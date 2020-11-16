У красавицы Эммы Уотсон новый парень - Лео Робинтон

Экспекто патронум!
Похоже, любимая звезда Гарри Поттера, Эмма Уотсон, только что вызвала в воображении парня - Лео Робинтона .
То есть полгода назад.
В октябре 2019 года, когда карманные компьютеры и путешествия были социально приемлемыми, Уотсон и Робинтон были замечены, скрывшись на публике.
Но это новый год, и их отношения стали более серьезными и гораздо более публичными.
Кто такой парень Эммы Уотсон, Лео Робинтон?
Лео Робинтон - американский владелец бизнеса из Лос-Анджелеса, который ранее специализировался на легализации каннабиса.
Он родился в Лос-Анджелесе в 1989 году, и в настоящее время ему 30 лет.
Как сторонник социальных изменений, он даже участвовал в Марше женщин.
Он не активен в социальных сетях.
Не похоже, что он так часто пользуется Instagram.
Всего у него три подписчика и ноль постов.
Он не подписывается ни на кого в своей учетной записи, и его учетная запись является частной.
Эмма Уотсон, похоже, тоже не публикует никаких совместных фотографий.
«Эмма и Лео сделали все, что в их силах, чтобы сохранить свои отношения в тайне», - сказал анонимный источник.
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Ходят слухи, что Лео Робинтон деактивировал все учетные записи в социальных сетях, чтобы защитить свои отношения с Уотсоном. Как романтично!
По состоянию на 2020 год собственный капитал Лео Робинтона составляет примерно 850000 долларов.
Источник: yourtango.com
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