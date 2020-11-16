Всероссийский день проектировщика: сердечные поздравления и красивые картинки на 16 ноября 2020 года

16 ноября 2020 года - Всероссийский день проектировщика.
Совсем новый и молодой праздник — День проектировщика — появился в календаре лишь в 2005 году. Благодаря идее, которую смогли вдохновить представители коммерческой фирмы ГК Роспайп, каждый год 16 ноября огромное количество умнейших и талантливейших людей имеют возможность отметить свой профессиональный праздник. Высотные конструкции и линии электропередач, газопроводы и железные дороги, канализационные системы и автотрассы, искусственные водные каналы — все это проектируют специалисты, у которых теперь тоже есть свой праздник.
Отмечают его теперь по всей стране, а в первый год на корпоратив в Питер собралось 150 энтузиастов-проектировщиков со всей страны. В последующие 2-3 года количество участников таких слетов возросло, к Санкт-Петербургу присоединились и Москва, и Новосибирск. И, наконец, праздновать 16 ноября стали во всех городах и весях России. Говорят, что уже и в Казахстане этот день собирает своих проектировщиков. Быть может не за горами то время, когда праздник станет международным.
Как будут выглядеть дома,
Как проложить дороги —
Проект рождается в умах.
Профессия не многих
Проектировщик — выбор ваш
Ответственный и важный.
Не просто отработать стаж,
Через проект бумажный.
Вот ваше назначенье!
А мы хотим вам пожелать
Работать с вдохновеньем!
***
Пусть будет острым карандаш,
Проект одобрен будет Ваш,
Ну а чертежные заказы
Поменьше ляпов, больше точности,
Поменьше суеты и срочности.
Пусть в жизнь все планы воплотятся,
Пусть все мечты осуществятся!
***
Во Всероссийский день проектировщика от души желаю замечательных идей, светлых мыслей, великих возможностей, бравых планов, отменных работ, сочетания пользы и красоты в проектах, доброй удачи и успешной деятельности. Проектировщик — это человек, который закладывает начало пути к строительству или возведению какой-либо системы или конструкции, поэтому желаю, чтобы это начало было удачным и благополучным.
***
День проектировщика — праздник молодой,
И скажу сегодня: друг, горжусь тобой.
Знаешь ты так много, в деле так умел,
Да, не зря ты в ВУЗе столько лет кропел.
Ты работник нужный, ты — специалист,
Цифры так, как нужно, ты кладешь на лист.
Знаешь технологии. Сметы, чертежи —
Все тебе понятны, только покажи.
Я тебе желаю радости всерьез,
Чтобы не тревожил денежный вопрос,
Чтоб добро и радость приходили в дом,
Чтоб тепло, уютно было всегда в нем!
***
Сил и время не щадя,
Создаешь проекты,
И заслужен для тебя
Пусть заказы словно снег
Сыпятся на голову,
И пусть каждый твой объект
Стоит очень дорого!
***
Проектировщик всем нам нужен,
Ведь без него уж никуда,
И поздравляет вся страна!
В России строят все на свете,
Проект в цене, везде, всегда,
Поэтому я вам желаю,
Не ошибаться никогда!
Желаю точных всем расчетов,
Желаю радости, добра,
Гордилась вами вся страна!
***
Создавать проект непросто,
Но ты спец, ты можешь всё,
Я в делах желаю роста,
И зарплата пусть растёт!
Пусть фантазия играет,
И Фортуна помогает,
Обязательно, во всём!
***
Чертежи, макеты, расчеты:
Проектировать — ваша задача!
Рассчитаете все, как по нотам,
Чтобы был проект мега-удачным!
Пожелать хочу массу идей,
Вдохновения, терпения и сил,
Чтобы каждый проект поскорей
Вам успех и доход приносил!
***
Уж сколько в мире понастроено,
И сколько сделано всего,
Но все с начало на бумаге,
Профессия-то — непростая,
И нужен творческий подход!
Еще: объемное мышленье,
И точный непростой расчет!
***
Дорогой проектировщик,
Поздравляю с твоим днем,
Схемы все твои лучом.
Силы, выдержки желаю,
Прибыльных всегда работ,
Труд нелегкий, кропотливый
Радость пусть тебе несет.
В жизни личной все желаю
Спроектировать на пять,
Тут иначе не сказать.
***
Проектировщик, поздравляем!
Открытий мы тебе желаем.
Задумки все осуществить,
Да свой проект в жизнь воплотить.
Рискуй, но просчитай ходы,
Высотку мигом возвести.
Опять хотим произнести:
К мечте своей всегда стремись
... и спроектируй свою жизнь!
Решительным и смелым будь,
Улыбку только не забудь.
Источник: pozdravok.ru