Полный локдаун из-за COVID-19: не справляются медики Австрии

С 17 ноября в стране будет ограничен выход населения на улицу в течение всего дня, закроют магазины и школы. Общий карантин объявлен повторно.

В Австрии из-за COVID-19 ввели повторный локдаун

Австрийские власти ужесточают карантин из-за коронавируса с 17 ноября по 6 декабря 2020 года, заявил канцлер Себастьян Курц.

Во время пресс-конференции в Вене он отметил, что такая мера вводится с целью недопущения перегрузки системы здравоохранения в условиях борьбы с распространением COVID-19.

Так, с 17 ноября в Австрии будет ограничен выход населения на улицу в течение всего дня. В свободное время будут разрешены встречи только с одним человеком либо с одной семьей из ближайшего окружения. Также будут закрыты все крупные магазины, кроме продуктовых супермаркетов, садовых рынков, зоомагазинов, заправочных станций, банков, почты, салонов связи, табачных лавок и сервисных центров, которым разрешат работать с 6:00 по 19:00 (8:00-21:00 мск).

В период локдауна не будут работать салоны красоты и массажа. Ученики школ переводятся на дистанционное обучение. Запрещаются контактные виды спорта на любительском уровне, а беговые виды спорта будут разрешаться только в индивидуальном порядке.

Отмечается, что новые ограничения приняты в дополнение к уже действующему карантину, вступившему в силу 3 ноября. Сейчас жителям страны нельзя покидать дома с 20:00 до 6:00 (22:00-8:00 мск). Исключения составляют только поход на работу или учебу, пешая прогулка или пробежка, совершение покупок, а также помощь нуждающимся и возникновение угрозы жизни. Уже не работают рестораны, музеи, театры, фитнес-центры. А также действует обязательный масочный режим в магазинах, общественных учреждениях и транспорте.

По последним данным, в Австрии коронавирус выявлен у 198 291 человека. 119 415 заболевших выздоровели, 1 746 умерли.