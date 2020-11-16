Душевные поздравительные открытки и чудесные стихи - Всероссийский день проектировщика на 16 ноября 2020

Совсем новый и молодой праздник — День проектировщика — появился в календаре лишь в 2005 году.

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

16 ноября 2020 года - Всероссийский день проектировщика

Совсем новый и молодой праздник — День проектировщика — появился в календаре лишь в 2005 году. Благодаря идее, которую смогли вдохновить представители коммерческой фирмы ГК Роспайп, каждый год 16 ноября огромное количество умнейших и талантливейших людей имеют возможность отметить свой профессиональный праздник. Высотные конструкции и линии электропередач, газопроводы и железные дороги, канализационные системы и автотрассы, искусственные водные каналы — все это проектируют специалисты, у которых теперь тоже есть свой праздник.

Отмечают его теперь по всей стране, а в первый год на корпоратив в Питер собралось 150 энтузиастов-проектировщиков со всей страны. В последующие 2-3 года количество участников таких слетов возросло, к Санкт-Петербургу присоединились и Москва, и Новосибирск. И, наконец, праздновать 16 ноября стали во всех городах и весях России. Говорят, что уже и в Казахстане этот день собирает своих проектировщиков. Быть может не за горами то время, когда праздник станет международным.

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Всероссийский день проектировщика - 16 ноября 2020 года

Проектировщики, вам новых идей,

Чтоб каждый гордился работой своей,

Чтобы она доход приносила,

Эмоции позитивные дарила.

В личном вам счастья, сил, вдохновения,

Самых заветных планов исполнения,

Удачи, добра и друзей настоящих,

Интереса к жизни и глаз горящих!

***

Если строить без проекта —

Не получите эффекта.

Покосится сразу дом,

Никто не станет жить в таком.

Самолет летать не сможет,

И даже чудо не поможет.

И самый простенький мопед



Не даст вам повод для побед.

Пусть же авторы эскизов

Не встретят на пути капризов,

Клиенты щедрыми пусть будут,

Про гонорары не забудут.

***

Дорогие наши проектировщики! Сегодня в Ваш профессиональный праздник мы спешим поздравить Вас. Пусть все Ваши проекты будут точными и выполненными в срок. Пусть вдохновение не покидает Вас, чтобы в коллективе ходили легенды о Вашем высоком профессионализме и трудолюбии.

***

Он — большой мудрец и гений,

Гуру, постановщик.

Отмечает праздник нынче

Наш проектировщик.

Пожелать хочу успехов,

Новых планов и идей,

Значимых, больших проектов,

Жизнь пусть станет веселей.

***

Чтоб проекты создавать,

Нужно тщательно трудиться,

Все продумывать, решать

И с черченьем подружиться.

Пусть в делах царит успех,

И растут твои доходы,

И работать без помех



Еще длительные годы!

***

Пусть грандиозные проекты

Растут и вдоль, и поперек.

А кто ж ответственен за это?

Ну да, вы поняли намек.

Пускай же поразят масштабы

Людских признаний и вообще,



И будет ваш успех неслабым,А слава — всеобъемлющей!

***

Дорогой проектировщик,

Поздравляю с днем твоим,

Будь в работе уважаем,

А в семье — всегда любим.

Пожелать хочу, чтоб счастье



Спроектировал себе,Чтоб везло в любимом деле,В отношениях тебе.

***

Вам, проектировщики,

Шлю я поздравления,

Желаю вам в работе

Удачи, вдохновения.

Желаю креативных

Проектов и идей,

Удивлять и радовать

Работой нас своей.

Желаю, чтоб в расчетах

Вы не ошибались,

Все ваши проекты

В жизнь, чтоб воплощались.

***

Проектировщик, с праздником тебя!

Твой труд достоин восхищенья.

Ты проектируешь прекрасные дома,

Твои все замечательны строенья.

Удачно будет все пускай в работе

Проект любой лишь к процветанию ведет.

Пусть окружают лишь приятные заботы,



В делах любых пускай тебе везет.

***

Труд ваш очень щепетильный,

В нем внимательность нужна,

Проект составить чтобы сильный

Приложить нужно ума.

Поздравляем с вашим днем вас

И желаем от души



Чтобы каждый день и часПо работе вы росли.

Пусть вас руководство ценит,

Пусть не будет сложностей,

Чтобы вы со временем

Расширили возможности.

***

Проектировать — нелегкая задача,



Но легко справляешься ты с ней!Креативности и точности, в придачу,Пожелать хочу в работе я твоей!

Пусть приносит удовольствие твой труд,

Ведь я знаю, что ты в деле своем спец!

Пусть тебя успехи всяческие ждут,

Потому что ты огромный молодец!

Источник: pozdravok.ru