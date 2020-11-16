Как осуществляется расчет налогов, которые нужно оплатить до 1 декабря 2020

Не позже, чем 1 декабря 2020-го граждане России должны уплатить налогов на имущество, собственниками которого они являлись в минувшем 2019 году. Речь идет об имуществе физических лиц, а также о транспортном и земельном налогах.

Не позже, чем 1 декабря 2020-го граждане России должны уплатить налогов на имущество, собственниками которого они являлись в минувшем 2019 году

Как осуществляют расчеты налоговых платежей специалисты ФНС, кто может получить льготы, и каковы последствия неуплаты.

Обязанность ежегодно уплачивать налоги вменяют в России собственникам следующего имущества:

*** квартира;



*** дом;*** дача;*** участок земли;*** гараж;*** любой другой объект капитального строительства;*** комната;*** автотранспорт;*** катер.

Срок расчета по данному имуществу истекает 1 декабря.

До 1 декабря нужно заплатить налоги за какой год и за что?

Не позже, чем 1 декабря 2020-го граждане России должны уплатить налогов на имущество, собственниками которого они являлись в минувшем 2019 году. Речь идет об имуществе физических лиц, а также о транспортном и земельном налогах.

Важный момент! Налог начисляют исключительно собственникам, которыми считаются лица, фигурирующие в документах, подтверждающих право собственности на тот или иной объект. Величина налога, подлежащего уплате, напрямую зависит от кадастровой цены принадлежащего Вам имущества, и она будет максимально приближена к рыночной стоимости рассматриваемого объекта.

Ставки и расчет налоговой базы

Если Вы желаете знать, какова кадастровая стоимость имущества, собственником которого вы являетесь, запросите выписку из ЕГРН по состоянию на начало января 2019-го. Помните: расчет налоговой базы отличается в случае с различными объектами недвижимости. Для квартиры, например, она сокращается на стоимость 20 «квадратов». Проще говоря, если Вы являетесь собственником жилья, общая площадь которого составляет 50 квадратных метров, то платить будете за 30 «квадратов». Данный «вычет» для комнаты – 10, а для дома — 50 квадратных метров.

Те российские семьи, которые воспитывают трех и более детей, не достигших совершеннолетнего возраста, могут рассчитывать на получение «вычетов» еще и за каждого ребенка.

Налоговые ставки муниципалитеты устанавливают сами

Власти муниципалитетов наделены правом самостоятельно устанавливать налоговые ставки. Положениями действующего в России Налогового кодекса ограничен только максимальный ее размер.

Ставки налога на землю тоже в муниципалитетах тоже устанавливают самостоятельно. Для участков, используемых в личных целях, размер ставки не может быть выше, чем 0,3 процента от кадастровой стоимости. Уточним, что речь идет об огородных, дачных, садовых и приусадебных участках, а также об участках, на которых предполагается индивидуальное строительство жилья.

Источник: pronedra.ru