Боевые действия не прекратились? Погибли еще 50 военных в Нагорном Карабахе

Общее число погибших военных во время конфликта в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября достигло 1433. Минобороны Армении приводит свои данные.

Сроки их гибели при этом не сообщаются.

После заключения договора о мире между Арменией и Азербайджаном боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились, но в воскресенье на сайте Минобороны НКР появился новый список с фамилиями погибших.

В опубликованном списке приводится 51 одна фамилия, речь идет о военных, которые не были включены в общую статистику. Сроки их гибели при этом не сообщаются.

Общее число погибших военных во время конфликта в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября достигло 1433. Минобороны Армении приводит свои данные — 2317 погибших с учетом потерь с армянской стороны.