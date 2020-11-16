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Душевные поздравительные открытки и чудесные стихи - Всероссийский день проектировщика на 16 ноября 2020

07:13 16.11.2020 Фото: otkritkiok.ru, fresh-cards.ru, bipbap.ru
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Совсем новый и молодой праздник — День проектировщика — появился в календаре лишь в 2005 году.

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Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

16 ноября 2020 года - Всероссийский день проектировщика

Совсем новый и молодой праздник — День проектировщика — появился в календаре лишь в 2005 году. Благодаря идее, которую смогли вдохновить представители коммерческой фирмы ГК Роспайп, каждый год 16 ноября огромное количество умнейших и талантливейших людей имеют возможность отметить свой профессиональный праздник. Высотные конструкции и линии электропередач, газопроводы и железные дороги, канализационные системы и автотрассы, искусственные водные каналы — все это проектируют специалисты, у которых теперь тоже есть свой праздник.

Отмечают его теперь по всей стране, а в первый год на корпоратив в Питер собралось 150 энтузиастов-проектировщиков со всей страны. В последующие 2-3 года количество участников таких слетов возросло, к Санкт-Петербургу присоединились и Москва, и Новосибирск. И, наконец, праздновать 16 ноября стали во всех городах и весях России. Говорят, что уже и в Казахстане этот день собирает своих проектировщиков. Быть может не за горами то время, когда праздник станет международным.

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Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года
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Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года
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Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года
% name% title
Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года
% name% title
Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года
% name% title
Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года
% name% title
Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года
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Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года
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Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Проектировщики, вам новых идей,
Чтоб каждый гордился работой своей,
Чтобы она доход приносила,
Эмоции позитивные дарила.

В личном вам счастья, сил, вдохновения,
Самых заветных планов исполнения,
Удачи, добра и друзей настоящих,
Интереса к жизни и глаз горящих!

***

Если строить без проекта —
Не получите эффекта.
Покосится сразу дом,
Никто не станет жить в таком.

Самолет летать не сможет,
И даже чудо не поможет.
И самый простенький мопед

Не даст вам повод для побед.

Пусть же авторы эскизов
Не встретят на пути капризов,
Клиенты щедрыми пусть будут,
Про гонорары не забудут.

***

Дорогие наши проектировщики! Сегодня в Ваш профессиональный праздник мы спешим поздравить Вас. Пусть все Ваши проекты будут точными и выполненными в срок. Пусть вдохновение не покидает Вас, чтобы в коллективе ходили легенды о Вашем высоком профессионализме и трудолюбии.

***

Он — большой мудрец и гений,
Гуру, постановщик.
Отмечает праздник нынче
Наш проектировщик.

Пожелать хочу успехов,
Новых планов и идей,
Значимых, больших проектов,
Жизнь пусть станет веселей.

***

Чтоб проекты создавать,
Нужно тщательно трудиться,
Все продумывать, решать
И с черченьем подружиться.

Пусть в делах царит успех,
И растут твои доходы,
И работать без помех

Еще длительные годы!

***

Пусть грандиозные проекты
Растут и вдоль, и поперек.
А кто ж ответственен за это?
Ну да, вы поняли намек.

Пускай же поразят масштабы
Людских признаний и вообще,

И будет ваш успех неслабым,
А слава — всеобъемлющей!

***

Дорогой проектировщик,
Поздравляю с днем твоим,
Будь в работе уважаем,
А в семье — всегда любим.

Пожелать хочу, чтоб счастье

Спроектировал себе,
Чтоб везло в любимом деле,
В отношениях тебе.

***

Вам, проектировщики,
Шлю я поздравления,
Желаю вам в работе
Удачи, вдохновения.

Желаю креативных
Проектов и идей,
Удивлять и радовать
Работой нас своей.

Желаю, чтоб в расчетах
Вы не ошибались,
Все ваши проекты
В жизнь, чтоб воплощались.

***

Проектировщик, с праздником тебя!
Твой труд достоин восхищенья.
Ты проектируешь прекрасные дома,
Твои все замечательны строенья.

Удачно будет все пускай в работе
Проект любой лишь к процветанию ведет.
Пусть окружают лишь приятные заботы,

В делах любых пускай тебе везет.

***

Труд ваш очень щепетильный,
В нем внимательность нужна,
Проект составить чтобы сильный
Приложить нужно ума.

Поздравляем с вашим днем вас
И желаем от души

Чтобы каждый день и час
По работе вы росли.

Пусть вас руководство ценит,
Пусть не будет сложностей,
Чтобы вы со временем
Расширили возможности.

***

Проектировать — нелегкая задача,

Но легко справляешься ты с ней!
Креативности и точности, в придачу,
Пожелать хочу в работе я твоей!

Пусть приносит удовольствие твой труд,
Ведь я знаю, что ты в деле своем спец!
Пусть тебя успехи всяческие ждут,
Потому что ты огромный молодец!

Источник: pozdravok.ru

16 ноября 2020 Всероссийский день проектировщика открытки поздравления праздник смс
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