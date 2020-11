Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 ноября 2020 в России и мире

Всемирный день рукоделия отмечается 16 ноября

• Праздник суточного застолья

• Всемирный день рукоделия (World Needlework Day)

• Всероссийский день самбо



• День нанизывания бисера• Всероссийский день проектировщика• День капусты в Тверской области• Международный день толерантности (International Day for Tolerance)• Международный день борьбы с анорексией• День московского бухгалтера• День памяти преподобного Акепсима Антиохийского• День фаст-фуда (National Fast Food Day) - США• День «Устройте вечеринку с вашим медведем» (Have a Party with Your Bear Day) - США• День гордости - Монголия• День матери - КНДР• День работников радио, телевидения и связи - Украина• День революции - Мексика• День президента - Таджикистан• День морской пехоты - Украина• День белорусской куклы - Беларусь• День пуговиц (National Button Day) - США• День национального суверенитета (National Sovereignty Day) - Аргентина• День исландского языка - Исландия• День святого Кристобаля, День основания Гаваны - Куба• День национальный прессы - Индия• День флага - Бонэйр, Синт-Эстатиус, Саба• День принятия декларации о суверенитете - Эстония• Именины у Агапа, Георгия, Гертруды, Дмитрия, Анны, Иосифа, Малгожаты, Михаила, Эдмунда, Владимира, Николая• Анна Холодная (Анна без снега - не жди хлеба)

Важные даты

1933 – установление дипломатических отношений СССР с США

1945 - образована ЮНЕСКО.

1964 – первый Пленум ЦК КПСС после смещения Никиты Хрущёва. Решение об объединении промышленных и сельских партийных организаций и советских органов.

1965 – в СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-3», беспилотный космический корабль, который первым достиг поверхности Венеры (врезался в неё). Он стал первым земным аппаратом, достигшим поверхности другой планеты.

1966 – наблюдается самый обильный звездопад: до 2300 метеоров в минуту.

1967 – катастрофа Ил-18 в Свердловске, 107 погибших. Это крупнейшая авиакатастрофа в СССР на то время.



1974 – Александр Солженицын провёл в Цюрихе знаменитую пресс-конференцию «О будущем России». Именно в этот день писатель предложил «Программу „нравственной революции“», изложенную в эссе-манифесте «Жить не по лжи»1979 – катастрофа Як-40 под Вологдой, погибли 3 человека1981 - выступая на Пленуме ЦК, Леонид Брежнев затронул вопрос составления продовольственной программы. Он сказал, что «нет дела более важного, более благородного, чем удовлетворение самых жизненных нужд народа…»

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend