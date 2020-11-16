Куда исчез Ким Чен Ын

В последнее время было много недоразумений в отношении того, что именно происходит с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном

В последнее время было много недоразумений в отношении того, что именно происходит с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Ходят слухи о его смерти ...

Люди снова опасаются худшего после того, как Ким Чен Ын не видели почти три недели и, казалось, исчез из поля зрения общественности.

Где Ким Чен Ын?

А что происходит за кадром?

Пока нет четких ответов, но вот что мы знаем.

Ким Чен Ын, по слухам, умер в начале этого года.

Еще в апреле китайские СМИ сообщили, что Ын скончался после операции на сердце, в то время как японские СМИ сообщали, что он находился в «вегетативном состоянии».

Так и не было однозначного ответа о том, что происходит с Ыном и его проблемами со здоровьем, но какое-то время ходили слухи о том, что северокорейский диктатор, возможно, ушел, оставив свою сестру Ким Ё-Чжон, чтобы взять на себя его обязанности .

Затем его заметили на мероприятии - или это его двойник?

1 мая Ын появился на первомайском мероприятии для перерезания ленточки, и он, казалось, был в добром здравии и в хорошем настроении - вопреки тому, что о нем сообщалось всего несколько дней назад.

Тем не менее, это также побудило людей предположить, что это мог быть дублер, который был отправлен на мероприятие вместо того, чтобы создать видимость, что Ын в порядке, благодаря небольшим различиям, которые, казалось, проявились в его внешности при сравнении фотографий с мероприятия. к более старым фотографиям Ын.

Ким Чен Ын был в МВД в течение нескольких недель после этого наблюдения.

1 мая был последним разом, когда Ына видели на публике в то время, что заставило людей задуматься о том, что происходит - и почему его не видели.

Учитывая то, как средства массовой информации работает в Северной Корее, там действительно нет четких и надежных ответы о том, где он был все это время, но это действительно кажется , что есть некоторые подсказки о том , что он делает дальше.

Куда подевался Ким Чен Ын? Похоже, он мог быть в Вонсане.

Яхты были замечены за пределами дома Ына в Вонсане, что означает, что он, скорее всего, дома (или планирует скоро оказаться дома).

Спутниковые изображения показали, что, хотя у жителя была припаркована одна большая лодка, недавно они поменялись местами, указывая на то, что он вернулся ... хотя нет никакого способа узнать наверняка, потому что самого диктатора еще не видели .

Сообщается, что он уволил двух высокопоставленных членов своей команды.

Корейские новости сообщили, что на этой неделе ООН уволила не только главу своей службы безопасности , но и своего главного шпиона, что вызвало еще больше вопросов о том, что на самом деле происходит в Северной Корее.

Пока о причине этих увольнений не сообщается, но некоторые предполагают, что это мог быть способ Ун подготовиться к тому, чтобы его сестра поднялась и сыграла большую роль в его команде.

Однако это не единственное изменение, которое он внес; Сообщается, что в Пхеньяне ведутся ремонтные работы, в том числе в 2012 году впервые были удалены портреты отца и деда Ким Чен Ына.

Сообщается также, что ООН расследует коррупцию в своем правительстве.

9 мая ООН выпустила директиву, требующую от военных усилить наказание за коррупцию после того, как выяснилось, что солдатам не доставляют достаточно еды.

«Похоже, военные власти прекрасно осознали, что в вооруженных силах полно коррупции и не хватает еды», - сказал источник.

«Именно поэтому Верховный Главнокомандующий заявил, что все члены руководства воинских частей, включая генеральный штаб, а также сотрудников политических и связанных с безопасностью ведомств, должны выполнять свои обязанности в полной мере».

Ким Чен Ына не видели почти три недели.

Хотя Ким Чен Ын не новичок в исчезновении, его последнее отступление от общественного внимания вызвало обеспокоенность людей, особенно после того, как его приятель Дональд Трамп проиграл президентские выборы 2020 года.

Хорошо известно, что ООН и Трамп находятся в близких отношениях, и ООН, как сообщается, расстроена тем, что американский народ не переизбрал Трампа. Раньше он даже называл Джо Байдена «бешеным псом».

Люди обеспокоены тем, что Ким Чен Ын, который рекламировал существование ядерных ракет, которые «могут достичь любой точки США», может что-то замышлять после того, как 20 января Байден приведен к присяге в Белом доме.

«Возможно, Пхеньян проведет ядерное испытание или испытание ракет большой дальности до инаугурации или вскоре после этого», - сказал Эванс Ревер из Совета по международным отношениям .

«Команда Байдена будет помнить об ошибках подхода Трампа, который сводится к закрытию глаз на постоянное накопление Северной Кореей ядерного оружия и испытания ракет средней дальности», - добавил он.

Источник: yourtango.com