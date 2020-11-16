Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 16 ноября 2020 в день

В народе говорили: «Анна без снега — не жди хлеба»

Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона

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Вспоминание церковью обновления храма святого великомученика Георгия в городе Лидде в 1872 году. В честь данного праздника на Руси построено множество церквей и монастырей.

Народно-христианский праздник Анна Холодная отмечается 16 ноября. В этот день внимательно следили за погодой, думая о наступившей зиме и будущем урожае.

В народе говорили: «Анна без снега — не жди хлеба». Эта мудрость основывается на опыте многих поколений. Если снег не выпадет, то озимые из-за морозов могли вымерзнуть. Не случайно морозный день также предвещал плохое будущее.

«Анна холодная — осень голодная», — считали наши предки.

История праздника

В этот день чтят память святой княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича. В простонародье ее прозвали Холодной, так как зима вступала в свои права.

Анна (Янка) Всеволодовна родилась в 1054 году в городе Переяславле, где и провела все свое детство. По преданию, Анна была помолвлена с византийским царевичем. Но получилось так, что замуж она так и не вышла. Поэтому княжна решила посвятить себя служению богу. Всеволод Ярославич построил для дочери женский Андреевский монастырь.

Традиции и обычаи

Славяне верили, что в этот день на землю спускается нечистая сила. Нечисть ходит рядом с нами и смотрит, кто и как живет. Присматривается… Поэтому считалось, что без особой нужды лучше покидать жилище, а тем более отправляться в дальнюю дорогу.

Также нельзя ссориться с кем-либо. Негативные эмоции могут придать силы нечистым.

Также 16 ноября многие отправлялись к знахарям и колдунам. Просили снять порчу и сглаз. При этом перед выходом из дома нужно прочесть молитву, чтобы беда в пути не случилась.

Приметы на 16 ноября

На реке появился лед — в следующем году будет хороший урожай хлеба.

К вечеру мороз — зима будет теплой.

Утром мороз ударил – выпадет много снега.

Снег лежит, а листья не на всех деревьях осыпались — следующий год будет тяжелым и неурожайным.

Дым из трубы столбом – к морозной погоде.

Источник: ap22.ru