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Гигантская пробка: бегут в Армению жители Карабаха по узкой дороге. Смотрите видео

18:09 15.11.2020 Фото: Скриншот
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По словам участников затора, участок в 1,5 км пришлось преодолевать около пяти часов. В церкви Дадиванка уже сняли иконы и колокол. Кельбаджарский район должен отойти Азербайджану 15 ноября.

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На дороге из Карабаха в Армению образовалась многокилометровая пробка

Пробка в несколько километров образовалась на дороге, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению. Как уточнило «РИА Новости», очередь образовалась из покидающих город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Карвачар (Кельбаджар). Согласно подписанному мирному соглашению, Кельбаджарский район должен отойти Азербайджану сегодня, 15 ноября.

По словам участников затора, участок в 1,5 км пришлось преодолевать около пяти часов. Причиной пробки стала маленькая пропускная способность вспомогательной дороги, на которой пересеклись два потока автомобилей: беженцы и те, кто возвращается в Степанакерт. По данным Минобороны РФ, в Степанакерт уже вернулось более 250 человек.

На территории самого Кельбаджарского района находится древнейший армянский монастырь Нагорного Карабаха — Дадиванк. «Sputnik Армения» сообщил, что в церкви Дадиванка уже сняты иконы и колокол.

Также Азербайджану 20 ноября должен быть передан Агдамский район, а 1 декабря — Лачинский район. Все три района не были затронуты войной, но их местные жители вынуждены покинуть свои дома.

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Армения беженцы пробка пропускная способность
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От редакции

Армения потеряла Карабах?

Аноним, 15 ноября 2020 18:18
Это они еще в конце 80-х задолбали всех своим карабахом

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