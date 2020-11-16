Всероссийский день проектировщика: сердечные поздравления и красивые картинки на 16 ноября 2020 года

Проектировщик — это человек, который закладывает начало пути к строительству или возведению какой-либо системы или конструкции, поэтому желаю, чтобы это начало было удачным и благополучным.

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

16 ноября 2020 года - Всероссийский день проектировщика.

Совсем новый и молодой праздник — День проектировщика — появился в календаре лишь в 2005 году. Благодаря идее, которую смогли вдохновить представители коммерческой фирмы ГК Роспайп, каждый год 16 ноября огромное количество умнейших и талантливейших людей имеют возможность отметить свой профессиональный праздник. Высотные конструкции и линии электропередач, газопроводы и железные дороги, канализационные системы и автотрассы, искусственные водные каналы — все это проектируют специалисты, у которых теперь тоже есть свой праздник.

Отмечают его теперь по всей стране, а в первый год на корпоратив в Питер собралось 150 энтузиастов-проектировщиков со всей страны. В последующие 2-3 года количество участников таких слетов возросло, к Санкт-Петербургу присоединились и Москва, и Новосибирск. И, наконец, праздновать 16 ноября стали во всех городах и весях России. Говорят, что уже и в Казахстане этот день собирает своих проектировщиков. Быть может не за горами то время, когда праздник станет международным.

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Как будут выглядеть дома,

Как проложить дороги —

Проект рождается в умах.

Профессия не многих

Проектировщик — выбор ваш

Ответственный и важный.

Не просто отработать стаж,

Через проект бумажный.



Реальный мир преображать —Вот ваше назначенье!А мы хотим вам пожелатьРаботать с вдохновеньем!

***

Пусть будет острым карандаш,

Проект одобрен будет Ваш,

Ну а чертежные заказы



Начальство примет пускай сразу.

Поменьше ляпов, больше точности,

Поменьше суеты и срочности.

Пусть в жизнь все планы воплотятся,

Пусть все мечты осуществятся!

***

Во Всероссийский день проектировщика от души желаю замечательных идей, светлых мыслей, великих возможностей, бравых планов, отменных работ, сочетания пользы и красоты в проектах, доброй удачи и успешной деятельности. Проектировщик — это человек, который закладывает начало пути к строительству или возведению какой-либо системы или конструкции, поэтому желаю, чтобы это начало было удачным и благополучным.

***

День проектировщика — праздник молодой,

И скажу сегодня: друг, горжусь тобой.

Знаешь ты так много, в деле так умел,

Да, не зря ты в ВУЗе столько лет кропел.

Ты работник нужный, ты — специалист,

Цифры так, как нужно, ты кладешь на лист.

Знаешь технологии. Сметы, чертежи —

Все тебе понятны, только покажи.

Я тебе желаю радости всерьез,

Чтобы не тревожил денежный вопрос,

Чтоб добро и радость приходили в дом,

Чтоб тепло, уютно было всегда в нем!

***

Сил и время не щадя,

Создаешь проекты,

И заслужен для тебя



Чудный праздник этот.

Пусть заказы словно снег

Сыпятся на голову,

И пусть каждый твой объект

Стоит очень дорого!

***

Проектировщик всем нам нужен,

Ведь без него уж никуда,



Поэтому сегодня дружно,И поздравляет вся страна!

В России строят все на свете,

Проект в цене, везде, всегда,

Поэтому я вам желаю,

Не ошибаться никогда!

Желаю точных всем расчетов,

Желаю радости, добра,



Чтоб все мечты всегда сбывались,Гордилась вами вся страна!

***

Создавать проект непросто,

Но ты спец, ты можешь всё,

Я в делах желаю роста,

И зарплата пусть растёт!

Пусть фантазия играет,



Бьёт энергия ключом,И Фортуна помогает,Обязательно, во всём!

***

Чертежи, макеты, расчеты:

Проектировать — ваша задача!

Рассчитаете все, как по нотам,

Чтобы был проект мега-удачным!

Пожелать хочу массу идей,

Вдохновения, терпения и сил,

Чтобы каждый проект поскорей

Вам успех и доход приносил!

***

Уж сколько в мире понастроено,

И сколько сделано всего,

Но все с начало на бумаге,



В проекте важном создано!

Профессия-то — непростая,

И нужен творческий подход!

Еще: объемное мышленье,

И точный непростой расчет!

***

Дорогой проектировщик,

Поздравляю с твоим днем,



Пусть согреет вдохновениеСхемы все твои лучом.

Силы, выдержки желаю,

Прибыльных всегда работ,

Труд нелегкий, кропотливый

Радость пусть тебе несет.

В жизни личной все желаю

Спроектировать на пять,



Профи ты в своем призвании, —Тут иначе не сказать.

***

Проектировщик, поздравляем!

Открытий мы тебе желаем.

Задумки все осуществить,

Да свой проект в жизнь воплотить.

Рискуй, но просчитай ходы,



А то ведь сможешь до звездыВысотку мигом возвести.Опять хотим произнести:К мечте своей всегда стремись... и спроектируй свою жизнь!Решительным и смелым будь,Улыбку только не забудь.

Источник: pozdravok.ru