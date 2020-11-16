Молитва на сегодня - 16 ноября 2020 года - День памяти Преподобной Анны Всеволодовны

Преподобная Анна Всеволодовна, княжна

16 ноября 2020 года - День памяти Преподобной Анны Всеволодовны, княжны

День памяти - 16 ноября

Житие

Краткое житие преподобной Анны, дщери князя Всеволода Ярославича

Свя­тая княж­на Ан­на Все­во­ло­дов­на (Не включена в совре­мен­ный Ме­ся­це­слов Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви) бы­ла до­че­рью ве­ли­ко­го кня­зя Ки­ев­ско­го Все­во­ло­да Яро­сла­ви­ча (1078–1093) и гре­че­ской ца­рев­ны, до­че­ри Кон­стан­ти­на Мо­но­ма­ха. Не же­лая всту­пать в брак, она де­вою при­ня­ла в 1082 го­ду мо­на­ше­ство в по­стро­ен­ном для нее Ан­дре­ев­ском Ян­чи­ном мо­на­сты­ре в Ки­е­ве, раз­ру­шен­ном позд­нее при та­тар­ском на­ше­ствии. Уже мо­на­хи­ней бла­го­вер­ная княж­на Ан­на пу­те­ше­ство­ва­ла в Кон­стан­ти­но­поль, от­ку­да воз­вра­ти­лась в со­про­вож­де­нии но­во­по­став­лен­но­го мит­ро­по­ли­та Иоан­на скоп­ца. Скон­ча­лась в 1112 го­ду.

Полное житие преподобной Анны, дщери князя Всеволода Ярославича

Ве­ли­кая княж­на, ино­ки­ня, дочь ве­ли­ко­го кня­зя Все­во­ло­да Яро­сла­ви­ча, сест­ра Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха, ро­ди­лась во вто­рой по­ло­вине XI ве­ка, пре­ста­ви­лась 3-го но­яб­ря 1112 г.

Княж­на Ан­на ро­ди­лась и вос­пи­та­лась в бла­го­че­сти­вой и об­ра­зо­ван­ной се­мье.

Отец ее, ве­ли­кий князь Все­во­лод, по сло­вам ле­то­пи­си, «с дет­ства лю­бил Бо­га и прав­ду, оде­лял бед­ных, чтил епи­ско­пов и свя­щен­ни­ков, осо­бен­но же чер­но­риз­цев», ве­ли­кий князь, го­во­рил на пя­ти ино­стран­ных язы­ках; мать бы­ла гре­че­ская ца­рев­на, дочь им­пе­ра­то­ра Кон­стан­ти­на Мо­но­ма­ха, спо­соб­ство­вав­шая пе­ре­не­се­нию в Рос­сию мо­щей ве­ли­ко­му­че­ни­цы Вар­ва­ры; брат Ан­ны, Вла­ди­мир Мо­но­мах, из­ве­стен сво­им бла­го­че­сти­ем и лю­бо­вью к мо­на­ше­ству.

Ве­ли­кая княж­на по­стриг­лась в 1086 г., в мо­на­сты­ре при церк­ви св. Ан­дрея в Ки­е­ве, по­стро­ен­ной ве­ли­ким кня­зем Все­во­ло­дом.

При­няв оби­тель в свое ве­де­ние, она упо­тре­би­ла все ме­ры к ее внеш­не­му и внут­рен­не­му бла­го­устрой­ству.

Же­лая по­зна­ко­мить­ся с мо­на­стыр­скою жиз­нью на Во­сто­ке, она ез­ди­ла в 1089 г. в то­гдаш­нюю сто­ли­цу пра­во­сла­вия — Кон­стан­ти­но­поль, от­ку­да воз­вра­ти­лась в 1090 г. с но­вым мит­ро­по­ли­том, Иоан­ном-скоп­цом.

Прав­да, ока­зал­ся «сей муж не кни­жен, но умом прост и прое­то­рек» и не при­об­рел на Ру­си то­го ве­са, на ко­то­рый рас­счи­ты­ва­ла Ан­на вме­сте с от­цом. Тем не ме­нее ее при­част­ность к де­лам Ки­ев­ско­го го­су­дар­ства оче­вид­на. Лич­ная жизнь Ан­ны сло­жи­лась неудач­но: по вер­сии Н. Ба­ум­гар­те­на, она бы­ла по­молв­ле­на с ви­зан­тий­ским ца­ре­ви­чем Кон­стан­ти­ном Ду­кой Стар­шим, но брак не со­сто­ял­ся, так как же­ни­ха на­силь­но по­стриг­ли в мо­на­хи. По­это­му и она, ве­ро­ят­но, боль­шую часть жиз­ни по­свя­ти­ла мо­на­стыр­ским де­лам: имя Ян­ки встре­ча­ет­ся во мно­гих ле­то­пи­сях в свя­зи с ос­но­ва­ни­ем ею Ан­дре­ев­ско­го мо­на­сты­ря в Ки­е­ве.

При ки­ев­ском Ан­дре­ев­ском мо­на­сты­ре Ан­на Все­во­ло­дов­на ос­но­ва­ла первую из­вест­ную в ис­то­рии Ру­си шко­лу для де­во­чек. В «Ис­то­рии» В. Н. Та­ти­ще­ва в свя­зи с этим фак­том при­во­дит­ся вы­держ­ка из не со­хра­нив­шей­ся до на­ших дней ле­то­пи­си о том, что Ян­ка, «со­брав­ши мла­дых де­виц, неко­ли­ко обу­ча­ла пи­са­нию, та­ко ж ре­мес­лам, пе­нию, шве­нию и иным по­лез­ным им за­ня­ти­ям. Да от юно­сти на­вык­нут ра­зу­ме­ти за­кон Бо­жий и тру­до­лю­бие, а лю­бо­стра­стие в юно­сти воз­дер­жа­ни­ем умерт­вят». Тя­гу к «про­све­ти­тель­ской» де­я­тель­но­сти Ан­на уна­сле­до­ва­ла от от­ца, ко­то­рый, «до­ма се­дя, изу­ме­я­ше пять язык», а так­же от ма­те­ри — быв­шей ви­зан­тий­ской прин­цес­сы. Тра­ди­ции жен­ско­го об­ра­зо­ва­ния в Ви­зан­тии, с ко­то­рой Русь по­ка еще под­дер­жи­ва­ла тес­ные кон­так­ты, бла­го­твор­но вли­я­ли на об­щий уро­вень куль­ту­ры и рас­про­стра­не­ние гра­мот­но­сти сре­ди жен­щин кня­же­ско­го до­ма.

Жи­вя в мо­на­сты­ре по всем ино­че­ским пра­ви­лам, княж­на Ан­на при­влек­ла к се­бе мно­же­ство мо­на­хинь.

В 1106 г. ее при­ме­ру по­сле­до­ва­ла сест­ра — княж­на Ев­прак­сия, то­же при­няв­шая ино­че­ство.

В мо­на­сты­ре княж­на Ан­на устро­и­ла пер­вое в Ев­ро­пе, по вре­ме­ни, жен­ское учи­ли­ще, в ко­то­ром, «со­брав­ше де­виц, обу­ча­ла их пи­са­нию, та­кож ре­мес­лам, пе­нию и шве­нию».

С име­нем Ан­ны Все­во­ло­дов­ны свя­за­ны ле­ген­ды бо­лее позд­не­го про­ис­хож­де­ния о её вы­со­ком ис­кус­стве вра­че­ва­ния.

По­хо­ро­не­на в Ан­дре­ев­ском (Ян­чи­ном) мо­на­сты­ре, впо­след­ствии раз­ру­шен­ном Ба­ты­ем.

Вре­мя ка­но­ни­за­ции неиз­вест­но.

Источник: azbyka.ru