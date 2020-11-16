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Всероссийский день проектировщика: сердечные поздравления и красивые картинки на 16 ноября 2020 года

06:30 16.11.2020 Фото: otkritkiok.ru, fresh-cards.ru, bipbap.ru
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Проектировщик — это человек, который закладывает начало пути к строительству или возведению какой-либо системы или конструкции, поэтому желаю, чтобы это начало было удачным и благополучным.

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Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

16 ноября 2020 года - Всероссийский день проектировщика.

Совсем новый и молодой праздник — День проектировщика — появился в календаре лишь в 2005 году. Благодаря идее, которую смогли вдохновить представители коммерческой фирмы ГК Роспайп, каждый год 16 ноября огромное количество умнейших и талантливейших людей имеют возможность отметить свой профессиональный праздник. Высотные конструкции и линии электропередач, газопроводы и железные дороги, канализационные системы и автотрассы, искусственные водные каналы — все это проектируют специалисты, у которых теперь тоже есть свой праздник.

Отмечают его теперь по всей стране, а в первый год на корпоратив в Питер собралось 150 энтузиастов-проектировщиков со всей страны. В последующие 2-3 года количество участников таких слетов возросло, к Санкт-Петербургу присоединились и Москва, и Новосибирск. И, наконец, праздновать 16 ноября стали во всех городах и весях России. Говорят, что уже и в Казахстане этот день собирает своих проектировщиков. Быть может не за горами то время, когда праздник станет международным.

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Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года
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Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года
% name% title
Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года
% name% title
Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года
% name% title
Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года
% name% title
Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года
% name% title
Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года
% name% title
Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года
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Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Как будут выглядеть дома,
Как проложить дороги —
Проект рождается в умах.
Профессия не многих
Проектировщик — выбор ваш
Ответственный и важный.
Не просто отработать стаж,
Через проект бумажный.

Реальный мир преображать —
Вот ваше назначенье!
А мы хотим вам пожелать
Работать с вдохновеньем!

***

Пусть будет острым карандаш,
Проект одобрен будет Ваш,
Ну а чертежные заказы

Начальство примет пускай сразу.

Поменьше ляпов, больше точности,
Поменьше суеты и срочности.
Пусть в жизнь все планы воплотятся,
Пусть все мечты осуществятся!

***

Во Всероссийский день проектировщика от души желаю замечательных идей, светлых мыслей, великих возможностей, бравых планов, отменных работ, сочетания пользы и красоты в проектах, доброй удачи и успешной деятельности. Проектировщик — это человек, который закладывает начало пути к строительству или возведению какой-либо системы или конструкции, поэтому желаю, чтобы это начало было удачным и благополучным.

***

День проектировщика — праздник молодой,
И скажу сегодня: друг, горжусь тобой.
Знаешь ты так много, в деле так умел,
Да, не зря ты в ВУЗе столько лет кропел.

Ты работник нужный, ты — специалист,
Цифры так, как нужно, ты кладешь на лист.
Знаешь технологии. Сметы, чертежи —
Все тебе понятны, только покажи.

Я тебе желаю радости всерьез,
Чтобы не тревожил денежный вопрос,
Чтоб добро и радость приходили в дом,
Чтоб тепло, уютно было всегда в нем!

***

Сил и время не щадя,
Создаешь проекты,
И заслужен для тебя

Чудный праздник этот.

Пусть заказы словно снег
Сыпятся на голову,
И пусть каждый твой объект
Стоит очень дорого!

***

Проектировщик всем нам нужен,
Ведь без него уж никуда,

Поэтому сегодня дружно,
И поздравляет вся страна!

В России строят все на свете,
Проект в цене, везде, всегда,
Поэтому я вам желаю,
Не ошибаться никогда!

Желаю точных всем расчетов,
Желаю радости, добра,

Чтоб все мечты всегда сбывались,
Гордилась вами вся страна!

***

Создавать проект непросто,
Но ты спец, ты можешь всё,
Я в делах желаю роста,
И зарплата пусть растёт!

Пусть фантазия играет,

Бьёт энергия ключом,
И Фортуна помогает,
Обязательно, во всём!

***

Чертежи, макеты, расчеты:
Проектировать — ваша задача!
Рассчитаете все, как по нотам,
Чтобы был проект мега-удачным!

Пожелать хочу массу идей,
Вдохновения, терпения и сил,
Чтобы каждый проект поскорей
Вам успех и доход приносил!

***

Уж сколько в мире понастроено,
И сколько сделано всего,
Но все с начало на бумаге,

В проекте важном создано!

Профессия-то — непростая,
И нужен творческий подход!
Еще: объемное мышленье,
И точный непростой расчет!

***

Дорогой проектировщик,
Поздравляю с твоим днем,

Пусть согреет вдохновение
Схемы все твои лучом.

Силы, выдержки желаю,
Прибыльных всегда работ,
Труд нелегкий, кропотливый
Радость пусть тебе несет.

В жизни личной все желаю
Спроектировать на пять,

Профи ты в своем призвании, —
Тут иначе не сказать.

***

Проектировщик, поздравляем!
Открытий мы тебе желаем.
Задумки все осуществить,
Да свой проект в жизнь воплотить.
Рискуй, но просчитай ходы,

А то ведь сможешь до звезды
Высотку мигом возвести.
Опять хотим произнести:
К мечте своей всегда стремись
... и спроектируй свою жизнь!
Решительным и смелым будь,
Улыбку только не забудь.

Источник: pozdravok.ru

16 ноября 2020 Всероссийский день проектировщика открытки поздравления праздник стихи
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