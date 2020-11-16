Финансовый гороскоп с 16 по 22 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Астрологи считают период с 16 по 22 ноября удачным для финансовых операций, активности и работы. Самое главное сейчас — помнить о том, что сомнения очень опасны. Особенно негативными они считаются для тех, кто пытается начать что-то новое, изменить мир вокруг себя.

Финансовый гороскоп подскажет каждому из Знаков Зодиака кратчайший путь к успеху на этой неделе

Работа и деньги очень важны для большинства из нас. Финансовый гороскоп подскажет каждому из Знаков Зодиака кратчайший путь к успеху на этой неделе.

Астрологи считают период с 16 по 22 ноября удачным для финансовых операций, активности и работы. Самое главное сейчас — помнить о том, что сомнения очень опасны. Особенно негативными они считаются для тех, кто пытается начать что-то новое, изменить мир вокруг себя.

Овен

У Овнов начинается благоприятное время для выхода из зоны комфорта. Сидеть и ждать у моря погоды нельзя. Нужно действовать, причем максимально решительно и смело. При этом очень полезно будет следовать десяти правилам успеха, помогающим сократить путь от генерации идей до их претворения в жизнь. Это время, когда нужно работать, не покладая рук, бороться за каждый кусочек пирога так, словно он последний. Нужно показать врагам и конкурентам, что им ничего не светит. В конце недели можно будет потратить немного заработанных денег на отдых или приятные мелочи.

Телец

Деньги любят счет. Тратить их можно, но крайне осторожно. Энергетика планет настроена на увеличение прибыли и на накопление средств. Сильные заговоры помогут увеличить доход, повысить продуктивность. Ленивые Тельцы не смогут поднять планку и расширить границы возможного. Астрологи отмечают, что на этой неделе в жизни Тельцов может появиться человек, который изменит их представление о финансовом мире, о деньгах и работе. Не нужно бояться новых деловых знакомств.

Близнецы

Близнецам на этой неделе лучше отдохнуть от баталий на работе и в бизнесе. Нужно больше расслабляться, отдыхать, менять обстановку, чтобы избавиться от ментальной грязи. Сейчас очень полезно тратить деньги, которые Близнецы заработали ранее. Можно обновить гардероб либо посетить другой город или даже страну. Деловые встречи и собеседования тоже могут пройти весьма успешно, а вот тяжелый монотонный труд будет даваться этим людям весьма непросто. Близнецы могут стать забывчивыми и рассеянными.

Рак

Ракам в период с 16 по 22 число необходимо мобилизовать все свои силы для достижения поставленных ранее целей. Нужно будет совершить решительный рывок для того, чтобы воплотить мечты в реальность, повысить денежный доход. Для этого Ракам лучше следовать золотым правилам здоровья и сильной энергетики. Астрологи советуют прислушиваться чаще к своей интуиции и обходить стороной непрошеные советы окружающих. В субботу Марс перестанет быть ретроградным, поэтому на выходных можно продолжить работу, отложив отдых на потом.

Лев

Львам звезды помогут найти свое предназначение. Эксперты советуют ознакомиться советами астрологов относительно того, как это сделать. Эта неделя — благоприятное время для духовных поисков и самоопределения. Возможно, что многие Львы смогут понять, что занимаются в данный момент совершенно не тем, чем хотели бы. Это идеальное время для смены направления движения. Что касается денег, то в начале недели их лучше не тратить, однако на выходных звезды и планеты станут более позитивными, поэтому 21 и 22 ноября можно будет заняться шопингом.

Дева

Ночные светила будут очень сильными и благоприятно повлияют на энергетику Дев, на их финансовую удачу. Им можно будет совершать дорогостоящие покупки, вкладывать деньги в новые проекты и в бизнес. Конец недели станет духовным временем, поэтому астрологи советуют проводить обряды на привлечение денег, а также чаще прислушиваться к своему внутреннему голосу. В целом неделя будет удачной для представителей интеллектуальных профессий.

Весы

У Весов начинается период финансового застоя. Им стоит окружать себя людьми с самым сильным характером, чтобы брать с них пример и учиться у них стойкости. У представителей творческих профессий сильно снизится мотивация и пропадет вдохновение. Всем, кто постоянно находится в дороге и за рулем, пропадет концентрация. Зато период отлично подходит для обучения и повышения навыков, но лишь для теоретической части, практика будет позднее. Покупки лучше отложить как минимум до выходных.

Скорпион

У Скорпионов сейчас достаточно благоприятное время для финансовой активности. Звезды в хорошем положении, поэтому можно полагаться на закон притяжения. Уверенные в себе и позитивные Скорпионы будут чаще добиваться успеха в работе и в делах. Деньги потянутся к тем, кто подкрепляет уверенность действиями, а не сидит и ждет у моря погоды. Неделя прекрасно подходит для построения планов на будущее, принятия важных решений.

Стрелец

Стрельцам нужно развить интуицию, потому что звезды и планеты могут спровоцировать неразбериху и хаос. В такой обстановке жизненно необходимо иметь мощную поддержку внутреннего голоса, так как полагаться на советы окружающих нельзя. Финансовая сфера будет наполнена необъяснимыми происшествиями и неурядицами, поэтому Стрельцам стоит приготовиться как следует к тому, что придется действовать решительно и без сомнений.

Козерог

У Козерогов наступает очень позитивное в плане финансов, время. Звезды и планеты помогут этим людям совершать покупки, преуспевать в бизнесе и в новой работе. Можно открывать новый счет в банке, совершать обмен валюты, давать и брать взаймы деньги. Если покажется, что удача отвернулась, вернуть ее помогут три полезных способа. Астрологи советуют Козерогам не делиться планами на неделю с окружающими. Их сомнения, критика и негатив сейчас точно будут лишними. Для увеличения доходов потребуются самостоятельность и смелость.

Водолей

Водолеям в первую очередь нужно будет следить не за финансами, а за своей энергетикой. Стоит воспользоваться защитными техниками, потому что их аура будет подвержена негативному влиянию со стороны. Общение с неприятными людьми и недоброжелателями чревато потерей уверенности, которая так нужна в финансовой сфере. Если придется покупать что-то дорогостоящее, лучше опираться на свой личный опыт и не слушать подсказки посторонних людей.

Рыбы

У Рыб на этой неделе могут открыться новые таланты, появиться новые силы и уверенность в себе. Самое главное — защититься от завистников, которые начнут появляться вместе с финансовым успехом. Эти люди могут ставить палки в колеса. Удача будет рядом с теми, кто умеет обращаться с деньгами правильно, не раскидываясь ими направо и налево. Экономия — это не про Рыб, но сейчас лучше покупать только самое необходимое. Это прекрасное время для заработков и поиска новых источников дохода.

Старайтесь бороться со своими блоками и барьерами в сознании, потому что финансовый успех зависит от наших мыслей и уверенности. Пусть эта неделя откроет вам глаза и принесет много денег.

Источник: dailyhoro.ru