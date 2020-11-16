Как изменятся правила предоставления жилья военным: служебного и постоянного

Так, рядовому контрактнику служебная квартира будет положена через десять лет службы.

По действующим правилам, военнослужащие-контрактники имеют право получить служебное жильё на весь срок службы, а после 20 лет выслуги — постоянное жильё в собственность или денежную выплату на его покупку

Герои России без очереди получат право въехать в новый дом.

Минобороны предложило скорректировать механизм обеспечения военнослужащих по контракту служебным и постоянным жильём. Так, рядовому контрактнику служебная квартира будет положена через десять лет службы. Кроме того, расширяется и перечень тех, кто имеет право на получение жилья вне очереди. Соответствующие изменения в Закон «О статусе военнослужащих» внесли в Госдуму 13 ноября.

Какое жильё положено контрактнику?

По действующим правилам, военнослужащие-контрактники имеют право получить служебное жильё на весь срок службы, а после 20 лет выслуги — постоянное жильё в собственность или денежную выплату на его покупку. Также они могут стать участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) и получить постоянное жильё уже через три года. Начиная с 2020 года военная ипотека становится единственным способом получения жилья для вновь поступивших на воинскую службу.

Новый законопроект уточняет права на служебное жильё для военнослужащих рядового и сержантского состава на контракте. Сейчас всем контрактникам обязаны предоставлять служебки в течение трёх месяцев со дня прибытия к месту службы в порядке очереди. При этом квартиры в приоритете, а комнаты в общежитиях и жильё в манёвренном фонде выделяется только при их отсутствии.

Для создания реальной возможности расквартировать нашу армию, контрактников в которой с каждым днём всё больше, Минобороны предложило разграничить право на служебное жильё по званиям и срокам службы.

Что изменится:

военнослужащие-контрактники в званиях рядовых, сержантов, матросов и старшин, служащие менее десяти лет, будут получать комнаты в общежитиях из расчёта десять квадратных метров на человека;

если общежития нет, их будут размещать в служебных квартирах их расчёта 12 метров жилой площади на человека;

после десяти лет службы все эти контрактники получат право на служебные квартиры по тем же нормам, что и офицерский состав — 18 квадратных метров на человека.

Законопроектом определён порядок предоставления и освобождения специализированных жилых помещений, а также включения и исключения военнослужащих из списка на предоставление служебного жилья. Так, например, их нельзя будет исключить из очереди на получение служебного жилья или прекратить выплату денежной компенсации за наём квартиры, если человек купил или построил себе жильё не по месту прохождения службы. Кроме того, военнослужащий и его семья не могут быть выселены из служебной квартиры, если она является для них единственным местом жительства.

Если военнослужащего отправят за границу, в районы Крайнего Севера или приравненные к ним местности с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, выделенную ему служебную комнату или квартиру также сохранят за ним. Как рассказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР), такая норма не только повышает его социальную защищённость, но и психологическую устойчивость.

«Выполняя боевые задачи вдали от Родины, каждый воин будет знать, что у него есть куда вернуться и есть крыша над головой, — пояснил депутат. — Это очень важно».

Кому жильё положено вне очереди?

Законопроект также предлагает расширить перечень военнослужащих, имеющих право на получение служебного или постоянного жилья (служебная квартира, комната в общежитии или арендованное жилое помещение) вне очереди. Это следующие категории:

командиры воинских частей (организаций, учреждений, органов, территориальных органов);

военнослужащие, удостоенные звания Героя Российской Федерации;

военнослужащие, имеющие трех и более детей, проживающих совместно с ними.

Также расширен перечень тех, кто имеет право при увольнении получить вне очереди денежные средства на приобретение или строительство жилых помещений либо готовые жилые помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма.

В список включены военнослужащие:

удостоенные звания Героя Российской Федерации;

прослужившие по контракту десять лет и более и уволенные с военной службы по состоянию здоровья;

имеющие трёх и более детей, проживающих совместно.

Зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает такое решение Правительства абсолютно оправданным. «К Героям у нас отношение особое, — отметил депутат. — Люди, совершившие подвиг, безусловно, достойны уважения народа и поддержки со стороны всех органов власти. Бывают ведь и гражданские Герои России. Думаю, они по аналогии тоже вправе рассчитывать, что решение их квартирного вопроса не затянется на долгие годы».

Источник: pnp.ru