Солить капусту в ноябре 2020: ближайшие даты 17, 18, 20, 22 ноября лучшие дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю

23 и 26 ноября - самые плохие дни для квашения капусты.

Только в благоприятные дни можно квасить капусту

Благоприятные дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

17 ноября (3 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

18 ноября (4 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

19 ноября (5 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

23 ноября (9 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)