16.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Боевые действия не прекратились? Погибли еще 50 военных в Нагорном Карабахе

08:37 16.11.2020 Фото: www.facebook.com/wwwmodgovaz/
0

Общее число погибших военных во время конфликта в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября достигло 1433. Минобороны Армении приводит свои данные.

% name% title
Сроки их гибели при этом не сообщаются.

После заключения договора о мире между Арменией и Азербайджаном боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились, но в воскресенье на сайте Минобороны НКР появился новый список с фамилиями погибших.

В опубликованном списке приводится 51 одна фамилия, речь идет о военных, которые не были включены в общую статистику. Сроки их гибели при этом не сообщаются.

Общее число погибших военных во время конфликта в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября достигло 1433. Минобороны Армении приводит свои данные — 2317 погибших с учетом потерь с армянской стороны.

карабах конфликт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это никогда не закончится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отправился к МКС Корабль Crew Dragon Илона Маска
09:00 16-11-2020
Отправился к МКС Корабль Crew Dragon Илона Маска
БердскВыбрали лучшие инклюзивные школы и детсады в России. Есть ли в списке Бердск?
08:45 16-11-2020
Выбрали лучшие инклюзивные школы и детсады в России. Есть ли в списке Бердск?
Боевые действия не прекратились? Погибли еще 50 военных в Нагорном Карабахе
08:37 16-11-2020
Боевые действия не прекратились? Погибли еще 50 военных в Нагорном Карабахе
Молитва на сегодня - 16 ноября 2020 года - День памяти Преподобной Анны Всеволодовны
08:35 16-11-2020
Молитва на сегодня - 16 ноября 2020 года - День памяти Преподобной Анны Всеволодовны
Хотят ужесточить требования к иностранным агентам в России
08:30 16-11-2020
Хотят ужесточить требования к иностранным агентам в России
Зачем детей на дистанционке заставляют регистрироваться в соцсетях учителя?
08:26 16-11-2020
Зачем детей на дистанционке заставляют регистрироваться в соцсетях учителя?
Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 16 ноября 2020 в день
08:07 16-11-2020
Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 16 ноября 2020 в день
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 16 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
08:00 16-11-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 16 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 ноября 2020 в России и мире
07:30 16-11-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 ноября 2020 в России и мире
Душевные поздравительные открытки и чудесные стихи - Всероссийский день проектировщика на 16 ноября 2020
07:13 16-11-2020
Душевные поздравительные открытки и чудесные стихи - Всероссийский день проектировщика на 16 ноября 2020