Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме письма "Журналист".

Требуется журналист На сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru требуется журналист. Обязанности: - написание текстов, - посещение мероприятий и проведение интервью, - фотосъемка, - поиск тем. Условия: - На период пандемии - удаленка, после - в офисе. График 5/2 с 9 до 18 часов, - офис в центре города, - оборудованное рабочее место, - ЗП оклад + гонорар, - обучение, - корпоративное обучение. Требования: Мобильность, русский язык на 5, скорость мышления выше среднего уровня, желание узнавать новое в мультимедиа. Генерация тем. Опыт обязателен. Редакция готова обучать журналиста после 2-3 тестовых заданий. Высшее образование. Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2 Телефон 8 (383-41)3-00-10 Почта bkurer@mai.ru для резюме в теме написать "Журналист".

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