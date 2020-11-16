Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 16 ноября 2020 в день

Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона
Почитание святителя Акепсима, пресвитера Иосифа и диакона Аифала, казненных по повелению царя Сапора как представителей христианского духовенства.
Обновление (освящение) храма великомученика Георгия в Лидде
Вспоминание церковью обновления храма святого великомученика Георгия в городе Лидде в 1872 году. В честь данного праздника на Руси построено множество церквей и монастырей.
Народно-христианский праздник Анна Холодная отмечается 16 ноября. В этот день внимательно следили за погодой, думая о наступившей зиме и будущем урожае.
В народе говорили: «Анна без снега — не жди хлеба». Эта мудрость основывается на опыте многих поколений. Если снег не выпадет, то озимые из-за морозов могли вымерзнуть. Не случайно морозный день также предвещал плохое будущее.
«Анна холодная — осень голодная», — считали наши предки.
История праздника
В этот день чтят память святой княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича. В простонародье ее прозвали Холодной, так как зима вступала в свои права.
Анна (Янка) Всеволодовна родилась в 1054 году в городе Переяславле, где и провела все свое детство. По преданию, Анна была помолвлена с византийским царевичем. Но получилось так, что замуж она так и не вышла. Поэтому княжна решила посвятить себя служению богу. Всеволод Ярославич построил для дочери женский Андреевский монастырь.
Традиции и обычаи
Славяне верили, что в этот день на землю спускается нечистая сила. Нечисть ходит рядом с нами и смотрит, кто и как живет. Присматривается… Поэтому считалось, что без особой нужды лучше покидать жилище, а тем более отправляться в дальнюю дорогу.
Также нельзя ссориться с кем-либо. Негативные эмоции могут придать силы нечистым.
Также 16 ноября многие отправлялись к знахарям и колдунам. Просили снять порчу и сглаз. При этом перед выходом из дома нужно прочесть молитву, чтобы беда в пути не случилась.
Приметы на 16 ноября
На реке появился лед — в следующем году будет хороший урожай хлеба.
К вечеру мороз — зима будет теплой.
Утром мороз ударил – выпадет много снега.
Снег лежит, а листья не на всех деревьях осыпались — следующий год будет тяжелым и неурожайным.
Дым из трубы столбом – к морозной погоде.
Источник: ap22.ru