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Зачем детей на дистанционке заставляют регистрироваться в соцсетях учителя?

08:26 16.11.2020
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Родителей вместе с детьми ЗАСТАВЛЯЮТ окунуться по самую макушку в этот "мусор"! Детей потом как доставать оттуда?!

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Лана:

И снова дистанционка... Не успели мы начать учиться, как сразу посыпались "задания" от классных руководителей и педагогов.... Вот хотелось бы узнать, так ли у всех? А возможно Управление образования ответит на имеющиеся и, думаю, волнующие многих родителей вопросы. Начнем с того, что для ознакомления с учебными дисциплинами ребенку ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно зарегистрироваться в СОЦ.СЕТЯХ (6 класс) - пока что это ВК и Телеграмм (это только два педагога), еще один педагог готов обучать детей по Скайпу. Возникают вопросы: Неужели нельзя проводить обучение в едином формате (та же программа Zoom или что-то подобное). Насколько нужны 6-классникам соцсети? Кто будет следить за тем, чтобы дети не вступали в группы типа Синего кита, групп порнографического характера и прочих "радостей"? Родители в большинстве своем работают и ребенок очень часто в семье не один, нужно следить какие страницы открывает ребенок, кто просится к нему в друзья и.т.д. Это просто невозможно...А нас, родителей, вместе с детьми ЗАСТАВЛЯЮТ окунуться по самую макушку в этот "мусор"! Детей потом как доставать оттуда?!

дистанционка порнография соцсети
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