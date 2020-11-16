Отправился к МКС Корабль Crew Dragon Илона Маска

Изначально запуск корабля планировался в субботу, 14 ноября, однако из-за прибрежного ветра было решено его отложить.

Crew Dragon будет доставлен к МКС с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Корабль Crew Dragon с экипажем на борту стартовал к Международной космической станции (МКС) с первым рабочим полетом. Трансляция ведется в Twitter-аккаунте НАСА.

Пуск был совершен 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03:27 по московскому времени) с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Изначально запуск корабля планировался в субботу, 14 ноября, однако из-за прибрежного ветра было решено его отложить.

Crew Dragon будет доставлен к МКС с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. На борту корабля находятся три американских астронавта: командир Майкл Хопкинс, пилот Виктор Гловер и специалист Шеннон Уокер, — а также японский астронавт Соити Ногути.

В мае состоялся первый пуск Crew Dragon с экипажем к МКС, который стал первый пилотируемым, проведенным НАСА начиная с июля 2011 года. После этого и вплоть до последнего времени астронавтов на МКС доставлял «Роскосмос».