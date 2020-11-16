Лунные и солнечные затмения в 2021: даты и время астрономических событий

Лунные и солнечные затмения — особые моменты. С одной стороны, кризисные. Но с другой — открывающие новые возможности для позитивных перемен. Главное — понимать особенности каждого астрособытия. Что ж, давайте посмотрим, чего нам ждать от затмений наступающего года.

Лунные и солнечные затмения — особые моменты

Что нас ждёт в 2021 году

Лунные и солнечные затмения — особые моменты. С одной стороны, кризисные. Но с другой — открывающие новые возможности для позитивных перемен. Главное — понимать особенности каждого астрособытия. Что ж, давайте посмотрим, чего нам ждать от затмений наступающего года.

26 мая. Лунное затмение

26 мая, в 14:18 по московскому времени, произойдет лунное затмение в знаке Стрельца. Луна соединяется с Нисходящим узлом, который в течение всего года находится в том же знаке. Роль религии и церкви станет менее значимой. На первый план выйдут повсе­дневные задачи. Утратят актуальность звания и регалии, снизится престиж фундаментальной науки, уступив место прикладным областям. Возможна подготовка реформ в сфере высшего и послевузов­ского образования.

Затмение происходит в 6-м градусе Стрельца. Это градус изобретательного и многостороннего ума, терпения и трудолюбия. Его символ — трехногий бык. Что ж, подсказка заключается в его характеристике: именно любовь к труду и ясность мысли помогут нам преодолеть все испытания.

Затмение происходит в 15-й лунный день. Момент непростой и неблагоприятный, особенно для тех, кто подвержен влиянию Луны. Не исключены массовые волнения, беспорядки. Постарайтесь без крайней необходимости не спускаться в метро, не посещайте массовые мероприятия, избегайте общения с агрессивными и неадекватными людьми. Алкоголь и прочие дурманящие вещества недопустимы.

В гороскопе страны затмение попадает в IV дом вместе с Нисходящим узлом, что может вызвать «заморозку» жилищных программ. Ненужными и нежизнеспособными окажутся давние традиции, на которых долгое время держалось общество.

10 июня. Солнечное затмение

10 июня, в 13:41 по московскому времени, случится солнечное затмение в знаке Близнецов, где на протяжении года расположен Восходящий узел. И потому особенно важными становятся задачи этого знака: налаживание контактов, интенсивное обучение, освоение практических навыков. Вскоре после затмения могут произойти серьезные изменения в сфере начального и среднего образования. Вероятны новые веяния в журналистике. Управитель затмения Меркурий находится практически в точном соединении с Солнцем и Луной, что усиливает значимость события. Меркурий движется ретро­градно, поэтому вероятны споры, длительная подготовка к новым реформам.

Затмение произойдет в 20-м градусе Близнецов. Его символ — «Мальчик, сооружающий плот» — метафорически подсказывает, что именно молодое поколение сможет провести нас через череду трудностей и найти подходящие решения актуальных задач.

Затмение приходится на 30-й лунный день. Это благоприятный момент для подведения итогов, молитвы, прощения, избавления от всего ненужного.

В гороскопе России затмение попадает в XI дом и продолжает затронутую в прошлом году тему сплочения общества, формирования народного самосознания. Восходящий узел расположен в X доме государственной власти, там же — реформатор Уран и ослож­няющая положение Черная Луна. Период будет непростой, особенно для представителей государственных структур.

19 ноября. Лунное затмение

19 ноября, в 12:02 по московскому времени, ожидается лунное затмение в знаке Тельца. Это событие поднимает вопрос отношения к материальным ценностям и готовит нас к событиям, которые произойдут при вхождении в знак Тельца Восходящего узла в 2022 году.

В момент затмения выделены знаки Тельца (в нем расположены Луна и Уран) и Скорпиона (здесь находятся Солнце, Марс, Меркурий, Прозерпина). Выраженность этой оси говорит о необходимости пересмотра экономических стратегий, реформы банковской системы. В следующем году, когда узлы войдут в эти знаки, можно ожидать отказа от кредитной экономики, по крайней мере снижения ее значимости. И данное затмение поможет осознать, что перемены необходимы.

Происходит оно в 28-м градусе Тельца. Символ градуса — «Женщина, которая тянет лошадь за повод» — говорит о завышенных аппетитах и чрезмерном честолюбии. В неточной конфигурации тау-квадрат к оси затмения находится Юпитер в Водолее, поэтому на окончательный выбор окажут влияние значимые общественные лица. Возможно, придется преодолевать власть авторитетов, чтобы выбрать верное направление. В творческой конфигурации к оси затмения находится Сатурн и в гармоничной — Плутон. Поддержка этих планет дает надежду на успешное начало выхода из финансового кризиса.

В гороскопе РФ затмение попадает в X дом государственной власти и может существенно по­влиять на высшие политические круги. Волнения и потрясения в правящих структурах, вызванные затмением, готовят нас к событиям, которые развернутся в 2022 году. В X доме присутствует и Уран, нацеленный на перемены, и Восходящий узел, который ставит задачу выхода на более серьезный уровень в сфере управ­ления государством, советует пересмотреть его основы и сформировать долгосрочную стратегию на ближайшие 18,6 года (полный цикл Лунных узлов).

Затмение формирует творческие конфигурации аспектов к Хирону и Юпитеру гороскопа РФ: есть шанс, что, несмотря на сложности, новый путь все же будет найден. Управитель X дома гороскопа РФ в момент затмения находится почти в точном соединении с Ураном, что также указывает на вероятность перемен.

4 декабря. Солнечное затмение

Солнечное затмение в знаке Стрельца, которое случится 4 декабря, в 10:33 по москов­скому времени, подведет итоги последних полутора лет. Идеология, которая базировалась на устаревших догмах, уступит место свежим течениям. Роль авторитетов — как духовных, так и светских — снизится. Опора на традиции, следование консервативным идеям будут казаться нелепыми. Кризис идеологии и веры обострится еще и потому, что Нептун, который в момент затмения находится в стационарной фазе, образует стирающий аспект к точке затмения. Это событие призывает нас смотреть на мир широко открытыми глазами, распахнуть свое сознание, стать непредвзятым учеником, для которого изучение и осмысление превыше слепой веры.

Затмение происходит в 30-й лунный день, что позволяет подвести итоги, без лишней агрессии и эмоций отпустить все, что должно уйти.

Градус затмения символизирует материализм, приземленность. В худшем случае могут произойти крупные публичные скандалы с разоблачением влиятельных духовных лиц, социальных авторитетов, представителей научной и вузовской элиты.

Управитель этого астрособытия Юпитер находится в творческом аспекте к точке затмения, что дает возможность выхода из кризиса путем качественных преобразований.

Однако в Близнецах, где расположен Восходящий узел, ставящий эволюционную задачу, находится и Черная Луна. С ее стороны не исключены провокации, которые могут сбивать с пути, лишать опоры. Грубый атеизм, споры ради споров, поругание святынь, бездумное отрицание веры и традиций могут замедлить движение к истинной цели.

В гороскопе РФ затмение попадает в IV дом и затрагивает социальные устои, институт традиционной семьи и домохозяйства. Вероятны большие изменения в сфере строительства жилья, землепользования, коммунальных услуг, в земельном и жилищном кодексах.

В глобальном масштабе это астрологическое событие может ослабить позиции государства в деле охраны границ. Не исключен рост миграции населения.

Срединные точки между затмениями

Срединные точки — это особые моменты между двумя затмениями, которые происходят с интервалом в полгода.

В такие периоды невозможно ничего предугадать. Планы часто рушатся, события развиваются по самым невероятным сценариям. Всем следует быть предельно внимательными.

Старайтесь быть в потоке событий и максимально гибко реагировать на изменения обстоятельств. Есть вероятность различных катастроф. Особенно осторожными должны быть люди, которые родились в период затмения.

Срединные точки в 2021 году:

27 февраля в 01:30;

6 марта в 04:45;

6 марта в 13:12;

13 марта в 16:27;

3 июня в 02:00;

23 августа в 01:10;

30 августа в 12:25;

30 августа в 12:52;

7 сентября в 00:07;

26 ноября в 23:18.

Источник: oracle-today.ru