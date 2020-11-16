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Наше Солнце — молодец, возможно, оно убьет ковидную инфекцию. Правда, в ноябре оно дарит магнитные бури

21:31 16.11.2020 Фото: предоставлено Мариной Арцибашевой
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Это взрослая, хорошая звезда, она знает свое дело и трудится, как пчела. Мы видим, наше солнце каждый день, но даже не предполагаем, что лететь к нему на самолете, придется, к примеру, 20 лет.

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Сотрудники планетария считают, что наше Солнце трудится, как пчела
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Наше Солнце — молодец, возможно, оно убьет ковидную инфекцию. Правда, в ноябре оно дарит магнитные буриМагнитные бури наносят удары: Такой мощной активности Солнца в ноябре 2020 не было три года. График бурь на ноябрьЕщё 4 новости

Как рассказала методист Новосибирского муниципального автономного учреждения дополнительного образования города «Детско-юношеский центр "Планетарий" Марина Арцибашева, несмотря на все катаклизмы, мы должны благодарить нашу звезду:

- Сейчас начинается очередной солнечный цикл, до середины ноября нам следует ждать выбросов от звезды и магнитных бурь. Солнце — это живая, стабильная звезда, так что ее активность — это нормально.

- На самом деле наше солнце - молодец. У него осталось еще 70% запасов энергии, чтобы обогревать землю - говорит Марина Арцибашева.

Сейчас сотрудники планетария оценивают активность солнца как «среднюю».

- Это взрослая, хорошая звезда, она знает свое дело и трудится, как пчела. Мы видим, наше солнце каждый день, но даже не предполагаем, что лететь к нему на самолете, придется, к примеру, 20 лет.

- Поверьте, это обычная, стабильная жизнь нашей звезды, другой у нее нет, - говорит сотрудник планетария. Солнечный супер-шторм бывает раз в 500 лет, последний раз он был 1859 году. Да, сейчас выбросы солнечной энергии продлятся до середины ноября.
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магнитные бури солнце Марина Арцибашева
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