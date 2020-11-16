День участкового 2020: душевные поздравительные открытки и красивые поздравления в стихах на 17 ноября

День участкового в России отмечается 17 ноября — именно в этот день в 1923 году была утверждена Инструкция участковому надзирателю. Данный документ, по мнению компетентных специалистов, запустил процесс формирования института участковых в Российской Федерации.

День участкового - 17 ноября 2020 года

17 ноября 2020 года - День участкового.

День участкового уполномоченного в нашей стране стали отмечать не так давно – указ об этом был издан только 6 ноября 2002 года. Однако, видимо в качестве компенсации, правительство озаботилось организацией этого праздника всерьез – согласно тексту указа Министерства внутренних дел, каждый год руководству следует награждать отличившихся сотрудников и ветеранов участковой службы. Сейчас этот пункт указа выполняется весьма прилежно – во многих регионах проходят соревнования среди участковых, победители которых часто получают вневедомственные награды.

День участкового в России отмечается 17 ноября — именно в этот день в 1923 году была утверждена Инструкция участковому надзирателю. Данный документ, по мнению компетентных специалистов, запустил процесс формирования института участковых в Российской Федерации.

День участкового - 17 ноября 2020 года

День участкового - 17 ноября 2020 года

День участкового - 17 ноября 2020 года

День участкового - 17 ноября 2020 года

День участкового - 17 ноября 2020 года

День участкового - 17 ноября 2020 года

День участкового - 17 ноября 2020 года

День участкового - 17 ноября 2020 года

День участкового - 17 ноября 2020 года

Кто служит честному народу,

Кого в беде всегда зовут?

Придет в любую кто погоду,

Опасен и тяжел, чей труд?

Конечно, это участковый —

Защитник для простых людей,

Простой, надежный и толковый,

Пример отваги для детей!

И в этот день, такой морозный,

Мы в сердце соберем тепла...

Пусть Ваша жизнь не стих, а проза,

С Днем Участкового, друзья!

***

Ты спешишь на помощь людям

И не важно — ночью, днем...

Ты порядок соблюдаешь —



На участке — все путем.

У тебя весь день в заботах,

Ты отличный семьянин,

Постоянно ты в работе

И на весь район один.

И сегодня в этот праздник,

Мы хотим тебе сказать:

«Поздравляем! Много счастья!



И терпенья не терять!»

***

Ты замечательный участковый, ведь выполняешь отлично свою работу! Благодаря тебе на нашем участке вечно царит порядок, а если вдруг его кто-то нарушает, ты быстро это пресекаешь и задерживаешь виновных! Желаю тебе всегда быть бодрым, отважным и сильным человеком! Пусть в любом деле тебя ждет успех, а каждый денек будет удачным!

***

Как по улице Веселой

Участковый наш идет.

Молодежи всей кумира,

Так приветствует народ:



"Здравствуй, здравствуй, участковый!Что к нам с самого утра?Много ли поймал бандитов?А не жмет ли кобура?"Участковый — самый смелый!Участковый — молодец!Скоро будет на районеВсей преступности конец.Происки лихих злодеевОн учует за версту,Всех посадит наркомановИ разгонит гопоту.Поздравляю, участковый!Не горюй и не грусти!Много водки пить не стоит —На работу к девяти.

***

Участковый весь в делах,

Закрутился малость,

Даже сил для торжества,

Вовсе не осталось!

Ноги уж совсем гудят,

Нет минутки даже,

Чтоб присесть, передохнуть,



Вы всегда на страже!

Так устройте для себя,

Перерыв недолгий!

Отдышитесь: выдох-вдох,

Праздник, хоть короткий.

***

Это уж давно не ново,

Это знают все вокруг:



Наш товарищ участковый,Он для многих лучший друг!

Он на службе с спозаранку

И во все квартиры вхож,

Если вдруг случится пьянка,

Если драка и дебош.

Где-то что-нибудь украли?

Сбились с верного пути?



Без него смогли б едва лиМы порядок навести!

Справедливый и суровый,

Он заступится за нас.

Нынче праздник, участковый!

Будь на страже каждый час!

***

С профессиональным праздником всех участковых. Ваша работа сложнее, чем может показаться со стороны, ведь вы лучше многих знаете тех людей, рядом с которыми живете. Пожелаем вам, чтоб все эти люди на вашем участке были самыми спокойными, терпеливыми и понимающими.

***

Ты — участковый милиционер,

Работа у тебя такая непростая,

Ты — доблести и храбрости пример,

В районе все об этом знают.

Сегодня праздник личный твой,

Мы от души тебе желаем,

Чтобы для всех ты был, как герой,



Тяжелый труд свой выполняя!

***

Кто звонит весь день ко мне

С толстой папкою в руке?

Это он, это он,

Участковый в домофон!

У него сегодня много

Было жалоб от жильцов, —



Бабы Любы, тети Оли,От мамаш и от отцов.

В семь часов он начал дело,

В десять папка растолстела,

А к двенадцати часам

Он пошел по адресам.

Осмотрел он все балконы,

И прошел подъезды все,



Что бы нам жилось спокойноВ среднерусской полосе.

Честь и слава участковым,

Утомлённым, запылённым,

Слава честным участковым

С толстой папкою в руке!

***

С праздником всех участковых,



Неизвестных и знакомых,Тех, что твёрдою рукой,Охраняют наш покой.Днём и ночью напролёт,Не на жизнь борьба идёт,Без собак, без поисковых,Тяжело ведь участковым,И конечно им помочь,Мы, конечно же не прочь,По — другому ведь нельзя,Так что с праздником, друзья!

***

Уважаемый участковый, блюститель порядка! Не зная устали, ты сутками обходишь участки, находящиеся под твоим попечительством, предотвращаешь возможные грабежи, разбои, убийства. Благодаря тебе мы можем жить, ничего не опасаясь. Желаем спокойной службы, здоровья крепкого и счастья безмерного!

Источник: pozdravok.ru