Супергол Рязанцева перевернул игру «Торпедо» в столичном дерби со «Спартаком-2»

Единственный гол в матче забил Александр Рязанцев на 33-й минуте.

Единственный гол в матче забил Александр Рязанцев на 33-й минуте.

Футболисты московского "Торпедо" переиграли вторую команду столичного "Спартака" в рамках 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче забил Александр Рязанцев на 33-й минуте.

В другом матче дня воронежский "Факел" разгромил дома "Краснодар-2" со счетом 6:2. У победителей дубль оформил Максим Максимов (37 и 53), также отличились Неманья Пейчинович (23), Андрей Никитин (62), Михаил Петрусев (80) и Олег Дмитриев (90). У гостей мячи забили Максим Кутовой (33) и Вячеслав Литвинов (87).

"Торпедо" набрало 46 очков и идет на третьем месте в таблице ФНЛ, "Спартак-2" (33 очка) занимает девятую строчку.

Результаты других матчей игрового дня:

"СКА-Хабаровск" - "Текстильщик" (Иваново) - 1:0;

"Иртыш" (Омск) - "Нижний Новгород" - 0:1;

"Крылья Советов" (Самара) - "Велес" (Москва) - 2:1;

"Шинник" (Ярославль) - "Акрон" - 1:3;

"Алания" (Волгоград) - "Чайка" (Песчанокопское) - 1:1;

"Волгарь" (Астрахань) - "Балтика" (Калининград) - 0:0;

"Нефтехимик" (Нижневартовск) - "Оренбург" - 1:2;

"Динамо" (Брянск) - "Енисей" (Красноярск) - 0:0;

"Факел" (Воронеж) - "Краснодар-2" - 6:2.

Источник: Риа спорт