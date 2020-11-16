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Есть ли у вас интуиция: пройдите тест и узнайте - вы обладатель внутреннего голоса или нет

21:20 16.11.2020 Фото: pixabay.com
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Никто до сих пор не знает, что же такое интуиция. Зато всем известно, что нередко она спасает человека от беды, а порой и от гибели.

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Никто до сих пор не знает, что же такое интуиция

Что такое интуиция

Никто до сих пор не знает, что же такое интуиция. Зато всем известно, что нередко она спасает человека от беды, а порой и от гибели. Мгновенная вспышка подсознания - и вы отходите от игорного стола состоятельным человеком или вытягиваете счастливый билет на экзамене. Внутренний голос может нашептать, правильно ли вы оценили нового знакомого, удачно ли сложится путешествие, стоит ли принимать соблазнительное предложение.

В общем, внутренний голос – второй разум, как говорят британцы. Но вот что интересно: у кого-то интуиция лишь изредка что-то робко нашептывает «хозяину», а кто-то обладает истинным даром ясновидения. Стоит ли вам доверять своему внутреннему голосу? Есть ли лично у вас выдающие способности к ясновидению? Выяснить это поможет наш тест.

1. Везет ли вам в азартных играх?

2. Способны ли вы, впервые попав в дом, уловить царящую в нем атмосферу?

3. Доверяете ли первому впечатлению о людях?

4. Часто ли вы знаете, кто вам звонит до того, как сняли трубку телефона?

5. Верите ли в судьбу?

6. Сбываются ли ваши мечты?

7. Часто ли вы можете закончить мысль собеседника?

8. Бывает ли так, что стоило вам подумать о ком-то, как вы тут же встречаете его?

9. Бывает ли так, что происходящее с вами кажется пережитым ранее?

10. Снятся ли вам пророческие сны?

11. Случалось ли вам просыпаться среди ночи с ощущением, что именно сейчас кто-то из близких попал в беду, и ваше опасение подтверждалось?

12. Бывает ли, что вы приобретаете вещь только потому, что вам кажется, будто она «предназначена вам»?

13. Верите ли вы в любовь с первого взгляда?

14. Принимая решения, вы прислушиваетесь к своему "внутреннему голосу"?

15. Доверяете ли вы интуиции больше, чем логике?

РЕЗУЛЬТАТ

За каждый положительный ответ ставьте себе одно очко и просуммируйте набранные баллы.

1. Если вы набрали от 10 до 15 очков – поздравьте себя: у вас необыкновенно сильно развита интуиция. Можете смело доверять своему внутреннему голосу: он вас никогда не подведет.

2. Сумма от 5 до 9 очков означает, что у вас имеются определенные способности к ясновидению, но в вопросах жизненно важных вам не следует слепо доверять интуиции: рискуете принять собственные страхи и сомнения за подсказки внутреннего голоса. Учитесь настраиваться: медитировать, освобождать сознание от сиюминутных мыслей – только тогда подсознание «подаст» неискаженную информацию.

3. Если же набранная вами сумма не превышает 5 очков, придется признать, что первую скрипку для вас играет не интуиция, а логика. Важные решения вам следует принимать лишь хорошенько обдумав проблему, взвесив все «за» и «против», да еще и посоветовавшись с близкими!

Источник: oracle-today.ru

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