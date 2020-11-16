Лунный календарь с 10 ноября по 8 декабря для садоводов. Детально

Лунный календарь садовода с 16 ноября по 8 декабря.
С 14 по 16 ноября
Луна в Скорпионе
Новолуние
Растения лучше оставить в покое.
17 ноября
Луна в Стрельце
Растущая Луна
Уход за комнатными и тепличными растениями. Обрезка деревьев и кустарников. Обработка от вредителей и болезней. Укрытие растений на зиму: форзиции, крупнолистной гортензии, роз, рододендронов, клематисов. Связывание и укрытие хвойных.
С 18 по 19 ноября
Луна в Козероге
Растущая Луна
Уход за комнатными и тепличными растениями. Подзимний посев цветочных однолетников: василька, годеции, диморфотеки, календулы, космеи, эшшольции, лаватеры, лобулярии, маттиолы, скабиозы, однолетних флоксов.
С 20 по 21 ноября
Луна в Водолее
Растущая Луна
Уход за комнатными и тепличными растениями. Обрезка, обработка сада от вредителей и болезней.
С 22 по 24 ноября
Луна в Рыбах
Растущая Луна
Уход за комнатными и тепличными растениями. Заготовка черенков для весенней прививки. Подзимний посев однолетников: василька, годеции, диморфотеки, календулы, космеи, эшшольции, лаватеры, лобулярии, маттиолы, скабиозы и флоксов.
С 25 по 26 ноября
Луна в Овне
Растущая Луна
Уход за комнатными и тепличными растениями (без полива). Связывание и укрытие хвойных растений.
С 27 по 28 ноября
Луна в Тельце
Растущая Луна
Уход за комнатными и тепличными растениями. Подзимний посев однолетников: василька, годеции, диморфотеки, календулы, космеи, эшшольции, лаватеры, лобулярии, маттиолы, скабиозы и флоксов.
С 29 по 30 ноября
Луна в Близнецах
Растущая Луна
Растения лучше оставить в покое.
1 декабря
Луна в Близнецах
Полнолуние
Растения лучше оставить в покое.
Со 2 по 4 декабря
Луна в Раке
Убывающая Луна
Уход за комнатными и тепличными растениями, включая полив и подкормку.
С 5 по 6 декабря
Луна во Льве
Убывающая Луна
Уход за комнатными и тепличными растениями, рыхление земли. Обработка комнатных и тепличных растений от вредителей и болезней. В саду – сбор мумифицированных плодов. Укрытие хвойных деревьев.
С 7 по 8 декабря
Луна в Деве
Убывающая Луна
Уход за комнатными и тепличными растениями, включая полив и подкормку. Заготовка черенков плодовых деревьев для весенней прививки.
Источник: aif.ru