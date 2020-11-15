За фаллический символ в небе в поддержку Дзюбы проверит "Победу" Росавиации

Росавиация проверит «Победу»

Росавиация начала проверку инцидента с самолетом авиакомпании «Победа», который при выполнении рейса из Москвы в Екатеринбург осуществил виражи, траектория которых была похожа на фаллический символ. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в Росавиации. Представители «Победы» от комментариев отказались.

Инцидент с самолетом «Победы» произошел 11 ноября в воздушном пространстве Башкирии — над Нефтекамском. Экипаж запросил разрешение на выполнение виражей из-за «необходимости проверки радионавигационных средств», следует из донесения Росавиации. Согласно документу, маневры не были предусмотрены планом полета и разрешением на использование воздушного пространства. Получил ли капитан самолета согласие диспетчеров на такие маневры, в материалах ведомства не говорится. Но в итоге самолет прибыл в аэропорт Кольцово с 20-минутной задержкой.

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны „Победы“ так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — прокомментировал тогда представитель авиакомпании.

Интимное видео Артема Дзюбы появилось в соцсетях поздно вечером 7 ноября. На записи он занимается мастурбацией. Видео было снято самим футболистом. Кто именно опубликовал ролик — неясно. СМИ сообщали, что телефон спортсмена был взломан.