Родительская неудача: Плохие поступки, которым родители учат своих детей. Остановись - пока не поздно

Дети являются прямым продуктом своего окружения, так что же происходит, когда родители постоянно подают плохой пример и учат плохому поведению?

Дети являются прямым продуктом своего окружения

Генетика - это только половина дела. Другая половина: воспитание. Вы узнали о природе и воспитании на уроке психологии в старшей школе.

Дети являются прямым продуктом своего окружения, так что же происходит, когда родители постоянно подают плохой пример и учат плохому поведению?

Ответ прост. Созданы монстры. Они могут быть милыми маленькими монстрами, но они все равно монстры.

Неприятное поведение бывает разным, и широкий диапазон зависит от толерантности человека.

Мой муж, например, испытывает чрезмерное отвращение, когда один из наших детей ковыряет в носу. Это одна из самых оскорбительных вещей в его списке. Мне? Хотя ковыряние в носу мне не нравится, это меня не заводит; скорее всего, потому что я учитель.

Вот почему я исключил из своего списка такие поступки, как царапание задницей, ковыряние в носу и метеоризм.

Такое поведение может быть грубым, но оно не имеет первостепенного значения для безопасности, общественного признания или благополучного будущего, в отличие от десяти видов поведения, перечисленных ниже.

Это очевидно. Когда родитель демонстрирует противное поведение , их дети демонстрируют противное поведение . Их мерзость, в свою очередь, отразится на моем ребенке или на вашем ребенке, и, откровенно говоря, этого никто не хочет.

Так что примите к сведению этот совет родителей о плохом поведении ребенка, которому не следует учить или делать в присутствии своих детей.

1. Поощрение насилия как решения

Я могу наблюдать больше за тридцать минут в продуктовом магазине, чем за час Джерри Спрингера . Несколько недель назад я подслушал ужаснейший разговор. Это было между бабушкой и ее семилетним или восьмилетним внуком. Она приказывала ему драться.

Слова бабушки: «В следующий раз не откладывай и скажи учителю. Просто ударь его в ответ. Покажи ему, что ты не собираешься брать его дерьмо, и тогда ты увидишь, что он оставит тебя в покое». На сцену выходит молодая мама с коробкой хлопьев. Бабушка повторяет матери мальчика то, что она велела сделать своему внуку. Мать согласно кивает.

Если старшеклассник прыгает на другого старшеклассника за здание, тогда да, ему следует дать отпор в порядке самозащиты. Но учить семилетнего мальчика сопротивляться просто нелепо. Я хотел облизать рот, но решил, что высказав свое мнение этим двум дамам, скорее всего, у меня останется синяк под глазом, а не индейка и йогурт, за которыми я пришел.

Если самооборона действительно не оправдана, возмездие и физическое насилие - не лучшее решение, чем рассчитывать на людей, которые нас защитят. Может ли этот маленький мальчик вырасти в человека, который возьмет дело в свои руки вместо того, чтобы звонить в полицию? Вполне возможно. И могло ли это посадить его в тюрьму? Абсолютно. И почему? Потому что бабушка и мама научили его реагировать на насилие еще более жестоким.

2. Плохое спортивное мастерство

Мы все видели родителей, которые живут за счет талантов своего ребенка и поэтому действуют слишком агрессивно в сторонке - обвиняя, крича и проклиная. Эти родители первыми говорят, что команда их ребенка проиграла из-за XYZ, но, конечно, никогда не потому, что команда соперника была на самом деле лучше.

На футбольном матче моей дочери в минувшие выходные мать из команды противника кричала на протяжении всей игры: «Убери ее! Шутки в сторону? Возьми мою дочь? Это не боксерский ринг - это футбол. Дети должны научиться ценить свои лучшие качества, а не быть лучшими. Если вы навсегда возьмете ребенка на пьедестал, он всегда будет готов к неудаче.

3. Неуважение к авторитетам

Раз уж мы говорим о спорте, будь то приставание к судье или драка с тренером, если вы подрываете авторитет перед своим ребенком, значит, вы ошибаетесь. Это также касается противоречий учителю.

Дети должны понять, что все делают ошибки, включая взрослых. Это часть жизни. Если вам нужно выразить мнение, делайте это спокойно и уважительно, а не в присутствии детей. Принижая авторитет перед своим ребенком, вы лишаете ребенка всякого уважения к этому человеку. Это затруднит дальнейшее взаимодействие для всех.

4. Вождение как маньяк

О нет, ты не просто пересек двойную желтую линию, чтобы обогнать меня, когда на заднем сиденье твоей машины сидели двое детей. Почему да, да. И вот я уже превышал допустимую скорость на семь миль. Пришло время для сыворотки правды, и я надеюсь, вы примете ее до того, как ваши дети получат лицензии: нарушать закон и демонстрировать дорожную ярость перед своим ребенком - это не нормально.

5. Ругаться как моряк

Мне не нравится, когда я слышу, как ребенок говорит «дерьмо». Бабушка из продуктового магазина и многие другие родители не считают дерьмо плохим словом. Но помните, что неприятное поведение бывает разным. Большинству взрослых и, вероятно, всем учителям, слово «дерьмо» звучит мерзко, исходящее изо рта младенца.

Если вы сохраните свои собственные проклятия на низком уровне и соответствующим образом подвергнете цензуре телевизор, ваш ребенок будет менее склонен следовать за вашим говорящим попугаем.

6. Использование чужих ошибок

Хотя большинство родителей открыто не воруют на глазах у своих детей, некоторые делают это сознательно за счет чужой ошибки. Сколько раз вы осознавали, что вам не предъявили обвинения, стоя у кассы? Вы обращаете внимание на ошибку и используете ее как возможность научить своих детей не пользоваться ошибкой другого человека?

Моя собственная мать моделировала это, когда я рос. Через неделю она вернется в магазины, чтобы заплатить за вещи, когда поймет, что с нее не выставили счет. Если вы хотите честных детей, демонстрируйте честное поведение.

7. Быть злой девушкой

Почему вам следует воздерживаться от словесных оскорблений других людей в присутствии ваших детей? Для начала, если они повторяют это кому-то, чего не должны, тогда вас разобьют. Но что еще более важно, тем самым вы помогаете воспитать человека в старшей школе, которого мы все ненавидели больше всего.

8. Текстовые сообщения во время вождения

Когда моей дочери было шесть лет, я поймал ее на том, что она наблюдает за тем, как я пишу сообщения и водлю машину. Началась боязнь, что она сочтет, что писать текстовые сообщения и вести машину безопасно. Не желая нести ответственность за ее будущую смерть или смерть кого-то еще от рук сотового телефона, я поклялся прекратить писать текстовые сообщения и водить машину.

9. Избегание общей жизненной ответственности

Удерживать работу важно. Так появляется. Забота о вашем дворе важна, как и погашение долга. Смоделируйте, как быть продуктивным гражданином, который заботится о сообществе и заботится о нем. В конце концов, это сообщество, которое вы оставляете своим внукам. Если глобальная ответственность не будет передана от нас к нашим детям, наш вид не станет отличаться от любых других бродячих млекопитающих.

10. Проявление нетерпимости / апатии к тем, кому повезло меньше

Оставляйте неприятные комментарии, когда проходите мимо бездомного, просящего денег. Учите детей держать открытые двери, особенно для пожилых людей и инвалидов. Помогите разрушить предрассудки и стигмы, не увековечивая их. Даже если ваша жизнь сейчас безупречна, это не значит, что она будет вечной. В какой-то момент своей жизни вы обнаружите, что рассчитываете на других, которые расширят вашу терпимость и сочувствие.

Это правда. В какой-то момент мы все взорвемся. У нас уже есть. Мы люди. Так появился термин «родительская неудача»

Но если мы хотим вырастить воспитанных, независимых и респектабельных детей, то, как родители, мы должны проявлять и излучать те же качества. По крайней мере, большую часть времени. По крайней мере, когда они смотрят. Тогда мы хотя бы знаем, что пытались.

Автор: Alex Alexander

Источник: yourtango.com