Молитва на сегодня - 16 ноября 2020 года - День памяти Преподобной Анны Всеволодовны

16 ноября 2020 года - День памяти Преподобной Анны Всеволодовны, княжны
День памяти - 16 ноября
Житие
Краткое житие преподобной Анны, дщери князя Всеволода Ярославича
Святая княжна Анна Всеволодовна (Не включена в современный Месяцеслов Русской Православной Церкви) была дочерью великого князя Киевского Всеволода Ярославича (1078–1093) и греческой царевны, дочери Константина Мономаха. Не желая вступать в брак, она девою приняла в 1082 году монашество в построенном для нее Андреевском Янчином монастыре в Киеве, разрушенном позднее при татарском нашествии. Уже монахиней благоверная княжна Анна путешествовала в Константинополь, откуда возвратилась в сопровождении новопоставленного митрополита Иоанна скопца. Скончалась в 1112 году.
Полное житие преподобной Анны, дщери князя Всеволода Ярославича
Великая княжна, инокиня, дочь великого князя Всеволода Ярославича, сестра Владимира Мономаха, родилась во второй половине XI века, преставилась 3-го ноября 1112 г.
Княжна Анна родилась и воспиталась в благочестивой и образованной семье.
Отец ее, великий князь Всеволод, по словам летописи, «с детства любил Бога и правду, оделял бедных, чтил епископов и священников, особенно же черноризцев», великий князь, говорил на пяти иностранных языках; мать была греческая царевна, дочь императора Константина Мономаха, способствовавшая перенесению в Россию мощей великомученицы Варвары; брат Анны, Владимир Мономах, известен своим благочестием и любовью к монашеству.
Великая княжна постриглась в 1086 г., в монастыре при церкви св. Андрея в Киеве, построенной великим князем Всеволодом.
Приняв обитель в свое ведение, она употребила все меры к ее внешнему и внутреннему благоустройству.
Желая познакомиться с монастырскою жизнью на Востоке, она ездила в 1089 г. в тогдашнюю столицу православия — Константинополь, откуда возвратилась в 1090 г. с новым митрополитом, Иоанном-скопцом.
Правда, оказался «сей муж не книжен, но умом прост и проеторек» и не приобрел на Руси того веса, на который рассчитывала Анна вместе с отцом. Тем не менее ее причастность к делам Киевского государства очевидна. Личная жизнь Анны сложилась неудачно: по версии Н. Баумгартена, она была помолвлена с византийским царевичем Константином Дукой Старшим, но брак не состоялся, так как жениха насильно постригли в монахи. Поэтому и она, вероятно, большую часть жизни посвятила монастырским делам: имя Янки встречается во многих летописях в связи с основанием ею Андреевского монастыря в Киеве.
При киевском Андреевском монастыре Анна Всеволодовна основала первую известную в истории Руси школу для девочек. В «Истории» В. Н. Татищева в связи с этим фактом приводится выдержка из не сохранившейся до наших дней летописи о том, что Янка, «собравши младых девиц, неколико обучала писанию, тако ж ремеслам, пению, швению и иным полезным им занятиям. Да от юности навыкнут разумети закон Божий и трудолюбие, а любострастие в юности воздержанием умертвят». Тягу к «просветительской» деятельности Анна унаследовала от отца, который, «дома седя, изумеяше пять язык», а также от матери — бывшей византийской принцессы. Традиции женского образования в Византии, с которой Русь пока еще поддерживала тесные контакты, благотворно влияли на общий уровень культуры и распространение грамотности среди женщин княжеского дома.
Живя в монастыре по всем иноческим правилам, княжна Анна привлекла к себе множество монахинь.
В 1106 г. ее примеру последовала сестра — княжна Евпраксия, тоже принявшая иночество.
В монастыре княжна Анна устроила первое в Европе, по времени, женское училище, в котором, «собравше девиц, обучала их писанию, також ремеслам, пению и швению».
С именем Анны Всеволодовны связаны легенды более позднего происхождения о её высоком искусстве врачевания.
Похоронена в Андреевском (Янчином) монастыре, впоследствии разрушенном Батыем.
Время канонизации неизвестно.
Источник: azbyka.ru