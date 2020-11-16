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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 ноября 2020 в России и мире

07:30 16.11.2020 Фото: Pixabay
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Список праздников России и мира 16 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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Всемирный день рукоделия отмечается 16 ноября

• Праздник суточного застолья
• Всемирный день рукоделия (World Needlework Day)
• Всероссийский день самбо

• День нанизывания бисера
• Всероссийский день проектировщика
• День капусты в Тверской области
• Международный день толерантности (International Day for Tolerance)
• Международный день борьбы с анорексией
• День московского бухгалтера
• День памяти преподобного Акепсима Антиохийского
• День фаст-фуда (National Fast Food Day) - США
• День «Устройте вечеринку с вашим медведем» (Have a Party with Your Bear Day) - США
• День гордости - Монголия
• День матери - КНДР
• День работников радио, телевидения и связи - Украина
• День революции - Мексика
• День президента - Таджикистан
• День морской пехоты - Украина
• День белорусской куклы - Беларусь
• День пуговиц (National Button Day) - США
• День национального суверенитета (National Sovereignty Day) - Аргентина
• День исландского языка - Исландия
• День святого Кристобаля, День основания Гаваны - Куба
• День национальный прессы - Индия
• День флага - Бонэйр, Синт-Эстатиус, Саба
• День принятия декларации о суверенитете - Эстония
• Именины у Агапа, Георгия, Гертруды, Дмитрия, Анны, Иосифа, Малгожаты, Михаила, Эдмунда, Владимира, Николая
• Анна Холодная (Анна без снега - не жди хлеба)

Важные даты

1933 – установление дипломатических отношений СССР с США
1945 - образована ЮНЕСКО.
1964 – первый Пленум ЦК КПСС после смещения Никиты Хрущёва. Решение об объединении промышленных и сельских партийных организаций и советских органов.
1965 – в СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-3», беспилотный космический корабль, который первым достиг поверхности Венеры (врезался в неё). Он стал первым земным аппаратом, достигшим поверхности другой планеты.
1966 – наблюдается самый обильный звездопад: до 2300 метеоров в минуту.
1967 – катастрофа Ил-18 в Свердловске, 107 погибших. Это крупнейшая авиакатастрофа в СССР на то время.

1974 – Александр Солженицын провёл в Цюрихе знаменитую пресс-конференцию «О будущем России». Именно в этот день писатель предложил «Программу „нравственной революции“», изложенную в эссе-манифесте «Жить не по лжи»
1979 – катастрофа Як-40 под Вологдой, погибли 3 человека
1981 - выступая на Пленуме ЦК, Леонид Брежнев затронул вопрос составления продовольственной программы. Он сказал, что «нет дела более важного, более благородного, чем удовлетворение самых жизненных нужд народа…»

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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