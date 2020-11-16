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Красивые картинки и прикольные поздравления на Международный день студента 17 ноября 2020 года

23:20 16.11.2020 Фото: bipbap.ru, otkritkiok.ru
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Международный день студентов (International Students' Day) отмечается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах.

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Международный день студента - 17 ноября 2020 года

17 ноября 2020 года - Международный день студента.

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Международный день студента - 17 ноября 2020 года

Международный день студентов (International Students' Day) отмечается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах.

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Международный день студента - 17 ноября 2020 года
% name% title
Международный день студента - 17 ноября 2020 года
% name% title
Международный день студента - 17 ноября 2020 года
% name% title
Международный день студента - 17 ноября 2020 года
% name% title
Международный день студента - 17 ноября 2020 года
% name% title
Международный день студента - 17 ноября 2020 года
% name% title
Международный день студента - 17 ноября 2020 года
% name% title
Международный день студента - 17 ноября 2020 года

Кто не был студентом, тому не понять,

Как надоело конспекты писать,
Как надоело не спать до утра,
На лекции нужно ходить нам всегда!

Кто не был студентом, тот не поймет,
Как на стипендию студент месяц живет,
Как сложно зачеты сдавать иногда,
Особенно, если, болит голова!

Кто не был студентом, тому не понять,

Как можно за ночь диплом написать,
Как можно позже его защитить,
Если при этом, ничего не учить!

Поэтому праздник зачетный у нас,
И всех студентов поздравляю сейчас,
Желаю нам счастья, удачи друзья,
Чтоб получать «автомат» нам всегда!

***

Студентов всех мы поздравляем,
Себя найти, мы им желаем,
Учиться только лишь на пять
И пары честно посещать!

Сдавать: экзамены, зачёты
Согласно знаниям, не квоты...
Достичь высот у Пика Знаний
И всех желаемых призваний!

Работу по душе найти
И с ней, к мечтам своим идти.
Пусть будет всё, что сердцу мило
И, чтоб жилось, отнюдь счастливо!

***

Чего студенту можно пожелать?
Чтоб легкой к знаниям была дорога.
Всегда экзамен без труда сдавать.

И препод чтобы не был очень строгим.

Чтоб были силы по утрам вставать,
Бороться и искать, найти и не сдаваться!
На семинарах эрудицией блистать,
Хорошим человеком оставаться!

***

С днем студента поздравляю,
И желаю в этот день,

Чтоб зачеты все сдавались
И везло чтоб каждый день!

Чтоб учеба была в радость
И на парах всех бывать.
И конечно, с группой, дружно,
День студента отмечать!

***

С Днем студента поздравляю!

И желаю все успеть:
Погудеть, повеселиться,
И зачеты одолеть.

Пусть все сессии проходят
С легкостью, без пересдач.
Пусть к вам в голову приходит
Разрешение всех задач.

Чтоб нашли друзей во время

Обучения своего.
Ведь друзей найти по жизни
В юности важней всего.

Чтобы жизнь кипела бурно,
Позитив один неся,
Ведь студенческие годы
Пропустить никак нельзя!

***

С Днем студента поздравляю!
Быть отличником желаю,
Быть всегда на высоте,
Первым быть повсюду и везде.

Пусть друзья не оставляют,
Педагоги пусть пятерки выставляют.
Пусть везде преследует успех,
Окружают доброта, здоровье, смех.

***

С днём студента! Прими поздравления.
Желаю тебе во всём восхищения,
Удачи огромной, успехов в любви,
Пусть радость рассеет серые дни.

Ярких эмоций, пусть жизнь впечатляет,
Путь твой прекрасный провалов не знает.
Высших отметок и новейших познаний.

Пусть сбывается больше заветных желаний.

***

Что пожелаю в День студента?
Учеба с радостью чтоб шла,
Тянуть удачные билеты
И сессию сдать на ура!

Гранит науки покоряя,
Все знанья в жизни получать

И, в результате, пожелаю
Специалистом классным стать!

***

Студента день и День Татьяны —
Хороший день и праздник твой.
Диплом пусть будет без изъяна,
Халява ходит за тобой.

В удачу стоит просто верить,

Дружить с шутницею судьбой.
Поверь, тогда любые двери
Откроет жизнь перед тобой.

***

Что студенту пожелать
В день его законный?
Без «хвоста» экзамен сдать,
Сессии спокойной.

Чтоб на «парах» не грузили
Лекциями сложными,
Чтоб учёба приносила
Только удовольствие.

Чтоб в зачётке стало больше
Записей «отлично»
И почаще чтоб везло
В отношеньях личных!

Источник: pozdravok.ru

17 ноября 2020 Международный день студента открытки поздравления стихи Иван Иванович Шувалов Владимир Путин
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