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Нужно ли перезагружать смартфон? Как часто и в каких ситуациях?

17:20 16.11.2020 Фото: pxhere.com
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«Не нужно ставить на смартфон чистильщики памяти, оптимизаторы и прочие сторонние программы, которые якобы улучшают его работу», — говорит специалист.

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Перезагрузка может потребоваться только тогда, когда вы понимаете, что возникла какая-то проблема с устройством, оно перестало работать правильно

Компьютеры и ноутбуки обычно выключают, если работа на них окончена. Смартфоны же постоянно находятся в работающем состоянии. Возникает вопрос: не нужно ли их периодически перезагружать, чтобы они работали без сбоев?

Как рассказал эксперт по гаджетам Илья Корнейчук, смартфоны не требуют периодической перезагрузки. «Перезагрузка может потребоваться только тогда, когда вы понимаете, что возникла какая-то проблема с устройством, оно перестало работать правильно. Перезагрузка позволяет решить некоторые проблемы», — говорит эксперт.
Нужно ли специально ускорять и улучшать работу смартфона?

Корнейчук отмечает, что нет смысла делать что-либо специально, чтобы телефон работал правильно. «Не нужно ставить на смартфон чистильщики памяти, оптимизаторы и прочие сторонние программы, которые якобы улучшают его работу», — говорит специалист.

Исключение составляют случаи, когда для телефона вышло очередное обновление, после которого аппарат стал работать ощутимо медленнее. «Такое бывает со старыми аппаратами, к большому сожалению. Производитель как бы говорит: „Твой телефон уже очень старый, он работает очень плохо, иди купи новый“. В таком случае есть вариант заменить штатную оболочку, которую предлагает производитель (надстройка для операционной системы Android от производителя, делающая интерфейс и функционал смартфона уникальным, — прим. ). Это позволяет ощутимо поднять плавность работы и удобство взаимодействия со старым аппаратом. Либо можно вернуться на старую прошивку, если хватает навыков», — советует эксперт.

Нужно ли перезагружать смартфон после установки обновления?

Владельцам не нужно дополнительно перезагружать смартфон после установки требующихся обновлений. «Все смартфоны перезагружаются во время обновлений в принудительном порядке. Аппарат не может обновиться и не перезагрузиться», — резюмирует Корнейчук.

Источник: aif.ru

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