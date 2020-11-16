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Солить капусту в ноябре 2020: ближайшие даты 17, 18, 20, 22 ноября лучшие дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю

12:50 16.11.2020 Фото: PxHere
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23 и 26 ноября - самые плохие дни для квашения капусты.

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Только в благоприятные дни можно квасить капусту

Благоприятные дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020
17 ноября (3 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

18 ноября (4 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020
19 ноября (5 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020
23 ноября (9 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)

благоприятные дни квасить капусту в ноябре 2020
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