения, что Хрусталев попал в больницу №40 в Сестрорецке в тяжелом состоянии. Портал "СтарХит" писал, что ведущий не мог самостоятельно дышать.
В больнице подтвердили РИА Новости госпитализацию артиста.
Позднее телеведущий и шоумен Иван Ургант подтвердил, что его коллегу Хрусталева госпитализировали, однако причину он не назвал.