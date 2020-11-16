Зарплаты высокие, а выхлоп никакой

Ревизия корпораций, фондов и институтов развития регионов позволит повысить эффективность предприятий и сократить расходы на их содержание

В Совфеде также советуют кабмину провести проверку институтов развития и фондов с госучастием, где тоже привыкли себя не обижать.

Ревизия корпораций, фондов и институтов развития регионов позволит повысить эффективность предприятий и сократить расходы на их содержание. Такое предложение содержится в письме, направленном председателем Комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым премьер-министру Михаилу Мишустину. (Копия документа имеется в распоряжении «Парламентской газеты»). Депутаты Госдумы и эксперты называют инициативу сенатора уместной и давно назревшей.

Эффективность их сомнительна

В своём письме сенатор отмечает, что выводы относительно эффективности 37 институтов развития и фондов, «четверть которых была рассмотрена на комитете», сделана на основании запросов и данных Счётной палаты.

«Когда мы начинаем смотреть, каким образом расходуются деньги — сколько уходит на зарплаты, на перелёты, — мы видим, сколько денег остаётся непосредственно на деятельность. И в этой части у нас, как и у Счётной палаты и у других органов, есть определённые вопросы», — пояснил Андрей Кутепов «Парламентской газете».

Он добавил, что в последнее время складывается впечатление, что фонды дублируют функции министерств, при этом принятие самостоятельных решений без решений министерств не получается. «Из-за этого увеличиваются не только затраты бюджета, но и время принятия этих решений», — уточнил Кутепов.

В качестве примера неэффективности трат бюджетных средств глава комитета привёл ситуацию с тремя моно-городами, бюджет которых в общей сложности составляет порядка 10 млн рублей. В то же время один из директоров фондов развития получает миллион рублей в месяц, заметил парламентарий.

«Нужно просто сопоставить цифры, сколько денег выделяется бюджетом на ту или иную деятельность, и понять, насколько эффективно они расходуются, в каком объёме они доходят непосредственно до исполнения цели», — пояснил Кутепов.

Для повышения эффективности институтов развития Кутепов пообещал, что на основании проверок в регионах, по рекомендациям Счётной палаты, Совфед «будет поднимать вопросы, касаемые любой корпорации». В том числе и «Роснано», которой в письме также уделено внимание.

Зарплаты высокие, а выхлоп никакой

Так, анализ инвестиционной деятельности «Роснано» показывает, что количество поступивших заявок с 2010 года по 30 сентября 2015 года сократилось с 439 до 11, или в 40 раз, количество одобренных по заявкам проектов — с 44 до 3, или в 15 раз.

Сенатор отмечает в письме, что, по последним данным, активы компании УК «Роснано» составляют 2,8 млрд рублей, капитал — 1,8 млрд рублей, доход 4,5 млрд рублей, прибыль — 700 млн рублей. При этом у АО «Роснано» при активах 150 млрд рублей и капитале в 54 млрд рублей накопленный убыток 51 млрд рублей и убыток 17,3 млрд рублей.

Есть претензии и к институтам развития Дальнего Востока. По данным сенатора, большую часть их расходов составляют расходы на оплату труда персонала. По мнению Счётной палаты, Минвостокразвития необходимо оптимизировать эти траты и сформировать комплексный механизм оценки «на основе системы показателей, отражающих объективные результаты деятельности институтов развития».

«Счётной палатой предложено рассмотреть вопросы об уменьшении уровня оплаты труда руководителей АНО «АПИ», а также о сокращении разницы в уровнях зарплат в институтах развития Дальнего Востока при условии внедрения системы показателей результативности их деятельности», — говорится в письме.

Кроме того, Андрей Кутепов напоминает в письме, что по итогам проверки Счётная палата признала деятельность АО «Корпорация развития Северного Кавказа» неудовлетворительной, так как ни одна из ключевых целей не была достигнута.

Что касается Фонда развития промышленности, то сенатор указывает в письме на систематическое невыполнение или снижение целевых показателей. Так, за 2016 год объём выручки бизнеса от проектов на средства фонда составил лишь 68,8% от плана (факт — 15,3 млрд рублей, план — 22,2 млрд рублей). В 2017 году показатель был выполнен уже на 99,6% (факт — 54,8 млрд рублей), но это стало результатом снижения плана: с 72,5 млрд рублей до 55 млрд рублей.

Претензии Совфеда правомочны

Провести аудит деятельности институтов развития в России ещё в феврале этого года предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ходе встречи председателя кабмина Михаила Мишустина с сенаторами спикер палаты регионов отметила, что практика создания институтов развития получила широкое распространение в стране, в связи с чем следует провести профессиональный аудит их деятельности «и принять решение». Те, которые эффективны, необходимо сохранить, сказала она, а остальные — «ликвидировать за ненадобностью».

Матвиенко напомнила, что взаимодействие с институтами развития показывает, что «далеко не все из них работают результативно». «Некоторые просто выполняют функции прокладок по перекачиванию немалых средств федерального бюджета, тратится немало средств на их содержание. Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах просто зашкаливает. И зарплата руководителей многократно превышает зарплату министра, скажем», — подчеркнула глава Совфеда.

Ситуация усугубляется тем, что за результаты никто не спрашивает. «Иногда складывается впечатление, что некоторые из них созданы для выгодного трудоустройства нужных людей. Я примеры не буду приводить, они убийственны», — уточнила Матвиенко.

Мнение главы палаты регионов поддерживает и первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, предложивший серьёзно разобраться в этом вопросе. «Мы сделали ставку на госкорпорации, по сути, на государственный капитализм, но эта ставка не оправдалась. Госкорпорации не дают нужного эффекта, а служат определённым насосом перекачки бюджетных средств. Они ведут бизнес за счёт государственных денег, при этом государству ничем не помогая», — поделился своим мнением с «Парламентской газетой» депутат.

Также своевременным считает критичный взгляд Совфеда в сторону различных фондов и институтов развития с госучастием известный российский политолог и экономист Михаил Делягин. Комментируя выводы сенаторов относительно эффективности «Роснано», он заметил, что «проверять здесь нужно не то, кто кому зарплату высокую выписывает, а динамику и стоимость активов, которые получены от государства».

«Потому что если посмотреть, сколько получило «Роснано» от государства в виде прямого бюджетного финансирования и в виде госгарантий, то увидим, что активы, которые здесь были на начало 2018 года, в 2,6 раза ниже, чем полученная госпомощь. То есть уничтожаются общественные активы. И смысл существования «Роснано» — это уничтожение активов государства. Это недопустимо и неприемлемо», — заметил эксперт в интервью «Парламентской газете».

Источник: pnp.ru