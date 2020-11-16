Душевные поздравительные открытки и чудесные стихи - Всероссийский день проектировщика на 16 ноября 2020

16 ноября 2020 года - Всероссийский день проектировщика
Совсем новый и молодой праздник — День проектировщика — появился в календаре лишь в 2005 году. Благодаря идее, которую смогли вдохновить представители коммерческой фирмы ГК Роспайп, каждый год 16 ноября огромное количество умнейших и талантливейших людей имеют возможность отметить свой профессиональный праздник. Высотные конструкции и линии электропередач, газопроводы и железные дороги, канализационные системы и автотрассы, искусственные водные каналы — все это проектируют специалисты, у которых теперь тоже есть свой праздник.
Отмечают его теперь по всей стране, а в первый год на корпоратив в Питер собралось 150 энтузиастов-проектировщиков со всей страны. В последующие 2-3 года количество участников таких слетов возросло, к Санкт-Петербургу присоединились и Москва, и Новосибирск. И, наконец, праздновать 16 ноября стали во всех городах и весях России. Говорят, что уже и в Казахстане этот день собирает своих проектировщиков. Быть может не за горами то время, когда праздник станет международным.
Проектировщики, вам новых идей,
Чтоб каждый гордился работой своей,
Чтобы она доход приносила,
Эмоции позитивные дарила.
В личном вам счастья, сил, вдохновения,
Самых заветных планов исполнения,
Удачи, добра и друзей настоящих,
Интереса к жизни и глаз горящих!
***
Если строить без проекта —
Не получите эффекта.
Покосится сразу дом,
Никто не станет жить в таком.
Самолет летать не сможет,
И даже чудо не поможет.
И самый простенький мопед
Пусть же авторы эскизов
Не встретят на пути капризов,
Клиенты щедрыми пусть будут,
Про гонорары не забудут.
***
Дорогие наши проектировщики! Сегодня в Ваш профессиональный праздник мы спешим поздравить Вас. Пусть все Ваши проекты будут точными и выполненными в срок. Пусть вдохновение не покидает Вас, чтобы в коллективе ходили легенды о Вашем высоком профессионализме и трудолюбии.
***
Он — большой мудрец и гений,
Гуру, постановщик.
Отмечает праздник нынче
Наш проектировщик.
Пожелать хочу успехов,
Новых планов и идей,
Значимых, больших проектов,
Жизнь пусть станет веселей.
***
Чтоб проекты создавать,
Нужно тщательно трудиться,
Все продумывать, решать
И с черченьем подружиться.
Пусть в делах царит успех,
И растут твои доходы,
И работать без помех
***
Пусть грандиозные проекты
Растут и вдоль, и поперек.
А кто ж ответственен за это?
Ну да, вы поняли намек.
Пускай же поразят масштабы
Людских признаний и вообще,
А слава — всеобъемлющей!
***
Дорогой проектировщик,
Поздравляю с днем твоим,
Будь в работе уважаем,
А в семье — всегда любим.
Пожелать хочу, чтоб счастье
Чтоб везло в любимом деле,
В отношениях тебе.
***
Вам, проектировщики,
Шлю я поздравления,
Желаю вам в работе
Удачи, вдохновения.
Желаю креативных
Проектов и идей,
Удивлять и радовать
Работой нас своей.
Желаю, чтоб в расчетах
Вы не ошибались,
Все ваши проекты
В жизнь, чтоб воплощались.
***
Проектировщик, с праздником тебя!
Твой труд достоин восхищенья.
Ты проектируешь прекрасные дома,
Твои все замечательны строенья.
Удачно будет все пускай в работе
Проект любой лишь к процветанию ведет.
Пусть окружают лишь приятные заботы,
***
Труд ваш очень щепетильный,
В нем внимательность нужна,
Проект составить чтобы сильный
Приложить нужно ума.
Поздравляем с вашим днем вас
И желаем от души
По работе вы росли.
Пусть вас руководство ценит,
Пусть не будет сложностей,
Чтобы вы со временем
Расширили возможности.
***
Проектировать — нелегкая задача,
Креативности и точности, в придачу,
Пожелать хочу в работе я твоей!
Пусть приносит удовольствие твой труд,
Ведь я знаю, что ты в деле своем спец!
Пусть тебя успехи всяческие ждут,
Потому что ты огромный молодец!
Источник: pozdravok.ru