Маски от прыщей в домашних условиях. Подборка отличных масок

Даже самые лучшие маски от прыщей должны использоваться очень аккуратно, чтобы инфицирование не пошло дальше, а воспаления не распространились еще больше. Продукты для маски надо выбирать только качественные.

Ингредиенты нужно выбирать такие, чтобы не травмировать кожные покровы

Появление прыщей говорит о том, что протекают в организме некоторые процессы, которые отклоняются от нормы. Этому может быть несколько причин: проблемы с гормонами, у подростков — половое созревание, стрессы или проблемы с пищеварительным трактом.

Для решения проблемы недостаточно только специального лечения, назначенного врачом, необходимы и косметические процедуры, чтобы состояние кожных покровов стало лучше. Домашние маски от прыщей оказывают не только видимый внешний эффект, а и лечебный, поэтому очень эффективны.

Для понимания того, какое воздействие имеют маски от прыщей в домашних условиях, надо знать, какое действие оказывают их составляющие. Ряд ингредиентов имеет хорошо выраженные свойства, которые противодействуют воспалениям, поэтому они очень полезны. К таким продуктам относят: водоросли, куркуму, имбирь, зеленый чай, и масло авокадо.

Также нужно выбирать компоненты, которые помогают сделать очищающие маски от прыщей. Ингредиенты нужно выбирать такие, чтобы не травмировать кожные покровы. Стоит применять оливковое масло, кукурузную муку, помидоры (имеют отшелушивающие свойства), сок из клюквы (не только хорошо очищает кожные покровы, но и не дает появляться новым прыщам), цитрусовые (особенно лимон, он очищает от загрязнений поры и стягивают их).

Кому можно и кому нельзя

Перед тем, как сделать маску от прыщей, чтобы надолго воспаленную и проблемную кожу сделать лучше, нужно понимать, в каких случаях стоит применять маску, а в каких – нельзя. Воспаления сами по себе являются достаточно опасными, а в средствах часто содержаться достаточно агрессивные компоненты, которые могут наоборот навредить коже.

Маски для лица от прыщей необходимы:

если назначили специальное лечение, чтобы устранить причину воспаления;

если прыщи покрывают не более 20-30% кожи;

если проблема возникла из-за полового созревания у подростков за счет гормональных изменений.

Маски от прыщей, приготовленные самостоятельно, способны избавить от проблемы. Но стоит учитывать и некие противопоказания, при которых нельзя делать такие маски:

есть воспалительные очаги, которые достаточно сильные;

кожа поражена прыщиками более чем на 30%;

аллергия на ингредиенты, которые входят в средство.

Даже самые лучшие маски от прыщей должны использоваться очень аккуратно, чтобы инфицирование не пошло дальше, а воспаления не распространились еще больше. Продукты для маски надо выбирать только качественные. Перед тем, как накладывать средство, стоит обязательно испробовать его на аллергическую реакцию. Если на протяжении часа не возникнет ощущения зуда и жжения, покраснения, можно испробовать средство на одном прыще. Если и здесь не возникнет аллергической реакции, то можно наносить средство на всю кожу.

Рецепты

Есть такие виды лечебных масок:

Маска из аспирина от прыщей . Аспирин – это один из наиболее активных компонентов. Салициловая кислота, которая есть в составе аспирина, не дает воспалениям распространяться, убирает отеки и небольшие покраснения. Для приготовления смеси нужно взять несколько таблеток аспирина, 1 ст.л. меда и по половинке чайной ложечки масла жожоба и воды комнатной температуры. Все это нужно перемешать с водой и подогреть на водяной бане. Таблетки перетирают и добавляют в кашицу, которая должна быть средней густоты. Перед накладыванием кожу нужно распарить, смесь держат 15 минут, потом смыть и протереть кожу салфеткой. Подобную процедуру позволяется делать только раз в неделю.

. Аспирин – это один из наиболее активных компонентов. Салициловая кислота, которая есть в составе аспирина, не дает воспалениям распространяться, убирает отеки и небольшие покраснения. Для приготовления смеси нужно взять несколько таблеток аспирина, 1 ст.л. меда и по половинке чайной ложечки масла жожоба и воды комнатной температуры. Все это нужно перемешать с водой и подогреть на водяной бане. Таблетки перетирают и добавляют в кашицу, которая должна быть средней густоты. Перед накладыванием кожу нужно распарить, смесь держат 15 минут, потом смыть и протереть кожу салфеткой. Подобную процедуру позволяется делать только раз в неделю. Маска из глины от прыщей . Это средство замечательно борется с различными дефектами кожных покровов. Глина убирает ненавистные черные точки, различные прыщи, жирный блеск и имеет антибактериальные свойства. Для смеси необходимо взять белую глину (1 ст.л.), немного молока и тальк (1 ч.л.). Составляющие перемешивают, а потом накладывают. Эти маски от прыщей для подростков хорошо подойдут, особенно если есть сыпь.

. Это средство замечательно борется с различными дефектами кожных покровов. Глина убирает ненавистные черные точки, различные прыщи, жирный блеск и имеет антибактериальные свойства. Для смеси необходимо взять белую глину (1 ст.л.), немного молока и тальк (1 ч.л.). Составляющие перемешивают, а потом накладывают. Эти маски от прыщей для подростков хорошо подойдут, особенно если есть сыпь. Еще одна полезная маска, в составе которой розовая глина . Для приготовления маски необходимо взять розовую глину (3 ч.л.), отвар календулы (3 ч.л.) и добавить в смесь немного масла чайного дерева. Маски, в основе которых глина, можно наносить только один раз в неделю. Перед накладыванием распаривают лицо с помощью травяной ванночки, делают пилинг, а потом на полчаса наносят глиняную маску. После всего этого лицо протирают кубиком льда и наносят крем.

. Для приготовления маски необходимо взять розовую глину (3 ч.л.), отвар календулы (3 ч.л.) и добавить в смесь немного масла чайного дерева. Маски, в основе которых глина, можно наносить только один раз в неделю. Перед накладыванием распаривают лицо с помощью травяной ванночки, делают пилинг, а потом на полчаса наносят глиняную маску. После всего этого лицо протирают кубиком льда и наносят крем. Маска от прыщей из «Полисорба». Это эффективная маска для лица от прыщей для подростков. Делается она с использованием косметического препарата «Полисорб», который продается в любой аптеке. Этот препарат используется для борьбы с интоксикацией организма. Даже очень проблемная кожа станет лучше выглядеть, благодаря повышению кожного иммунитета, улучшению тонуса и очищению пор от загрязнений и токсинов. Также «Полисорб» имеет подсушивающий эффект. Чайную ложечку порошка разводят в небольшом количестве теплой воды, чтобы получилась смесь, по густоте подобная сметане. Накладывают маску на 10 минут только на те части лица, где есть прыщи. Смыть нужно теплой водой. Лучше нанести крем после маски, чтобы кожа стала мягче. Проводить процедуру можно через день пока коже не станет лучше. Если через месяц применения состояние кожных покровов не изменилось, нужно комплексное лечение.

Это эффективная маска для лица от прыщей для подростков. Делается она с использованием косметического препарата «Полисорб», который продается в любой аптеке. Этот препарат используется для борьбы с интоксикацией организма. Даже очень проблемная кожа станет лучше выглядеть, благодаря повышению кожного иммунитета, улучшению тонуса и очищению пор от загрязнений и токсинов. Также «Полисорб» имеет подсушивающий эффект. Чайную ложечку порошка разводят в небольшом количестве теплой воды, чтобы получилась смесь, по густоте подобная сметане. Накладывают маску на 10 минут только на те части лица, где есть прыщи. Смыть нужно теплой водой. Лучше нанести крем после маски, чтобы кожа стала мягче. Проводить процедуру можно через день пока коже не станет лучше. Если через месяц применения состояние кожных покровов не изменилось, нужно комплексное лечение. Маска от прыщей с медом. По своей природе мед является хорошим антисептиком, поэтому маски с ним очень эффективные. Но нужно быть уверенным в том, что продукт высокого качества, поскольку в ином случае не получиться добиться хорошего результата. Две чайные ложечки меда перемешивают с желтком и несколькими каплями сока лимона. Наносится средство на 10 минут. Через 2 процедуры будет заметно, что количество прыщей стало меньше. Для закрепления результата нужно продолжать процедуры.

Маска из соды от прыщей . Сода для домашнего использования является одним из самых простых и доступных компонентов. Ингредиент имеет очищающие свойства, помогает уменьшить количество черных точек, снять воспаления. Кусочек бинта или марли складывают в несколько слоев и промокают в воде. Далее раскладывают соду, ждут, пока станет влажной, и накладывают с тканью на 20 минут.

Сода для домашнего использования является одним из самых простых и доступных компонентов. Ингредиент имеет очищающие свойства, помогает уменьшить количество черных точек, снять воспаления. Кусочек бинта или марли складывают в несколько слоев и промокают в воде. Далее раскладывают соду, ждут, пока станет влажной, и накладывают с тканью на 20 минут. Кэррот-маск. Маска от прыщей с таким названием готовится из моркови. Для получения хорошего результата нужно, чтобы морковная маска от прыщей в домашних условиях делалась хотя бы раз. Нельзя накладывать средство более чем на 15 минут, поскольку кожа станет коричневатого цвета. В средство можно добавлять различные овощи, масла и кисломолочные продукты. Универсальный рецепт – натереть морковь и нанести на кожные покровы. Но есть и другие варианты:

1) с добавлением сливок. Морковку измельчают в пюре и добавляют чайную ложечку сливок. Хорошо такое средство подойдет для сухой кожи;



От красных прыщей

Прыщи на лице бывают самые разные, поэтому есть рецепты масок от прыщей, которые борются с отдельными видами прыщей. Маски от красных прыщей в домашних условиях помогают быстро справиться с неприятным дефектом. Красные прыщи – самые распространенные проблемы при угревой болезни. Они небольшие, но их всегда достаточно много, поэтому замаскировать косметическими средствами будет трудно. Есть эффективные маски от прыщей, которые помогают справиться с подобной неприятностью. Лучшие средства – с использованием глины.

Для чувствительного типа кожи использовать стоит белую глину. 2 ст.л. перемешиваются с ромашковым отваром до состояния пюре. Черная глина подходит для всех. 2 ст.л. ложки надо смешать с одинаковым количеством мятного отвара до консистенции кашицы. Голубая глина используется, если кожа сухая. 2 ст.л. перемешиваются с бодягой в порошке и разбавляются холодной водой, пока смесь не будет напоминать сметану по своей густоте. Для кожи, которая страдает от жирности, лучше подходит зеленая глина. 2 ст.л. белой глины и зеленой перемешивают, разбавляют очищенной водой до средней густоты, добавляют по 2-3 капли масла жожоба и винограда.

Медовые маски от прыщей отзывы получили только хорошие. Мед на паровой бане разводят до жидкого состояния и накладывают на лицо. Также очень эффективные домашние маски из белка. Два-три белка взбивают, а потом наносят на 15 минут. Можно делать такую процедуру через день.

От белых прыщей

От белых прыщей избавиться тяжелее, чем о красных, но есть несколько эффективных масок:

Маска с парафином . Такая маска от белых прыщей хорошо влияет на сальные железы. Для кожи используется только белый парафин. Жирную кожу протирают эфиром с одеколоном, сухую – персиковым маслом. 80 г белого парафина растапливают до 55 градусов на водяной бане. Накладывается парафин на 30 минут. Если есть воспаления, то наносить парафиновую маску нельзя.

. Такая маска от белых прыщей хорошо влияет на сальные железы. Для кожи используется только белый парафин. Жирную кожу протирают эфиром с одеколоном, сухую – персиковым маслом. 80 г белого парафина растапливают до 55 градусов на водяной бане. Накладывается парафин на 30 минут. Если есть воспаления, то наносить парафиновую маску нельзя. Морковная маска от прыщей. Для этого средства берут по чайной ложечке морковного сока, сока лимона, оливкового маска, йогурта, апельсинового сока и дрожжей. Все ингредиенты соединяют и наносят на 10-15 минут. См. также полную статью про морковные маски для лица.

Для этого средства берут по чайной ложечке морковного сока, сока лимона, оливкового маска, йогурта, апельсинового сока и дрожжей. Все ингредиенты соединяют и наносят на 10-15 минут. См. также полную статью про морковные маски для лица. Мыльная маска. Детское мыло измельчают на терке. Стружки заливают кипятком. В смесь можно добавить камфорного или нашатырного спирта – по столовой ложке. Все сбивается до пены. Маску наносят на 25 мин. 1 раз в неделю.

От пятен после прыщей

Часто бывает такое, что прыщи на коже уже отсутствуют, но следы от них все-таки остались. Для такого нужна маска от пятен после прыщей. Принцип лечения достаточно простой – нужно отбелить кожу. Есть несколько эффективных средств:

Из глины . Такая маска хорошо поможет, если остались красные пятна. Для маски необходима 1 ст.л. зеленой глины, которую разводят холодно водой до состояния кашицы. Потом добавляется немного розмаринового масла. Накладывается средство на проблемные места. Через 10 минут его смывают. Продолжительность процедуры – две недели через день. Белая глина тоже борется со следами от прыщей. 0,5 ст.л. белой глины и сока лимона смешивают вместе. После разбавляют холодной водой. Наносят средство на 15 минут только на пораженные места.

. Такая маска хорошо поможет, если остались красные пятна. Для маски необходима 1 ст.л. зеленой глины, которую разводят холодно водой до состояния кашицы. Потом добавляется немного розмаринового масла. Накладывается средство на проблемные места. Через 10 минут его смывают. Продолжительность процедуры – две недели через день. Белая глина тоже борется со следами от прыщей. 0,5 ст.л. белой глины и сока лимона смешивают вместе. После разбавляют холодной водой. Наносят средство на 15 минут только на пораженные места. Из меда и корицы . По 1 ч.л. корицы и меда растирают вместе и накладывают смесь на четверть часа.

. По 1 ч.л. корицы и меда растирают вместе и накладывают смесь на четверть часа. Из масла розмарина . Подобные маски от следов от прыщей подходят для самых тяжелых случаев, когда следы сильно видны на кожных покровах. Для средства нужна голубая глина и розмариновое масло. В несколько ложек глины добавляется пару капель масла. В результате нужно получить однородную смесь без комков. Средство толстым слоем накладывается на лицо. Это очень важно, поскольку маска имеет отбеливающие свойства, если не накладывать ее на все лицо, то цвет кожи может быть неравномерным. Смывают маску после того, как она полностью высохнет. После вытирания кожу протирают розмариновым маслом. Курс длится месяц.

. Подобные маски от следов от прыщей подходят для самых тяжелых случаев, когда следы сильно видны на кожных покровах. Для средства нужна голубая глина и розмариновое масло. В несколько ложек глины добавляется пару капель масла. В результате нужно получить однородную смесь без комков. Средство толстым слоем накладывается на лицо. Это очень важно, поскольку маска имеет отбеливающие свойства, если не накладывать ее на все лицо, то цвет кожи может быть неравномерным. Смывают маску после того, как она полностью высохнет. После вытирания кожу протирают розмариновым маслом. Курс длится месяц. Из яичного белка . Два белка и 0,5 ст.л. сока лимона нужно хорошо перемешать. Смесь наносят на все лицо на 10-15 минут и смывают холодной водой. Если чувствуете жжения, то маску сразу же смывайте. Наносить подобную смесь можно 3 раза в неделю. Через месяц будет заметен результат.

. Два белка и 0,5 ст.л. сока лимона нужно хорошо перемешать. Смесь наносят на все лицо на 10-15 минут и смывают холодной водой. Если чувствуете жжения, то маску сразу же смывайте. Наносить подобную смесь можно 3 раза в неделю. Через месяц будет заметен результат. Из крахмала и помидора. Мякоть помидора перемешивают с двумя чайными ложечками крахмала. Потом маска накладывается на все лицо на 5 минут. Результат будет заметен на 3-й день после процедуры. А через месяц эффект уже будет стойким.

Масок для борьбы с прыщами есть достаточно много, поэтому выбрать самое лучшее и эффективное средство не будет тяжело.

Источник: faceinfo