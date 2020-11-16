Ядовитые комнатные растения: сколько таких цветов в вашей квартире

В принципе, выбрасывать их не нужно, достаточно соблюдать всего лишь одно важное правило: удалять листья или пересаживать такие растения, надев перчатки. Другое дело, если в квартире появились маленькие дети или домашние животные.

Многие цветоводы и не знают о токсических свойствах своих питомцев, что не мешает им долгие годы выращивать их дома и любоваться красотой

Многие цветоводы и не знают о токсических свойствах своих питомцев, что не мешает им долгие годы выращивать их дома и любоваться красотой. В принципе, выбрасывать их не нужно, достаточно соблюдать всего лишь одно важное правило: удалять листья или пересаживать такие растения, надев перчатки. Другое дело, если в квартире появились маленькие дети или домашние животные. И те и другие по природе своей любопытны, и попробовать что-то новое на вкус им всегда интересно. Шалости они проделывают моментально, поэтому лучше отдать ядовитые растения друзьям или родственникам.

Аспарагус

Название переводится с древнегреческого как «сильно рвущий». Связано это с тем, что некоторые виды имеют острые шипы. Род насчитывает около 300 видов, представлен кустарниками, лианами и травянистыми многолетниками.

Растение выглядит как ажурная копна за счёт своих игловидных веточек. Само по себе ядовитым оно никак не может быть. Родственник домашнего аспарагуса — спаржа, побеги которой употребляют в пищу. Но иногда домашний аспарагус зацветает мелкими нежно-белыми цветками. Случается это крайне редко, иногда раз в десять лет цветок находит в себе силы на красивейшее цветение. После цветения появляются крупные ярко-красные «ягодки». В них содержатся семена, вот они-то и содержат в себе ядовитые вещества.

Гиппеаструм

Название переводится как «Кавалерская звезда». В роду насчитывается около 90 видов. В комнатных условиях разводят гибрид этого луковичного растения. У здорового цветка широкие и блестящие листья, но цветением он часто не радует: всего пару раз в год выбрасывает длинный цветонос и распускает свои красивые и крупные цветки. Все части гиппеаструма ядовиты.

Калла

Цветок имеет множество названий: зантедеския, белокрыльник, водяной корень, гуска, змей-трава, лягушечник, медвежьи лапки, петушки, фиалковый корень, хлебник, хлебница. На Урале его называют богородицыной помощью. Растение любит селиться по берегам рек и на болотах. В домашних условиях многолетнее растение отращивает много тёмно-зелёных листьев и выбрасывает высокие цветоносные стебли. Цветок состоит из соцветия-початка и кроющего листа-покрывала. Все растение ядовито.

Молочай ребристый

Род включает в себя более 2 тысяч видов. Однолетники и многолетники, травянистые растения, полукустарники, кустарники и деревья. В комнатной культуре цветоводы выращивают молочай гребенчатый, также им активно озеленяют офисы и различные заведения. Молочай неприхотлив, растёт быстро. Обычно в высоту он достигает не более 1,5 м. Стебель у растения ребристый, листья расположены в верхней части стебля.

Растение ядовито, при попадании на кожу вызывает ожоги. Удаляйте листья и пересаживайте растение в резиновых перчатках. При попадании на кожу промойте водой.

Кодиеум

Название рода происходит от греческого слова «голова». Известно 17 видов. Деревья, кустарники, травянистые растения — все это кодиеум, что растёт в дикой природе в Индии и Малайзии. В комнатных условиях выращивают кодиеум пёстрый. Растение радует взгляд своими яркими листьями. Форма их различается, цвет варьирует от жёлтого, оранжевого, пурпурного до почти чёрного (тёмно-красного). Иногда у листьев раскрашены прожилки, а иногда они покрыты яркими пятнами. Декоративные качества растения используют ландшафтные дизайнеры при составлении интерьера жилых помещений или зимних садов. Относится кодиеум к семейству Молочайные, поэтому его сок тоже ядовит.

Кливия

Названа в честь Шарлотты Клайв, гувернантки королевы Великобритании. В роду пять видов, их родина — Южная Америка. Внешне слегка напоминает гиппеаструм, только её «луковица» расположена над землёй. Листья длинные, до 40 см, пышный многоцветковый зонтик состоит из нескольких десятков цветков. Они желтовато-розового, красноватого или оранжевого цвета. Разводить в качестве комнатной культуры её начали в Англии в XIX веке. Сок растения ядовит, содержит алкалоид ликорин.

Сингониум

Это многолетнее вечнозелёное растение используют в озеленении интерьера. Родина — тропические леса Америки. В роду около 30 видов. На подоконниках любителей цветов чаще встречаются сингониум ушковатый и сингониум ножколистный. Лиана декоративно украшает пространство комнаты, бывают сорта с листьями пёстрой окраски. В соке растения присутствуют ядовитые вещества.

Хойя

Ученым известны около 200 видов хойи. Она была названа в честь английского садовника Томаса Хоя, занимавшегося оранжерейными тропическими растениями. Другое название — восковый плющ. Его хойя получила из-за особых цветков, словно слепленных из воска, неподвижных и будто искусственных. Сердцевина белых цветков украшена розовой коронкой. Аромат во время цветения сильный: каждый цветок выделяет прозрачный нектар.

В квартире хорошо растёт в солнечных местах, лиана достигает 10 и более метров, нуждается в опорах. Цветоводы предпочитают хойю мясистую и хойю прекрасную.

Все части хойи ядовиты. Помимо этого, опасен и её чарующий аромат: он может спровоцировать возникновение аллергии.

Источник: aif.ru