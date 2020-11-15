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Переполнены ковидные госпитали: госпитализированных с COVID-19 больше, чем коек для них в Новосибирской области

15:42 15.11.2020 Фото: pexels.com
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В отделениях интенсивной терапии находятся 157 человек. На ИВЛ — 66 тяжелых пациентов. Еще около 3800 человек находятся под наблюдением по подозрению на коронавирус.

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Перевалило за 20 000 число зараженных COVID-19 на 15 ноября в Новосибирской области
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Переполнены ковидные госпитали: госпитализированных с COVID-19 больше, чем коек для них в Новосибирской областиСкрытые угрозы коронавирса: О чем ни в коем случае нельзя забывать, рассказал врачЕщё 502 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 15 ноября в Новосибирской области зарегистрирован 20 001 случай инфицирования коронавирусом (+176 за минувшие сутки), в том числе у 1285 детей. 16307 человек выписаны с выздоровлением (+83 за сутки).

Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 72 года, 81 год, женщины в возрасте 65 лет, 68 лет и две женщины в возрасте 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 655 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях интенсивной терапии находятся 157 человек. На ИВЛ — 66 пациентов. Всего госпитализированы 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3790.

В больницы районов области госпитализированы 1748 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом. Таким образом, в ковидных госпиталях сейчас лежат 5594 пациента. А коек, по официальным данным минздрава, в регионе на 15 ноября развернуто 5546. Больницы, судя по всему, переполнены.

Всего в Новосибирской области сделано 825 313 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 740 жителей региона, 60 746 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки в Бердску выявили еще 11 зараженных. Таким образом общее число инфицированных достигло 697.

COVID-19 больницы выздоровление диагноз ИВЛ коронавирус переполнены стационар умерли
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