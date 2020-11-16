Хотят ужесточить требования к иностранным агентам в России

На этой неделе правительство России внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий требования к некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, и иностранным НКО, работающим в России.

Старая песня на новый лад — в потрясениях, связанных с американскими выборами, вновь ищут руку Кремля. А между тем, в технологиях вмешательства в чужие дела сами американцы — мировые чемпионы. «Разжигай и властвуй» — этот подход использовали в разных странах в разные времена. Способы защиты есть.

Россия вновь вмешалась в выборы в США! Ну кто бы сомневался?! Пока весь мир, и в первую очередь сами американцы, пытаются справиться с потрясением, вызванным масштабами подтасовок, нарушений и манипуляций в ходе избрания их президента, мейнстримная пресса уже формирует образ виновника всех этих напастей.

По мнению американского издания Time, русские сейчас торжествуют — их главная цель на этих выборах — подрыв доверия общественности к избирательному процессу в США, с успехом реализована.

В статье, озаглавленной «Почему Россия уже может заявить о победе, пока Трамп пытается поставить под сомнение итоги президентских выборов в США», пишут: «Вполне возможно, их радость окажется недолгой. Джо Байден уже пообещал в случае своей победы заставить всех иностранных игроков, пытавшихся вмешаться в ход выборов, заплатить за это очень высокую цену».

Характерно, что главным экспертом в материале, цитату из которого мы только что привели, выступает Марк Полимеропулос — высокопоставленный офицер ЦРУ, до июля 2019 года руководивший проведением тайных операций в Европе и в Евразии. Вот кто уж точно знает, что такое иностранный игрок, пытающийся вмешиваться в ход чьих-то выборов. Усилиями именно таких экспертов избирательный процесс по всему миру постепенно превращался в линию фронта. А раз так, то на войне, как на войне.

На этой неделе правительство России внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий требования к некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, и иностранным НКО, работающим в России.

«Я должен сказать, что у нас проблема серьезная. У нас за прошлый год более 90 миллиардов рублей только в открытую поступило в страну по линии общественных организаций. Поскольку растет у нас каждый год примерно процентов на 20, мы понимаем, что за 2020 год мы получим боле 100 миллиардов только открытых, открытого финансирования зарубежными организациями российского так называемого некоммерческого сектора. Это не считая теневых средств, не считая денег, как выяснилось. В огромном, в огромных масштабах идут, обходя международные каналы расчетов», — отметил глава Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Правительственный законопроект, который в ближайшее время предстоит рассмотреть депутатам, расширяет понятие «иностранные источники» финансирования, запрещает регистрировать структурные подразделения иностранных НКО в жилых помещениях, вводит дополнительные основания для проведения внеплановой проверки, а также обязанность НКО-иноагентов и подразделений иностранных НКО представлять в Минюст России программы их мероприятий и отчеты об их реализации.

Письмо с призывом проверить наше законодательство на предмет наличия в нем опасных лакун, отправила в Министерство юстиции и Общественная палата.

«Сетевые формы работы, популярнейшая, к сожалению, вещь — это деятельность общественных объединений без государственной регистрации. То есть как бы это НКО не зарегистрировано, как бы и значит в реестр ни в какой не внесешь, и вообще с них не спросишь. Кроме того, раз нет госрегистрации, нету юридического лица, вроде бы нет офиса. Можно находиться в жилом помещении или там в неком условном подполье, получается, что физические лица фактически в нашей стране сейчас могут участвовать в реализации проектов НКО иностранных агентов без публичного декларирования этого факта», — поясняет член Общественной палаты России Александр Малькевич.

В качестве примера того, как сейчас обходят положения действующего закона, часто приводят деятельность организации «Голос», еще в 2016 году, попавшей в реестр иностранных агентов. На данный момент «Голос» определяет себя как межрегиональное общественное движение в защиту прав избирателей без образования юридического лица. Деятельностью движения в ходе летнего голосования по поправкам в Конституцию Общественная палата занималась отдельно.

«Они ликвидировались как юридическое лицо, выполнили требование законодательства и стали объединением физических лиц. После чего открыли вновь свои сайты, абсолютно фейковую так называемую карту нарушений на выборах, с которой мы как раз разбирались в Общественной палате, потому что получилось, что из 2000 сообщений о якобы нарушениях подтвердилось там меньше 100. Все остальное — это абсолютные фейки, направленные на то, чтобы раскачать общественно-политическую ситуацию. И вот пример «Голоса», пример блогеров Яшина, Милова, целого ряда других, кто активно привлекает так называемые донаты, пожертвования на развитие своих сетевых интернет-проектов, по сути являющихся вообще медиа-продуктами, это заставляет нас как раз и задуматься о защите», — отмечает Александр Малькевич.

По мнению экспертов, привлечение финансовой помощи частных лиц — зачастую легальный способ спрятать зарубежное финансирование. Существующий закон об иностранных агентах здесь не работает, потому что если деньги из-за границы проходят через физическое лицо в России, то они уже не считаются иностранными. С одной стороны, в отличие от НКО, статус частных пожертвований на политическую деятельность для физических лиц не урегулирован. С другой, эта схема позволяет размыть и спрятать за многочисленными мелкими переводами огромные суммы. А учитывая то, что донации все чаще осуществляются в криптовалютах, их источник становится практически неуловим.

«Ту же картину мы наблюдали во время летнего голосования по поправкам в Конституцию. Они использовали следующую схему. Тоже опять-таки собирали биткоины, донаты на личные карты и потом это все заводилось на их же подконтрольные им и оформленные на подставных лиц НКО. И потом с помощью этих НКО велась агитация, снимались различные материалы против этих поправок. То есть, по сути дела, имело место неприкрытое вмешательство со стороны иностранных государств, иностранных заказчиков в российскую политику. Причем, по такому важнейшему вопросу, как голосование по Конституции», — отмечает юрист Илья Ремесло.

Вернемся к исходной публикации в американском издании Time. Трудно сказать, насколько автор сам верит во всемогущество наших специальных служб, подтачивающих сейчас незыблемость американской системы. Однако совершенно очевидно, что в случае победы Байдена, привычное вмешательство Вашингтона в наши внутренние дела теперь будет подаваться ими в качестве ответного удара.

«Чиновники из ФБР, Министерства внутренней безопасности и других агентств неоднократно заявляли, что Россия действительно вмешивается в ход выборов президента 2020 года, а Кремль, по всей видимости, уже встревожен возможной ответной реакцией Соединенных Штатов», — пишет Time.

И надо признать, что для тревоги есть все основания. Известно, что при демократах финансирование наших доморощенных иностранных агентов всегда возрастало. А сейчас их деятельность на территории России будет восприниматься ими еще и как возмездие. При этом ведущую роль в разработке и реализации политики США в области нашей с вами «демократизации» играют такие серьезные организации, как Госдепартамент и подведомственное ему Агентство США по международному развитию.

Кроме того, инвестировать в наше светлое будущее будут Национальный фонд в поддержку демократии, Американский институт предпринимательства, Центр стратегических и международных исследований, Фонд «Открытое Общество», Институт «Открытое общество» — Фонд содействия, Национальный демократический институт международных отношений, Международный республиканский институт и многие-многие другие. И это только из Америки. А ведь есть еще Евросоюз и Великобритания, никогда не скупившаяся на Россию.

Источник: 1tv