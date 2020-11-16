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17 ноября - Международный день студентов 2020

15:50 16.11.2020 Фото: pxhere.com
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Международный день студентов (International Students' Day) отмечается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года.

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Международный день студентов отмечается ежегодно 17 ноября

17 ноября 2020 года - Международный день студентов.

Международный день студентов (International Students' Day) отмечается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах.

Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем, а вот история его, начавшаяся в Чехословакии во время Второй мировой войны, связана с трагическими событиями.

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства (28 октября 1918 года). Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал (Jan Opletal).

Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.

В честь этих событий и был установлен Международный день студентов, а в послевоенные годы его празднование подтверждено на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге в 1946 году, и с этого времени он отмечается ежегодно.

Сегодня День студентов празднуется во многих странах мира, и хотя программы празднования этого дня различаются, но он весьма популярен у студенческой молодежи. И практически ни один ВУЗ не остается в стороне от шумного и долгожданного праздника. А проведению Дня предшествует Международная студенческая неделя борьбы за мир и дружбу (10-17 ноября).

Напомним, что российские студенты отмечают национальный студенческий день 25 января.

Источник: calend.ru

17 ноября 2020 International Students' Day история Международный день студентов праздник Ян Оплетал Адольф Гитлер
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