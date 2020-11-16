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17 ноября 2020 года - День участковых уполномоченных полиции в России

17:50 16.11.2020 Фото: wikimedia.org
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Дата 17 ноября для праздника выбрана руководством МВД России в связи с тем, что в этот день в 1923 году Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена «Инструкция участковому надзирателю». Этот нормативный правовой документ положил начало формированию института участковых в советской милиции.

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Работа участковых полиции считается одной из наиболее важных в системе органов внутренних дел

17 ноября 2020 года - День участковых уполномоченных полиции в России.

Ежегодно 17 ноября в России отмечается профессиональный праздник — День участковых уполномоченных полиции (до 1 марта 2011 года — «День участковых уполномоченных милиции»), установленный приказом Министерства внутренних дел РФ № 868 от 6 сентября 2002 года, «в целях сохранения преемственности в работе участковых уполномоченных милиции, пропаганды и распространения положительного опыта и сложившихся традиций их деятельности, а также учитывая их существенную роль в реализации задач, выполняемых органами внутренних дел».

Дата 17 ноября для праздника выбрана руководством МВД России в связи с тем, что в этот день в 1923 году Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена «Инструкция участковому надзирателю». Этот нормативный правовой документ положил начало формированию института участковых в советской милиции.

После реформы МВД 2011 года и реорганизации милиции в полицию сотрудники МВД, работающие в должности участковых уполномоченных, стали называться «участковый уполномоченный полиции», а праздник соответственно переименован в День участковых уполномоченных полиции.

Во все времена развития Российского государства служба участковых уполномоченных занимала важное место в системе органов внутренних дел. Прототипами современного участкового были квартальный надзиратель, околоточный надзиратель, урядник, службы которых существовали до Октябрьской революции 1917 года. В 1923 году, как уже говорилось выше, началось формирование института участковых уполномоченных в советской милиции.

Приказом НКВД от 13 февраля 1930 года должности участковых надзирателей городов и сельских милиционеров, ведущих работу на участках, получили новое наименование — участковые инспектора милиции, а в 1939 году — участковые уполномоченные. В последующие годы структура данной службы претерпела изменения.

С 1993 года, в соответствии с указом президента России «О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации», она была введена в состав милиции общественной безопасности, и должность вновь стала называться «участковый инспектор милиции». Но в 2000 году было утверждено новое название «участковый уполномоченный милиции». После реформы системы МВД 2011 года появилось современное название «участковый уполномоченный полиции».

Участковый уполномоченный полиции — должностное лицо полиции Российской Федерации, осуществляющее служебную деятельность, которая направлена на защиту прав граждан, проживающих на соответствующем административном участке, а также граждан, пострадавших от преступных посягательств на указанной территории.

Именно участковым уполномоченным принадлежит одно из ведущих мест в работе полиции с гражданами. В настоящее время в подразделениях МВД России служат более 48 тысяч участковых уполномоченных полиции, которыми ежегодно раскрывается каждое второе преступление по линии полиции общественной безопасности и около четверти преступлений по линии криминальной полиции. Под их контролем находится более 4 миллионов лиц, состоящих на профилактических учётах органов внутренних дел.

В сам же праздник руководство МВД России поздравляет своих подчиненных — участковых уполномоченных полиции и поощряет особо отличившихся на этом поприще, а также ветеранов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка.

Источник: calend.ru

17 ноября 2020 День участковых уполномоченных полиции в России история праздник МВД России НКВД
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Аноним, 16 ноября 2020 18:46
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