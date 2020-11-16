Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 ноября 2020 в России и мире

• Праздник суточного застолья
• Всемирный день рукоделия (World Needlework Day)
• Всероссийский день самбо
• Всероссийский день проектировщика
• День капусты в Тверской области
• Международный день толерантности (International Day for Tolerance)
• Международный день борьбы с анорексией
• День московского бухгалтера
• День памяти преподобного Акепсима Антиохийского
• День фаст-фуда (National Fast Food Day) - США
• День гордости - Монголия
• День матери - КНДР
• День работников радио, телевидения и связи - Украина
• День революции - Мексика
• День президента - Таджикистан
• День морской пехоты - Украина
• День белорусской куклы - Беларусь
• День национального суверенитета (National Sovereignty Day) - Аргентина
• День исландского языка - Исландия
• День святого Кристобаля, День основания Гаваны - Куба
• День национальный прессы - Индия
• День флага - Бонэйр, Синт-Эстатиус, Саба
• День принятия декларации о суверенитете - Эстония
• Именины у Агапа, Георгия, Гертруды, Дмитрия, Анны, Иосифа, Малгожаты, Михаила, Эдмунда, Владимира, Николая
Важные даты
1933 – установление дипломатических отношений СССР с США
1945 - образована ЮНЕСКО.
1964 – первый Пленум ЦК КПСС после смещения Никиты Хрущёва. Решение об объединении промышленных и сельских партийных организаций и советских органов.
1965 – в СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-3», беспилотный космический корабль, который первым достиг поверхности Венеры (врезался в неё). Он стал первым земным аппаратом, достигшим поверхности другой планеты.
1966 – наблюдается самый обильный звездопад: до 2300 метеоров в минуту.
1967 – катастрофа Ил-18 в Свердловске, 107 погибших. Это крупнейшая авиакатастрофа в СССР на то время.
1979 – катастрофа Як-40 под Вологдой, погибли 3 человека
1981 - выступая на Пленуме ЦК, Леонид Брежнев затронул вопрос составления продовольственной программы. Он сказал, что «нет дела более важного, более благородного, чем удовлетворение самых жизненных нужд народа…»
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend