Гигантская пробка: бегут в Армению жители Карабаха по узкой дороге. Смотрите видео

По словам участников затора, участок в 1,5 км пришлось преодолевать около пяти часов. В церкви Дадиванка уже сняли иконы и колокол. Кельбаджарский район должен отойти Азербайджану 15 ноября.

На дороге из Карабаха в Армению образовалась многокилометровая пробка

Пробка в несколько километров образовалась на дороге, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению. Как уточнило «РИА Новости», очередь образовалась из покидающих город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Карвачар (Кельбаджар). Согласно подписанному мирному соглашению, Кельбаджарский район должен отойти Азербайджану сегодня, 15 ноября.

По словам участников затора, участок в 1,5 км пришлось преодолевать около пяти часов. Причиной пробки стала маленькая пропускная способность вспомогательной дороги, на которой пересеклись два потока автомобилей: беженцы и те, кто возвращается в Степанакерт. По данным Минобороны РФ, в Степанакерт уже вернулось более 250 человек.

На территории самого Кельбаджарского района находится древнейший армянский монастырь Нагорного Карабаха — Дадиванк. «Sputnik Армения» сообщил, что в церкви Дадиванка уже сняты иконы и колокол.

Также Азербайджану 20 ноября должен быть передан Агдамский район, а 1 декабря — Лачинский район. Все три района не были затронуты войной, но их местные жители вынуждены покинуть свои дома.