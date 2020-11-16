Как добиться перерасчета за качество услуг ЖКХ и как определить это качество: вода, отопление, вывоз мусора, электроэнергия

При температуре на улице свыше +5 градусов контейнеры во дворах должны опустошать каждый день. Мусоровоз может опоздать максимум на сутки, и за месяц возможно три таких задержки.

Перерасчёт платы теперь возможен не только за предоставление коммунальных услуг с перерывами, но и в случае нарушения их качества

Перерасчёт платы теперь возможен не только за предоставление коммунальных услуг с перерывами, но и в случае нарушения их качества. Это предполагают поправки в Жилищный кодекс, которые вступили в силу 7 ноября. Все нормы для услуг ЖКХ указаны в постановлении Правительства №354 от 06.05.2011, а также ГОСТах и СанПиНах. «Парламентская газета» разобралась, когда коммунальные услуги признают некачественными и на сколько снижается плата за них.

Холодная и горячая вода

Допустимый срок перерыва в водоснабжении составляет 8 часов суммарно в течение месяца или четыре часа за раз. Это не касается ежегодного профилактического ремонта труб. При авариях на тупиковых сетях горячую воду разрешено перекрыть на 24 часа. За каждый час «засухи» свыше этих норм плата за воду снижается на 0,15 процента. Аналогичные нормативы и порядок перерасчёта действуют для систем водоотведения.

Холодная вода в кране должна быть питьевой. Требования к её составу и свойствам, в том числе прозрачности и вкусу, определены в СанПиН 2.1.4.1074-01. Жильцы не должны платить за дни, когда они получали грязную или невкусную воду.

Состав и свойства горячей воды закреплены в СанПиН 2.1.4.2496-09. В них же определена и её допустимая температура: от 60 до 75 градусов. Кипяток в кране считается таким же нарушением, как и еле тёплая водичка. Допустимы отклонения на пять градусов ночью и на три градуса днём. Каждые плюс или минус три градуса сверх того снижают размер платежа на 0,1 процента за час нарушения. А если температура воды из крана станет ниже 40 градусов, то за время её подачи жильцы должны платить по тарифу как за холодную воду. Температуру измеряют после трёхминутного слива воды.

Давление в системе горячего водоснабжения может колебаться от 0,03 до 0,45 мегапаскаля, а холодного — от 0,03 до 0,6 мегапаскаля. Если давление отличается на 25 процентов от нормы, то размер платы за воду снижается на 0,1 процента за каждый час нарушения, а если отклонение ещё выше, то платить за услугу не надо вообще. Отметим, что давление измеряется в периоды утреннего или вечернего максимума, то есть с 07.00 до 09.00 или с 19.00 до 22.00.

Отопление

Безнаказанно батареи могут быть холодными 24 часа суммарно в течение месяца. Допустимые сроки единовременных перебоев зависят от погоды: если в помещении +12 градусов, то перерыв может составить 16 часов, если от +10 до +12 градусов — восемь часов, от +8 до +10 градусов — четыре часа. Каждый лишний час холода в квартире отнимает от платежа по 0,15 процента.

Аналогичные скидки положены за «недотоп» и «перетоп», причём за каждый градус, отклоняющийся от нормы. По стандарту, в жилых помещениях должно быть +18, а в угловых комнатах +20. В регионах, где зимой на улице холодает до -31 градуса, в квартирах должно быть +20 градусов, в угловых комнатах +22. Диапазон допустимых отклонений: до трёх градусов ниже, но только ночью, или до четырёх градусов выше.

Температуру в других помещениях регулирует ГОСТ Р 51617-2000. По нему зимой на кухне и в туалете должно быть +18, в ванной комнате +25, на лестничной клетке +16. Но есть нюанс: этот ГОСТ уже утратил силу, вместо него действует ГОСТ Р 51617-2014, по которому в кухне, ванной и туалете должно быть от +18 до +26. Однако постановление Правительства ссылается на старый, не действующий ГОСТ.

Измерение температуры проводится в центре помещения на высоте 1 метр и в полуметре от наружной стены и батареи.

В доме с чугунными радиаторами давление в системе отопления должно быть до 0,6 мегапаскаля, с системой конвекторного и панельного отопления — до 1 мегапаскаля, с любыми другими отопительными приборами — минимум 0,05 мегапаскаля. Если давление упадёт хотя бы на 25 процентов, то, пока оно не восстановится, плата за отопление не начисляется.

Электроэнергия

Отключение электричества допустимо максимум на 24 часа, если в доме только один источник питания. Если есть два независимых резервных источника, то свет в квартирах может погаснуть максимум на два часа. За каждый лишний час без электричества платёж снижается на 0,15 процента.

Но если в состав общедомового имущества входит оборудование, работающее от сети, например, насосы, то перебои с электричеством недопустимы вовсе.

Напряжение и частота тока должны соответствовать ГОСТ 32144-2013: напряжение 220 вольт плюс-минус 10 процентов, частота 50 герц плюс-минус 0,02 герца. За каждый час отклонения от этих норм плата за электроэнергию снижается на 0,15 процента.

Газ

Подача газа в квартиры может быть прервана максимум на четыре часа суммарно за месяц. Каждый лишний час сбоя — минус 0,15 процента от платы.

Стандартные свойства газа закреплены в ГОСТ 5542-87, в том числе допустимая концентрация углеводородов, доля кислорода и интенсивность запаха. За каждый день, когда газ не отвечал этим требованиям, плата за услугу не взимается.

Давление газа может колебаться от 1,2 килопаскаля до 3 килопаскалей, плюс-минус 0,5 килопаскаля. При отклонении от нормы до 25 процентов платёж сокращается на 0,1 процента за расчётный период, а если давление ещё ниже, то плата за каждый день предоставления некачественной услуги не взимается.

Вывоз мусора

При температуре на улице свыше +5 градусов контейнеры во дворах должны опустошать каждый день. Мусоровоз может опоздать максимум на сутки, и за месяц возможно три таких задержки. А когда температура на улице ниже +5, мусор должны вывозить хотя бы раз в три дня, и даже не возбраняется «прогулять» ещё 48 часов подряд. За каждые сутки пропуска сверх этих нормативов плата за вывоз отходов снижается на 3,3 процента.

Источник: pnp.ru