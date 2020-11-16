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У красавицы Эммы Уотсон новый парень - Лео Робинтон

12:25 16.11.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B-bzIGaqYoe/
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Ходят слухи, что Лео Робинтон деактивировал все учетные записи в социальных сетях, чтобы защитить свои отношения с Уотсоном. Как романтично!

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Эмма Уотсон не публикует никаких совместных фотографий

Экспекто патронум!

Похоже, любимая звезда Гарри Поттера, Эмма Уотсон, только что вызвала в воображении парня - Лео Робинтона .

То есть полгода назад.

В октябре 2019 года, когда карманные компьютеры и путешествия были социально приемлемыми, Уотсон и Робинтон были замечены, скрывшись на публике.

Но это новый год, и их отношения стали более серьезными и гораздо более публичными.

Кто такой парень Эммы Уотсон, Лео Робинтон?

Лео Робинтон - американский владелец бизнеса из Лос-Анджелеса, который ранее специализировался на легализации каннабиса.

Он родился в Лос-Анджелесе в 1989 году, и в настоящее время ему 30 лет.

Как сторонник социальных изменений, он даже участвовал в Марше женщин.

Он не активен в социальных сетях.

Не похоже, что он так часто пользуется Instagram.

Всего у него три подписчика и ноль постов.

Он не подписывается ни на кого в своей учетной записи, и его учетная запись является частной.

Эмма Уотсон, похоже, тоже не публикует никаких совместных фотографий.

«Эмма и Лео сделали все, что в их силах, чтобы сохранить свои отношения в тайне», - сказал анонимный источник.

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Публикация от Emma Watson (@emmawatson)

Ходят слухи, что Лео Робинтон деактивировал все учетные записи в социальных сетях, чтобы защитить свои отношения с Уотсоном. Как романтично!

По состоянию на 2020 год собственный капитал Лео Робинтона составляет примерно 850000 долларов.

Источник: yourtango.com

актриса бизнесмен звезда Гарри Поттера новый парень Лео Робинтон Эмма Уотсон Instagram
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От редакции

Как вам Эмма?

Аноним, 16 ноября 2020 12:44
НВР:
Зачем мне это?

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