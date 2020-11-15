Вторые сутки подряд выявляют свыше 22 000 заразившихся коронавирусом в России

С начала пандемии коронавирус в России выявили у 1,92 млн человек. Рекорд по суточному приросту заболевших в стране зарегистрировали накануне, 14 ноября.

В России второй день подряд выявили более 22 тыс. заразившихся COVID-19

В России выявили еще 22,5 тыс. заболевших COVID-19. В Москве суточный прирост вновь оказался более 6 тыс. заразившихся, в Санкт-Петербурге зарегистрирован очередной рекорд.

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 22 572 человек, передает оперативный штаб 15 ноября.

Суточный прирост по COVID-19 в стране второй день подряд превышает 22 тыс. человек. Накануне, 14 ноября, в стране зарегистрировали 22,7 тыс. новых заразившихся — это максимальный показатель с начала пандемии.

Больше всего заболевших COVID-19 за день выявили в следующих регионах:

Москва — 6,2 тыс. (накануне было 6,4 тыс.);

Санкт-Петербург — 1,9 тыс. Это новый максимум с начала пандемии: суточный прирост заразившихся в городе ежедневно бьет предыдущие рекорды с 25 октября;

Московская область — 812;

Нижегородская область — 412;

Республика Карелия — 358.

Более 300 заразившихся зарегистрировали также в Архангельской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях и Красноярском крае.

С начала пандемии коронавирус в России выявили у 1,92 млн человек.