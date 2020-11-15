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Полный локдаун из-за COVID-19: не справляются медики Австрии

17:17 15.11.2020 Фото: pexels.com
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С 17 ноября в стране будет ограничен выход населения на улицу в течение всего дня, закроют магазины и школы. Общий карантин объявлен повторно.

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В Австрии из-за COVID-19 ввели повторный локдаун
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Полный локдаун из-за COVID-19: не справляются медики АвстрииПереполнены ковидные госпитали: лежащих в больницах с COVID-19 больше, чем коек для них в Новосибирской областиЕщё 503 новостей

Австрийские власти ужесточают карантин из-за коронавируса с 17 ноября по 6 декабря 2020 года, заявил канцлер Себастьян Курц.

Во время пресс-конференции в Вене он отметил, что такая мера вводится с целью недопущения перегрузки системы здравоохранения в условиях борьбы с распространением COVID-19.

Так, с 17 ноября в Австрии будет ограничен выход населения на улицу в течение всего дня. В свободное время будут разрешены встречи только с одним человеком либо с одной семьей из ближайшего окружения. Также будут закрыты все крупные магазины, кроме продуктовых супермаркетов, садовых рынков, зоомагазинов, заправочных станций, банков, почты, салонов связи, табачных лавок и сервисных центров, которым разрешат работать с 6:00 по 19:00 (8:00-21:00 мск).

В период локдауна не будут работать салоны красоты и массажа. Ученики школ переводятся на дистанционное обучение. Запрещаются контактные виды спорта на любительском уровне, а беговые виды спорта будут разрешаться только в индивидуальном порядке.

Отмечается, что новые ограничения приняты в дополнение к уже действующему карантину, вступившему в силу 3 ноября. Сейчас жителям страны нельзя покидать дома с 20:00 до 6:00 (22:00-8:00 мск). Исключения составляют только поход на работу или учебу, пешая прогулка или пробежка, совершение покупок, а также помощь нуждающимся и возникновение угрозы жизни. Уже не работают рестораны, музеи, театры, фитнес-центры. А также действует обязательный масочный режим в магазинах, общественных учреждениях и транспорте.

По последним данным, в Австрии коронавирус выявлен у 198 291 человека. 119 415 заболевших выздоровели, 1 746 умерли.

COVID-19 дистанционное обучение карантин коронавирус локдаун масочный режим ограничения Себастьян Курц
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От редакции

Когда закончится вторая волна ковида?

Анна автоледи, 15 ноября 2020 17:43
Так что видите, наша медицина ни при чем. Такое же происходит во всем мире.
Аноним, 15 ноября 2020 18:01
Всё это глобалистское враньё.

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