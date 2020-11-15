Разгромленное кафе в военном городке Бердска заложил кирпичом новый арендатор

Многолетнюю заброшку в военном городке приводят в порядок

Недавно здание заброшки в военном городке Бердска преобразилось. Забитые фанерой окна против бомжей теперь заложили кирпичом, появилась новая дверь. Судя по всему, новый арендатор планирует всерьез использовать помещение. Вероятно, ремонт фасада продоолжится.

Напомним, что здание стояло разгромленным несколько лет. Но собственник здания - АО «Военторг-Восток» провел торги в конце 2019 года и передал его во временное пользование.

Заброшка вызывала опасение у родителей подростков и депутата округа Олега Чебаненко: строение разрушается, камни падают, листы профнастила отрываются, угрожая упасть на человека, но доступ в заброшку свободен.

В ноябре 2019 года депутат горсовета Олег Чебаненко, живущий в военном городке, провел собственное расследование и выяснил, кому принадлежит пустующее здание бывшего кафе «Три богатыря». Информацию о собственнике Чебаненко передал в бердскую Административно-техническую инспекцию.

По словам руководителя административно-технической инспекции Павла Дятлова, собственник заброшки нашел арендатора, который устранил предписания инспекции.

- Помещение взяли в аренду. Перед Новым годом там были наши требования выполнены — окна забиты, все сделано, чтобы доступ был прекращен посторонним лицам. Этот вопрос был снят. Жалоб пока никаких не поступало, - сообщил ранее «Курьер. Среда. Бердск» Павел Дятлов.

Депутат горсовета Бердска Олег Чебаненко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что разговоры о безопасности здания проходили на разных уровнях и много лет. Однако с тех пор ничего не изменилось.

- Как здание разгромленное стояло, так и стоит. Если по-хозяйски относиться, то можно на это повлиять. Обязать собственника или арендатора привести помещение в божеский вид. Ведь это угроза. Здесь вопрос заключается в безопасности детей, - резюмировал депутат.

Сдали в аренду

По словам руководителя дирекции АО «Военторг-Восток» в Новосибирске Владимира Карпюка, 15 ноября 2019 года он встречался с потенциальным арендатором, который в самое ближайшее время вступит в свои права на пристройку к дому №12 на ул. Пионерской. Предполагалось, что арендатором заброшенного кафе станет экс-депутат Алексей (Николаевич) Осин. Но в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 22 января Владимир Феодосьевич огорошил:

- Здание сдали в аренду еще давно. Это физическое лицо Парафий. Инициалы не помню. Мы особо не вникаем в вопросы, что там будет. Главное, чтобы никаких противоправных действий не было. Сдали на лет 8 или 10. Уже давно никто мне больше не звонил с нареканиями в адрес здания. Цена аренды небольшая, потому что объект в таком состоянии...нужно деньги вкладывать. У меня объектов 176, сейчас не могу припомнить стоимость аренды, - резюмировал в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" Владимир Карпюк.

Руководитель дирекции АО «Военторг-Восток» в Новосибирске признавался, что здание долгое время не удавалось сдать в аренду. Заброшенное помещение площадью 370 квадратов «Военторг-Восток» сдает по 30 рублей с квадратного метра. Таким образом арендатор будет платить порядка 10 тыс. рублей в месяц.

Как отметил Владимир Карпюк, после заключения договора обязанность по содержанию помещения и территории вокруг ляжет на аренадторе.

Городу не отдадут

Еще пару лет назад на встрече с мэром Бердска Олег Чебаненко озвучил ситуацию с заброшенным в военном городке здании. Появилась идея создать на его базе образовательно-развлекательный центр. Избиратели на «ура» восприняли это предложение.

Он уверен, что помимо АТИ в дело должно вмешаться управление градостроительства:

— Все бурьяном поросло, территория, непонятно чья. Все в разрушенном состоянии, стекла торчат и валяются. Ребятишки там играют. Надо вести с собственником переговоры, может быть, получится забрать городу под детское учреждение.

С обратной стороны заброшки находятся муниципальные помещения пристройки, которые арендует у города управляющая компания «Альтернатива». Директор УК Владимир Рак тоже убежден, что разрушенное здание кафе потенциально опасно в первую очередь для детей.

Кроме того, там еще находится некоторое оборудование. Между нашим помещением и тем находится кирпичная стенка, поэтому у нас холодно зимой. В свое время собственник огородил полностью листом, заколотил окошки. Но потом это все разрушили, сняли. Мы первоначально, прибивали, боролись как-то, а сейчас это бесполезно — все растащили, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Андреевич.

В 2012 в разрушенном ныне здании еще находилось кафе «Три богатыря». До этого помещения много лет пустовали. А ранее, в 1970-1990-х годах их занимал магазин «Военторга». Он был популярен среди бердчан, поскольку периодически там «выбрасывали» дефицит. Но в основном в нем отоваривались служащие бригады спецназа и вертолетного полка и их семьи, жившие в военном городке.

Как выглядела заброшка совсем недавно

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