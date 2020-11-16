Восставший из МКАДа: обзор первых эпизодов сериала «Метод 2»

После смерти Меглина (Константин Хабенский) Есеня (Паулина Андреева) пытается встать на ноги: заводит ребёнка с Женей (Александр Петров) и самостоятельно расследует новые дела, но травматические флешбэки возвращают её в прошлое, к гибели возлюбленного, жестоким убийствам и ужасу российской хтони. Будто выбравшись из закромов сознания, эти воспоминания лезут в нормальную, налаженную жизнь — в округе появляется маньяк, убивающий женихов, а к и без того запутанному делу привлекают Родиона, которого, как выяснится, тайно держали в психиатрической лечебнице. Оправдания, разумеется, в рамках жанра: герой не умер, потому что сердце у него находится с другой стороны, да и вообще он крепкий малый — всё может выдержать. Зато его мозг куда слабее: после «смерти» эксцентричный Меглин превратился в безумца; на место происшествия детектива пускают только на привязи и каждый день пичкают таблетками.
Первый «Метод» — явление если не уникальное, то уж точно дискуссионное, расширяющее рамки отечественного детективного жанра и вечно балансирующее на грани между российским и западным. Сложилась некая, что ли, синергия, взаимодействие двух сил, которые позволили сериалу так ловко подражать чуждым канонам, но и не терять самобытности: китч и драма, вещи, казалось бы, совершенно разные, тут конструировали настоящий кинокомикс об ужасном облике регионов и травмированных соотечественниках, у которых что ни день, то новый Эдипов комплекс или маниакальная жажда мести. И главное — это был совершенно понятный, простой во всех смыслах проект. Экранизация бульварного детектива Донцовой, где абсурд, гиперболы и глупость — уникальные ключевые элементы, а не архаичные аппендиксы.
Последним, что забавно, второй сезон и преисполнен. Вся кэмповая часть оригинала компенсировалась такими же жирными мазками пейзажа провинции — возможно, главным объектом фильмов Юрия Быкова, который в продолжении, к сожалению, уступил место менее остросоциальному автору Александру Войтинскому. Теперь действие не уходит в отдалённые уголки страны, и вслед за сеттингом меняется проблематика: «Метод 2», хоть и пытается тщетно повторить успех предшественника, заимствует его шаблоны очень поверхностно. Первые два эпизода — история свадебного маньяка, убийцы женихов. Тут, конечно, первым делом сразу думаешь о кризисе института брака, домашнем насилии и патриархальной системе в семье — и сиквел вроде бы эти догадки подтверждает, но, лишившись окружения настоящей России за МКАДом, превращается в ещё больший китч. На этот раз безудержный и скорее смехотворно нелепый, чем жанровый.
И можно было бы вообще забыть про этот нюанс — всё-таки российские сериалы не оплот прогрессивности, а, напротив, любопытный кейс уникальной старой оптики, — но возвращение Меглина даже никак не обостряет сложившиеся в первых двух эпизодах конфликты. Скорее напротив: обесценивает серии первого сезона, которые закономерно подводили к обретению Есеней самостоятельности. А раз нет нерва, значит, персонажи действуют по отработанному шаблону продолжений: имитируют противоречия. «Безумие» — один из самых удобных приёмов (хотя до брата-близнеца ему, конечно, далеко), драматургический шах и мат, который сложно оспорить, но абсурдность которого понимают, кажется, все зрители. Хотя по необъяснимым причинам продолжают смотреть дальше.
С таким исходным концептом, впрочем, едва ли можно сделать плохо. Цекало, решивший продолжать историю в каком угодно ключе — лишь бы без завершения проекта, — умело выцепляет образы оригинала: от безумных убийц до таких же неуравновешенных следователей. «Метод» не исчез, скорее потерял в самобытности и превратился в абстрактный жанровый конструкт, корявый пазл из разных приёмов, сюжетов и героев, которые могли бы существовать где и когда угодно. Плохо, конечно, сделать нельзя, но у этого слова, как известно, есть много других, более мягких и лояльных синонимов. Они новому «Методу» подходят больше.
Источник: film.ru