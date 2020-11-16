Отключат горячую воду с 16 до 20 ноября в Бердске. Список адресов

Отключение в связи с внеплановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-41Б.

Воды не будет несколько дней В связи с внеплановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-41Б(ул.Спортивная 9,11,13,Музей), будет произведено отключение горячей воды у потребителей с 08:30 ч. 16.11.2020 года до 16:00ч. 20.11.2020 года.

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