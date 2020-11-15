Полный список ограничений с 16 ноября 2020 в Новосибирской области. Читайте текст постановления губернатора

Нововведения отменяют массовые мероприятия и указывают организации, которым придется работать в ограниченном режиме, и кому уйти на удаленку из-за роста заболевания коронавирусом. Пока ограничения действуют до Нового года.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел новые ограничения в регионе из-за коронавируса

На внеочередном заседании правительства Новосибирской области, которое провёл 13 ноября губернатор Андрей Травников, утверждены новые ограничительные меры для противодействия коронавирусу. С 16 ноября будет приостановлена работа фудкортов и кинотеатров в торгово-развлекательных центрах региона, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В новой редакции закрепляются виды отраслей экономики, деятельность которых приостановлена, а также перечень мероприятий и виды услуг, проведение которых на территории области допустимо; мероприятий и видов услуг, осуществление которых ограничено в условиях режима повышенной готовности.

В частности, приостанавливается работа кинотеатров, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах; оказание услуг общественного питания с использованием фудкортов в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах. Кроме того, работодателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, рекомендовано обеспечить режим удалённой работы на дому не менее чем для 30 процентов сотрудников.

«Этим постановлением мы еще раз подтверждаем продление режима повышенной готовности до 31 декабря 2020 года. Все ранее введенные ограничения и обязательные требования по соблюдению санитарной безопасности продолжают действовать. Плюс дополнительно вводим новые ограничения», — подчеркнул губернатор.

Постановление опубликовано на сайте регионального правительства в воскресенье, 15 ноября.

дословно

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2020 № 476-п

г. Новосибирск

О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:



1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» изменение, изложив в следующей редакции:

«О введении режима повышенной готовности на территории

Новосибирской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 8/1, в соответствии с решением, принятым по итогам совещания по призыву граждан на военную службу от 26.05.2020, в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», постановлениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области от 05.04.2020 № 002/1 «О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области», от 30.04.2020 № 008 «О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области», предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письма от 20.04.2020

№ 54-00-06/001-3360-2020, от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020, от 23.07.2020 № 001/001-6572-2020, от 03.08.2020 № 54-00-01/001-6960-2020, от 20.08.2020 № 54-00-01/001-7534-2020, от 21.08.2020 № 001/001-7580-2020, от 21.08.2020 № 54-00-01/001-7606-2020, от 24.08.2020 № 54-00-01/001-7652-2020, от 24.08.2020 № 54-00-01/001-7659-2020, от 27.08.2020 № 54-00-01/001-7813-2020, от 01.09.2020 № 001/001-8002-2020, от 01.09.2020 № 001/001-8018-2020, от 08.09.2020

№ 54-00-01/001-8284-2020, от 09.09.2020 № 001/001-8336-2020, от 14.09.2020 № 54-00-01/002-8513-2020, от 15.09.2020 № 001/001-8557-2020, от 23.09.2020 № 001/001-8813-2020, от 24.09.2020 № 001/001-8846-2020, от 24.09.2020 № 001/001-8847-2020, от 24.09.2020 № 001/001-8865-2020, от 25.09.2020 № 001/001-8887-2020, от 14.10.2020 № 54-00-02/001-9548-2020, от 23.10.2020 № 54-00-02/001-9819-2020, от 23.10.2020 № 54-00-06/001-9847-2020, от 02.11.2020 № 54-00-05/001-10133-2020, от 05.11.2020 № 54-00-05/001-10237-2020, от 06.11.2020 № 54-00-01/002-10265-2020, от 12.11.2020 № 54-00-06/001-10469-2020, от 13.11.2020 № 54-00-05/002-10522-2020) Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести на территории Новосибирской области с 14:00 18 марта 2020 года режим повышенной готовности.

2. Для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации задействовать силы и средства территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области:

1) приостановить (ограничить) деятельность:

в области демонстрации кинофильмов в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах);

в области деятельности аттракционов, кроме деятельности аттракционов на открытом воздухе;

в области оказания услуг общественного питания с использованием фуд-кортов (общего зала обслуживания) в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах);

2) приостановить проведение массовых мероприятий с участием граждан, оказание соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России.

4. Приостановление (ограничение) деятельности, проведения массовых мероприятий с участием граждан, оказания соответствующих услуг не распространяется на работу театров, кинотеатров, расположенных за пределами торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), концертных организаций, фестивалей с очным присутствием граждан, на которые допускаются зрители в количестве не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

5. Приостановление проведения массовых мероприятий с участием граждан, оказания соответствующих услуг не распространяется на деятельность по проведению официальных спортивных соревнований без участия зрителей (за исключением официальных профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта, на которые допускаются зрители в количестве не более 30 процентов от общей вместимости места проведения соревнований при условии соблюдения социального дистанцирования) с допуском участников официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований, прибывших в Новосибирскую область из других субъектов Российской Федерации, при условии наличия у таких участников отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения официального спортивного соревнования.

6. Религиозным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 18.04.2020 не допускать проведения массовых мероприятий, к которым относятся религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий с большим количеством людей.

7. При оказании услуг общественного питания обеспечить работу с размещением столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 метра, приостановить оказание услуг общественного питания в период с 00 часов 00 минут до 08 часов 00 минут (кроме предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания в гостиницах, зданиях (строениях, сооружениях) железнодорожных вокзалов, аэропортов, на автозаправочных станциях (комплексах)), исключить проведение массовых мероприятий.

Приостановление деятельности по оказанию услуг общественного питания не распространяется на деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по доставке заказов, обслуживанию навынос, без посещения гражданами помещений таких организаций, индивидуальных предпринимателей.

8. Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, в том числе фитнес-центрам, обеспечить работу залов для занятий физической культурой и спортом с условием присутствия одного посетителя на 4 квадратных метрах.

Организациям, индивидуальным предпринимателям при организации ими работы аквапарков обеспечить работу с ограничением доступа посетителей в количестве не более 50 процентов от общей вместимости объекта с условием использования кабинок в раздевалках с учетом дистанции не менее 1,5 метра.

9. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области в сфере грузоперевозок, складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности, и (или) грузополучателям:

1) вести учет прибывающих на территорию города Новосибирска водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, с указанием контактной информации о владельцах транспортных средств, водителях, месте, дате и времени их пребывания на территории города Новосибирска, маршруте передвижения и предоставлять указанную информацию по запросу исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

2) организовать прием груза, исключая риски распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и сократив количество контактов водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, с иными лицами, а также время их нахождения на территории города Новосибирска;

3) оказать содействие убытию водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, с территории города Новосибирска в течение 12 часов с момента прибытия в точку погрузочно-разгрузочных работ;

4) в исключительных случаях при необходимости нахождения водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, на территории города Новосибирска обеспечить им условия для соблюдения режима самоизоляции, исключающие их проживание в гостиницах, хостелах, общежитиях и иных местах временного размещения, в том числе жилых помещениях, совместно с иными людьми, включая членов семьи и (или) родственников;

5) обеспечить водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, средствами индивидуальной защиты и личной гигиены в случае отсутствия у них таковых, а также организовать проведение у них дистанционной термометрии;

6) информировать водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки:

об опасности новой коронавирусной инфекции (COVID-19), об ответственности за действия (бездействие), влекущие распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, или создающие угрозу наступления указанных последствий;

о необходимости исключения посещения общественных мест в городе Новосибирске;

о необходимости незамедлительного сообщения об ухудшении состояния здоровья, появлении признаков респираторного заболевания на единый номер телефона 112;

об обязательности выполнения требования по самоизоляции (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными лицами);



об обязательном соблюдении мер личной и общественной профилактики.

10. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области в сфере грузоперевозок, складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности, и (или) грузополучателям, привлекающим для грузоперевозок водителей, имеющих гражданство иностранных государств либо не имеющих гражданства, руководствоваться положениями пункта 9 настоящего постановления.

11. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, приостановить с 28.03.2020:

1) бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием (организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности);

2) деятельность объектов, предназначенных для проведения массовых мероприятий, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

12. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области и принявшие решения о возобновлении деятельности, кроме случаев приостановления (ограничения) деятельности согласно настоящему постановлению, самостоятельно и за свой счет обеспечивают санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренные действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и нормами, постановлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области, иными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.

При принятии решения о возобновлении деятельности юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области, исходят из собственной оценки объективно сложившейся ситуации и общественно опасных последствий отказа от такого решения, а также своих возможностей по возобновлению деятельности в дальнейшем, включая оценку текущих обязательств, материальных, финансовых и трудовых ресурсов юридического лица, индивидуального предпринимателя, и принимают все последствия от возникших коммерческих и иных рисков.

13. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области:



1) не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании);

2) обеспечить соблюдение масочного режима всеми работниками;

3) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции, самоизоляции на дому, в том числе не допускать на рабочее место и (или) территорию (кроме режима удаленной работы на дому) работников, подлежащих самоизоляции, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, до истечения установленных сроков изоляции, самоизоляции;

6) определять численность работников, обеспечивающих деятельность (функционирование) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, с учетом необходимости обеспечения режима самоизоляции;

7) рекомендуется обеспечить режим удаленной работы на дому не менее чем для 30 процентов численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима удаленной работы на дому;

рекомендуется отменить либо сократить командировки сотрудников за пределы Новосибирской области;

9) рекомендуется отменить либо перенести конференции, совещания и другие мероприятия с международным, межрегиональным очным участием сотрудников, проведение указанных мероприятий осуществлять по возможности с использованием видео-, аудио-конференц-связи;

10) рекомендовать работникам не выезжать за пределы Российской Федерации в период ежегодного оплачиваемого отпуска.

14. Рекомендовать руководителям находящихся на территории Новосибирской области организаций, деятельность которых приостановлена (ограничена) в соответствии с настоящим постановлением, создать условия для работы и поездок на работу отдельных специалистов кадровой и бухгалтерской служб, обеспечивающих выплату заработной платы работникам, а также специалистов служб, обеспечивающих бесперебойную работу оборудования, программно-технических средств и средств защиты информации, используемых в работе кадровой и бухгалтерской служб, с учетом рекомендаций, указанных в пункте 13 настоящего постановления.

15. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.) совместно с оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции организовать лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР).

16. Рекомендовать федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Маринкин И.О.):

1) обеспечить усиление амбулаторной службы медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, клиническими ординаторами и студентами для оказания медицинской помощи;

2) осуществлять взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области в части проведения обучающих мероприятий по вопросам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции

(COVID-19), в том числе по проведению разъяснительной работы с населением.

17. Рекомендовать руководителям федеральных, ведомственных медицинских учреждений и частных медицинских организаций, расположенных на территории Новосибирской области:

1) оказывать содействие министерству здравоохранения Новосибирской области в организации медицинской помощи пациентам, находящимся на лечении в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, а также маршрутизации пациентов в связи с введением министерством здравоохранения Новосибирской области временного перепрофилирования подведомственных учреждений;

2) оказывать содействие в усилении амбулаторной и стационарных служб медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, сотрудниками, клиническими ординаторами;

3) организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (среднетяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями, за медицинской помощью, а также учет количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями, во взаимодействии с министерством здравоохранения Новосибирской области.

18. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (Костылевский А.В.) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (Щербатов А.Ф.), органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организациями транспортного обслуживания населения обеспечить контроль за обязательным использованием персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (метрополитен, поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта) гигиенических масок для защиты органов дыхания и соблюдением иных предусмотренных законодательством санитарно-эпидемиологических требований.

19. Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (Гончаров А.А.), министерству экономического развития Новосибирской области (Решетников Л.Н.), министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (Архипов Д.Н.), министерству строительства Новосибирской области (Шмидт И.И.) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (Щербатов А.Ф.), органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области обеспечить контроль за обязательным использованием гигиенических масок для защиты органов дыхания персоналом мест с массовым пребыванием людей и соблюдением иных предусмотренных законодательством санитарно-эпидемиологических требований.

20. Оперативному штабу по профилактике коронавирусной инфекции:

1) совместно с министерством труда и социального развития Новосибирской области (Фролов Я.А.) обеспечить взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, организациями, в которых могут быть соблюдены требования по изоляции и охране территории, по вопросам разворачивания в достаточном количестве обсерваторов на базе указанных организаций;

2) обеспечить взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области по вопросам предупреждения угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

21. Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области:

1) обеспечить введение режима повышенной готовности на территории соответствующих муниципальных образований, обеспечить в рамках режима повышенной готовности реализацию мероприятий, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации, указанных в настоящем постановлении;

2) обеспечить организацию и деятельность штабов по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке на подведомственной территории, обеспечить взаимодействие с руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями для привлечения дополнительных сил и средств на мероприятия по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3) организовать сбор, обработку и передачу информации об обстановке в зоне режима повышенной готовности и о ходе проведения работ по предотвращению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции.

22. Рекомендовать территориальным управлениям федеральных органов исполнительной власти по Новосибирской области обеспечить исполнение требований и рекомендаций режима повышенной готовности, указанных в настоящем постановлении, и взаимодействие с областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области в части его реализации.

23. Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области, принять меры по реализации требований и рекомендаций режима повышенной готовности, указанных в настоящем постановлении.

24. Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.

25. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.».

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168 п «О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Новосибирской области»;

постановление Правительства Новосибирской области от 08.06.2020

№ 216-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п»;

постановление Правительства Новосибирской области от 11.06.2020

№ 221-п «О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п»;

постановление Правительства Новосибирской области от 22.06.2020



№ 239-п «О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п»;постановление Правительства Новосибирской области от 07.07.2020№ 271-п «О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п»;постановление Правительства Новосибирской области от 13.07.2020№ 274-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п»;постановление Правительства Новосибирской области от 27.07.2020№ 300-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п»;постановление Правительства Новосибирской области от 04.08.2020№ 311-п «О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п»;постановление Правительства Новосибирской области от 11.08.2020№ 337-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п»;постановление Правительства Новосибирской области от 24.08.2020№ 354-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п»;постановление Правительства Новосибирской области от 02.09.2020№ 372-п «О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п»;постановление Правительства Новосибирской области от 09.09.2020№ 386-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п»;постановление Правительства Новосибирской области от 17.09.2020№ 398-п «О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п»;постановление Правительства Новосибирской области от 28.09.2020№ 410-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п».3. Настоящее постановление вступает в силу с 16.11.2020.

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников