Лунный календарь с 10 ноября по 8 декабря для садоводов. Детально

Уход за комнатными и тепличными растениями. Обрезка деревьев и кустарников. Обработка от вредителей и болезней. Укрытие растений на зиму: форзиции, крупнолистной гортензии, роз, рододендронов, клематисов. Связывание и укрытие хвойных.

Лунный календарь садовода и огородника с 10 ноября по 8 декабря

Лунный календарь садовода с 16 ноября по 8 декабря.

С 14 по 16 ноября

Луна в Скорпионе

Новолуние

Растения лучше оставить в покое.

17 ноября

Луна в Стрельце

Растущая Луна

Уход за комнатными и тепличными растениями. Обрезка деревьев и кустарников. Обработка от вредителей и болезней. Укрытие растений на зиму: форзиции, крупнолистной гортензии, роз, рододендронов, клематисов. Связывание и укрытие хвойных.

С 18 по 19 ноября

Луна в Козероге

Растущая Луна

Уход за комнатными и тепличными растениями. Подзимний посев цветочных однолетников: василька, годеции, диморфотеки, календулы, космеи, эшшольции, лаватеры, лобулярии, маттиолы, скабиозы, однолетних флоксов.

С 20 по 21 ноября

Луна в Водолее

Растущая Луна

Уход за комнатными и тепличными растениями. Обрезка, обработка сада от вредителей и болезней.

С 22 по 24 ноября

Луна в Рыбах

Растущая Луна

Уход за комнатными и тепличными растениями. Заготовка черенков для весенней прививки. Подзимний посев однолетников: василька, годеции, диморфотеки, календулы, космеи, эшшольции, лаватеры, лобулярии, маттиолы, скабиозы и флоксов.

С 25 по 26 ноября

Луна в Овне

Растущая Луна

Уход за комнатными и тепличными растениями (без полива). Связывание и укрытие хвойных растений.

С 27 по 28 ноября

Луна в Тельце

Растущая Луна

Уход за комнатными и тепличными растениями. Подзимний посев однолетников: василька, годеции, диморфотеки, календулы, космеи, эшшольции, лаватеры, лобулярии, маттиолы, скабиозы и флоксов.

С 29 по 30 ноября

Луна в Близнецах

Растущая Луна

Растения лучше оставить в покое.

1 декабря

Луна в Близнецах

Полнолуние

Растения лучше оставить в покое.

Со 2 по 4 декабря

Луна в Раке

Убывающая Луна

Уход за комнатными и тепличными растениями, включая полив и подкормку.

С 5 по 6 декабря

Луна во Льве

Убывающая Луна

Уход за комнатными и тепличными растениями, рыхление земли. Обработка комнатных и тепличных растений от вредителей и болезней. В саду – сбор мумифицированных плодов. Укрытие хвойных деревьев.

С 7 по 8 декабря

Луна в Деве

Убывающая Луна

Уход за комнатными и тепличными растениями, включая полив и подкормку. Заготовка черенков плодовых деревьев для весенней прививки.

Источник: aif.ru