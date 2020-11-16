Как сыграли "Металлург" и "Сибирь", ответил Николай Заварухин

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Металлургом» (3:2).

«Поздравляю ребят и болельщиков с победой, она была нужна нам, как воздух. Сегодня в третьем периоде где-то неуверенно сыграли и в начале пропустили ненужные голы — должны были по-другому сыграть. Надеюсь, что эта победа придаст нам уверенности. По Красоткину сейчас вопрос, наверное, к доктору. Он поедет на обследование и посмотрим, что будет дальше.

Гуркин сегодня постоянно подключался на позиции четвёртого нападающего? Мы на каждой игре просим, чтобы защитник подключался четвёртым и помогал нападающим в атаке — это требует современный хоккей. Сегодня это удалось и это здорово. Надеюсь, что эти подключения будут идти не во вред обороне.

Стоит ли ждать появления Демидова в следующей игре? Вы хотите тайну узнать? Я бы хотел, чтобы он сыграл, но посмотрим как он будет выглядеть завтра. Не просто так его брали и понимаем, где должен играть Николай.

Согласен ли, что Руохома и Пуустинен по отдельности неэффективны? Пока не смотрел видео и не могу сказать, эффективны они или нет. В принципе они неплохо играли. И звено Романцева неплохо сыграло: было движение, были моменты. Олег Ли создавал много моментов и Пуустинен хорошую передачу на Романцева отдал. Здорово, что они забили гол. Будем пробовать разные сочетания, чтобы это было на пользу команде.

«Сибирь» сегодня была тяжеловата? Мы за 6 дней сыграли 3 игры и это тоже немаловажный фактор. Многие команды приезжают к нам на первую игру и начинают турне. Понятно, что охота чтобы команда была посвежее и побыстрее. Но может быть дело было даже в психологии: не было выигрышей и игра с Минской дала о себе знать — это было видно по ребятам. Психологию никто не отменял — это довольно тонкая штука.

Будем ли подключать Овчинникова к игре в большинстве? Он неплохой парень и в атаке может сыграть, но пока сыграл одну смену сегодня, чтобы почувствовал немного другой хоккей. Будем смотреть его, он может хорошо сыграть в атаке», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

Источник: hcsibir.ru