Свадьба: в какой день играть и 22 свадебные приметы для счастья в семье

Готовя молодоженам постель в первую брачную ночь (это может сделать близкая замужняя родственница), подушки укладывают так, чтобы соприкасались разрезы наволочек. К дружной жизни.

Сейчас мало кто учитывает старинные каноны, но познакомиться со свадебными приметами все равно интересно

Осень испокон веков в народе считалась самым удачным временем для бракосочетания. Дела закончены можно и погулять! Сейчас мало кто учитывает старинные каноны, но познакомиться со свадебными приметами все равно интересно.

В душе мы, женщины, все-таки в приметы верим. И хоть нельзя поручиться, что, сыграв свадьбу по всем мыслимым правилам, молодые будут жить как в сказке, стараемся, чтобы на нашей свадьбе все было "по науке"!

В какие дни нельзя было играть свадьбу?

*** В течение всех четырех постов: Великого, Петрова, Успенского и Рождественского, а также во время святок, в период от Рождества Христова до Богоявления (с 7 января по 20 января).

*** В субботу, а также накануне храмовых и великих праздников, дабы предпраздничный вечер не проходил в шумном веселье и развлечениях.

*** Во вторник и в четверг, накануне постных дней среды и пятницы в течение года.

*** Во время масленицы (неделя до Великого поста).

*** В день усекновения головы Иоанна Предтечи (11 сентября); в день Воздвижения Креста Господня (27 сентября).

*** В мае. В день святого апостола Якова 13 мая (30 апреля по старому стилю) прекращали сватовство. А если кто сватался, считали его предложение обидным и даже зазорным. Народная примета гласит — в мае жениться, всю жизнь маяться. Но бывают и исключения.

*** По четным числам. Лучшими считаются нечетные числа: 3, 5, 7, 9 или те числа, которые при сложении дают в сумме вышеперечисленные, например 25 в сумме 7. Наиболее удачными считаются браки, заключенные после полудня.

*** 16 июля (3 июля по старому стилю) в день мученика Иакинфа, святого Филиппа, митрополита Московского.

*** В день мученицы Феодосии Тирской и святого блаженного Иоанна 11 июня (29 мая по старому стилю). Говорили: "День святой Федосьи стоит один всех понедельников".

*** 29 февраля, в день преподобного Кассиана Римлянина. В старину в этот день боялись даже из избы выходить, чтобы не случилось несчастья. "Касьян косоглазый, от него, братцы, хороните все, живо сглазит, да так, что потом ни попы не отчитают, ни бабки не отшепчут".

Есть и другие "запретные" даты, с которыми можно ознакомиться в церкви. Если для вас это важно, обратитесь к профессиональному астрологу — специалист выберет для вас оптимальный день свадьбы с учетом церковных канонов.

Свадебные приметы

Помимо всех свадебных приготовлений и хлопот, нужно позаботиться еще и о других немаловажных деталях, учитывая народные приметы:

*** Обручальные кольца мерить никому не давать ни до, ни после свадьбы.

*** Чтобы молодые не нуждались в деньгах, жених в день свадьбы должен положить в правый ботинок монетку, которая потом хранится как семейная реликвия.

*** И жениху и невесте нужно закрепить на одежде английскую булавку головкой вниз от сглаза. Невесте на подол платья (изнутри), жениху там, где бутоньерка, но так, чтобы булавка не была видна.

*** Невеста должна в день свадьбы надеть на себя что-то новое, что-то с "чужого плеча" (кроме фаты, перчаток и естественно, нижнего белья, чулок), что-то ношеное. Должна сделать на подоле платья или в другом невидимом для глаз месте пару стежков, желательно синими нитками (от сглаза). Обувь должна быть с закрытыми носами.

*** Перед венчанием невеста должна чуть-чуть поплакать — брак будет счастливым. Лучше всего, если эти слезы будут от напутственных слов родителей, а не из-за каких-то накладок или проблем.

*** Когда невеста отправляется в церковь/ЗАГС, мать передает дочери семейную реликвию: кольцо, крестик, брошь, браслет и пр., чтобы эта вещь находилась с ней при венчании, оберегая ее.

*** До момента венчания/регистрации невеста не должна видеть себя в зеркале при полном облачении. Например, можно посмотреть на себя без перчаток или в платье, но без фаты.

*** Букет жениха невеста не должна выпускать из рук в течение всего дня. В экстренном случае можно дать подержать букет жениху или матери. Лишь на свадебном банкете можно поставить его на стол перед собой, а вечером следует взять его к себе в спальню. Считается: выпустишь букет — и счастье может упорхнуть как птица.

*** После того как невеста отправилась из дома на венчание/регистрацию, нужно хотя бы символически помыть полы, чтобы невесте было легче войти в мужний дом. Лучше всего это сделать ее матери. 2-3 минуты свадебный кортеж вполне может подождать.

*** При выходе из дома на венчание или регистрацию желательно, чтобы на невесте была вуаль от сглаза. Когда она войдет в Дом торжеств или в церковь, при желании вуаль можно откинуть.

*** После того как жених надел невесте обручальное кольцо, ни ей, ни ему нельзя брать пустую коробочку из-под колец или тарелочку, на которой она лежала. Коробочку лучше взять незамужней подруге или другу.

*** В день венчания родители должны следить, чтобы никто из посторонних и гостей не поправлял одежду на женихе и невесте.

*** Молодожены должны все время держаться вместе, чтобы никто не прошел или не встал между ними. Дабы союз был нерушим!

*** Венчальные свечи жених и невеста должны задуть одновременно к долгой совместной жизни.

*** После венчания молодые должны посмотреться в одно зеркало к удаче, к дружной и счастливой жизни.

*** При выходе из церкви/ЗАГСа нужно обсыпать молодых крупой: рисом, пшеном или зернами пшеницы к житью в достатке.

*** Молодым нельзя ехать на банкет прямой дорогой. В народе говорят, что надо ввести в заблуждение нечистую силу, а посему маршрут выбирают сложный, витиеватый. Кстати, по такому случаю в некоторых странах к заднему бамперу привязывают пустые консервные банки, чтобы бренчали по дороге и отпугивали всякую нечисть.

*** Когда молодые подъезжают к месту празднования свадьбы, машина должна громко сигналить. Это также относится к отпугиванию нечисти, от дурного глаза.

*** Танцевать на свадебном банкете молодожены должны только вместе и немного с родителями. Родители после танца со своими детьми обязательно должны вновь соединить их, подвести друг к другу.

*** Свадебный торт разрезает невеста, жених поддерживает нож. Кусок торта с основным рисунком жених кладет на тарелку своей суженой, следующий кусок невеста преподносит жениху. Потом уже гостям. Эта примета к взаимному согласию и помощи друг другу.

*** Подружкам невесты и другим незамужним дамам, желающим поймать букет невесты, вместо подаренного женихом букета нужно бросить заказанный заранее альтернативный, или "фальшивый", букет, который немного похож на букет невесты.

*** Насчет традиции снятия фаты. Обычно из гостей выбирается молодая пара и они становятся как бы "женихом" и "невестой" . Девушке, предполагаемой новобрачной, надевается фата, снятая с настоящей невесты, а бутоньерка жениха надевается мнимому жениху.

*** С фатой и бутоньеркой расставаться нельзя! На этот случай и придумали бросать альтернативный букет. Фата и бутоньерка хранятся дома как семейная реликвия, и когда рождается в семье первенец, фатой, например, накрывают малыша, когда он болеет, или вешают над его кроваткой от сглаза.

*** Готовя молодоженам постель в первую брачную ночь (это может сделать близкая замужняя родственница), подушки укладывают так, чтобы соприкасались разрезы наволочек. К дружной жизни.

Источник: hochu.ua