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Выбрали лучшие инклюзивные школы и детсады в России. Есть ли в списке Бердск?

08:45 16.11.2020 Фото: М.Голубевой
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Конкурс является не только площадкой для трансляции лучших практик и обмена опытом, это возможность, увидев изменяющуюся ситуацию в функционировании инклюзивной организации, оперативно перестраивать государственную политику в сфере качественного доступного образования всех без исключения детей.

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Конкурс является не только площадкой для трансляции лучших практик и обмена опытом, это возможность, увидев изменяющуюся ситуацию в функционировании инклюзивной организации, оперативно перестраивать государственную политику в сфере качественного доступного образования всех без исключения детей

Впервые в этом году финал VII Всероссийского конкурса “Лучшая инклюзивная школа России” прошел в дистанционном формате. В нём приняли участие 40 образовательных организаций из 33 регионов России, по 20 в каждой номинации.

В адрес финалистов конкурса поступил приветственный адрес от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой, в котором отмечается “важность и доступность образования, определяющие весь ход дальнейшей жизни ребёнка, выбора профессии, реализации себя в семейной жизни”.

“Конкурс является не только площадкой для трансляции лучших практик и обмена опытом, это возможность, увидев изменяющуюся ситуацию в функционировании инклюзивной организации, оперативно перестраивать государственную политику в сфере качественного доступного образования всех без исключения детей”, – приветствовала финалистов директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

Лучшим инклюзивным детским садом стал детский сад № 390 (г. Нижний Новгород), второе место занял детский сад № 40 “Солнышко” (г. Коломна), третье место – детский сад № 271 (г. Ижевск).

Победителя в номинации “Лучшая инклюзивная школа” жюри не определило, поэтому было принято решение присудить два вторых места. Второе место заняли средняя общеобразовательная школа № 19 (г. Чита) и основная общеобразовательная школа № 15 (г. Калининград), на третьем месте оказалась средняя общеобразовательная школа № 53 (г. Ижевск).

Генеральным партнером конкурса – Благотворительным фондом “Галчонок”, Московским государственным психолого-педагогическим университетом, Межрегиональным Союзом дефектологов и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учреждены дополнительные номинации.

Благотворительный фонд “Галчонок” в номинации “Уверенный полёт” выделил среднюю общеобразовательную школу № 4 (г. Бердск, Новосибирская область) и Центр развития ребенка – детский сад № 7 (г. Калач, Воронежская область).

В номинации “Лучшая модель психолого-педагогического сопровождения” специалисты из Московского государственного психолого-педагогического университета наградили коллективы средней общеобразовательной школы № 47 (г. Грозный) и Центра развития ребенка – детского сада № 180 (г. Иваново, Ивановская область).

Межрегиональный Союз дефектологов в номинации “Лучшая командная работа по организации психолого-педагогического сопровождения в инклюзивной образовательной организации” наградил коллективы средней общеобразовательной школы № 7 (г. Назарово, Красноярский край) и детского сада комбинированного вида № 125 (г. Сочи).

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в номинации “Выбираем успех” наградил санаторную школу-интернат № 4 (г. Оренбург) и детский сад “Лукоморье” (г. Михайловка, Волгоградская область).

Источник: ug.ru

детсад инклюзивная школа конкурс
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