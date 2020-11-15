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Вторые сутки подряд выявляют свыше 22 000 заразившихся коронавирусом в России

16:00 15.11.2020 Фото: pexels.com
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С начала пандемии коронавирус в России выявили у 1,92 млн человек. Рекорд по суточному приросту заболевших в стране зарегистрировали накануне, 14 ноября.

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В России второй день подряд выявили более 22 тыс. заразившихся COVID-19

В России выявили еще 22,5 тыс. заболевших COVID-19. В Москве суточный прирост вновь оказался более 6 тыс. заразившихся, в Санкт-Петербурге зарегистрирован очередной рекорд.

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 22 572 человек, передает оперативный штаб 15 ноября.

Суточный прирост по COVID-19 в стране второй день подряд превышает 22 тыс. человек. Накануне, 14 ноября, в стране зарегистрировали 22,7 тыс. новых заразившихся — это максимальный показатель с начала пандемии.

Больше всего заболевших COVID-19 за день выявили в следующих регионах:

Москва — 6,2 тыс. (накануне было 6,4 тыс.);
Санкт-Петербург — 1,9 тыс. Это новый максимум с начала пандемии: суточный прирост заразившихся в городе ежедневно бьет предыдущие рекорды с 25 октября;
Московская область — 812;
Нижегородская область — 412;
Республика Карелия — 358.

Более 300 заразившихся зарегистрировали также в Архангельской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях и Красноярском крае.

С начала пандемии коронавирус в России выявили у 1,92 млн человек.

COVID-19 коронавирус рекорд тест
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От редакции

Каким будет максимальное число заразившихся за сутки?

Аноним, 15 ноября 2020 16:11
Минздрав с президентом давно уже плюнули на все.
Кто выживет, тот выживет, а у нас система, если так можно назвать, не готова к таким событиям. ОНа успешно была, чтоб была, как соломенное чучело в огороде.

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