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Индексация материнского капитала: каким будет размер маткапитала с 1 января 2021 года

10:50 16.11.2020 Фото: pixabay.com
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На получение материнского капитала вправе рассчитывать те наши соотечественники, которые родили либо усыновили первенцев с 1 января 2020 года. Таким российским семьям положена сумма в 466 617 рублей.

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Маткапитал на первенца увеличится со следующего года до отметки в 483 882 рубля, а сумма выплаты на второго ребенка составит в свою очередь 639 432 рубля

Размер материнского капитала в России планируют подвергнуть индексации с начала предстоящего 2021 года. Ожидается, что с 1 января сумма маткапитала вырастет в нашей стране на 3,7 процента. Об этом проинформировала пресс-служба Минтруда.

Маткапитал на первенца увеличится со следующего года до отметки в 483 882 рубля, а сумма выплаты на второго ребенка составит в свою очередь 639 432 рубля.

По информации сотрудников пресс-службы Министерства труда РФ, на получение материнского капитала могут рассчитывать в следующем году в общей сложности 1,2 миллиона российских семей. Соответствующую норму содержит в себе проект бюджета ПФР на 2021-й, а также на плановый период 2022–2023 годов.

Индексацию материнского капитала с 1 января 2021 года прокомментировали в Минтруда России

«Материнский капитал составит в 2021 году 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 – на второго, если на первенца семье не выдавали маткапитал, размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 550 руб.», — следует из официального сообщения профильного ведомства.

Путин инициировал продление программы поддержки российских семей, воспитывающих детей

Действующую в нашей стране с 2007 года программу, ориентированную на оказание поддержки семьям за счет средств из материнского капитала, ранее предложил продлить президент России.

1 марта текущего года Владимир Путин поставил подпись под законом, пролонгировавшим срок действия указанной программы до конца 2026-го года. Глава государства предусмотрел также ежегодную индексацию выплаты на уровень инфляции, проинформировали ранее в Кабмине.

Кому положен материнский капитал в России

На получение материнского капитала вправе рассчитывать те наши соотечественники, которые родили либо усыновили первенцев с 1 января 2020 года. Таким российским семьям положена сумма в 466 617 рублей.

Материнский капитал для семьи, в которой с текущего года появился второй ребенок, составляет на сегодняшний день 616 617 руб., следует из официального заявления пресс-службы профильного ведомства.

Уточним, что правом на получение материнского капитала на первенца в настоящее время обладает в Российской Федерации также отец, являющийся единственным усыновителем ребенка, в том случае, если соответствующий вердикт суда вступил в законную силу с 1 января 2020 г.

Источник: https://pronedra.ru/

1 января 2021 год дети закон материнский капитал россия Владимир Путин Кабмин Минтруд Министерство труда РФ
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